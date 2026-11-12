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पुष्कर मेले में विदेशी पर्यटक का पर्स चुराते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, लोगों ने बाजार में जमकर पीटा-VIDEO

राजस्थान के पुष्कर में अंतरराष्ट्रीय मेले की रौनक के बीच चोरी की वारदात सामने आई है. बाजार में एक विदेशी पर्यटक का पर्स निकालने की कोशिश कर रहे युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. चोरी से लेकर आरोपी की धुनाई तक का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया.

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लोगों ने रंगे हाथ दबोचा.(Photo: Screengrab)
लोगों ने रंगे हाथ दबोचा.(Photo: Screengrab)

राजस्थान के अजमेर स्थित पुष्कर में अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले की शुरुआत के साथ ही चोरी की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं. यहां बाजार में एक विदेशी पर्यटक का पर्स चोरी करने की कोशिश कर रहे एक युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद गुस्साए लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. चोरी और आरोपी की धुनाई का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है.

जानकारी के मुताबिक, विदेशी पर्यटक पुष्कर के बाजार में घूम रहा था. इसी दौरान एक चोर ने भीड़ का फायदा उठाकर उसकी जेब से पर्स निकालने की कोशिश की. हालांकि, उसकी यह हरकत लोगों की नजरों से बच नहीं सकी.

यह भी पढ़ें: 'सत्ता से बाहर होते ही आपा खो बैठे खड़गे', PM मोदी के पिता पर बयान से भड़के CM पुष्कर सिंह धामी

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लोगों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया. इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. घटना के दौरान बाजार में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

देखें वीडियो...

पुष्कर मेले के बीच चोरी की वारदात CCTV में कैद

इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें विदेशी पर्यटक का पर्स निकालने की कोशिश करते हुए आरोपी दिखाई दे रहा है. फुटेज में लोगों द्वारा उसे पकड़ने और फिर पिटाई करने का घटनाक्रम भी कैद हुआ है.

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अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले के दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं. ऐसे में बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी जैसी घटनाओं को लेकर सतर्कता जरूरी हो गई है.

फिलहाल, इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुष्कर मेले की सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

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