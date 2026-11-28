परिसीमन बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. इस मुद्दे पर विपक्षी INDIA गठबंधन के अंदर भी अलग-अलग राय सामने आ रही हैं. कांग्रेस बिल का विरोध कर रही है, जबकि DMK समेत कुछ विपक्षी दलों ने इसके समर्थन का फैसला किया है.

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इसी बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने अपने सहयोगी दल DMK और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से खास अपील की.

राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपनी पार्टी और अपने सहयोगियों, खासकर DMK से कहना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र के दिल को बचाने की लड़ाई है. यह बहुत साफ हो जाएगा कि कौन लोकतंत्र की रक्षा के पक्ष में खड़ा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि उसके सभी सहयोगी भारत के बारे में सोचें. राहुल ने चंद्रबाबू नायडू का नाम लेते हुए कहा कि वह भी देश के बारे में सोचें.

DMK ने क्यों किया परिसीमन बिल का समर्थन?

राहुल गांधी की यह अपील ऐसे समय आई है, जब DMK ने परिसीमन बिल पर कांग्रेस से अलग रुख अपनाया है. शनिवार को चेन्नई में पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन की अध्यक्षता में DMK के सांसदों की बैठक हुई. इस बैठक में पार्टी ने नए परिसीमन बिल का समर्थन करने का फैसला किया. पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता ए राजा ने इसकी जानकारी दी.

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👉This is a fight for the heart of democracy. 👉We want everyone to think about India, protect democracy and fight these criminals (Modi-Shah-Gyanesh). : LoP Shri @RahulGandhi 📍Delhi https://t.co/X35ckdEjIJ — Congress (@INCIndia) November 28, 2026

दरअसल, DMK पहले परिसीमन के प्रस्ताव का विरोध कर रही थी. पार्टी को चिंता थी कि जनसंख्या के आधार पर सीटें तय होने से दक्षिण भारत के राज्यों की संसद में हिस्सेदारी कम हो सकती है. DMK ने केंद्र के सामने दो प्रमुख मांगें रखी थीं. पहली, लोकसभा की सीटें सभी राज्यों में 50 फीसदी बढ़ाई जाएं. दूसरी, राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा अनुपात अगले 25 साल तक बना रहे.

नए प्रस्ताव में DMK की इन मांगों को शामिल किया गया है. पार्टी का कहना है कि तमिलनाडु की लोकसभा में मौजूदा 7.18 फीसदी हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए. नए फॉर्मूले में यह हिस्सेदारी करीब 7.21 फीसदी होने का अनुमान है. इसी आधार पर DMK ने नए बिल को समर्थन देने का फैसला किया है.

दक्षिण भारत के 75 सांसदों के समर्थन का दावा

परिसीमन बिल को लेकर दक्षिण भारत के सांसदों के समर्थन का भी दावा किया जा रहा है. इस दावे के मुताबिक, दक्षिण के पांच राज्यों के कुल 129 सांसदों में से 75 सांसद सरकार के प्रस्ताव के समर्थन में हैं. ये राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश हैं.

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इस समर्थन में DMK, BRS, YSRCP, TDP, जन सेना और JD(S) का नाम शामिल है. दावा किया जा रहा है कि दक्षिण भारत के करीब 60 फीसदी सांसद इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं. सरकार के समर्थकों का तर्क है कि सभी राज्यों में सीटें 50 फीसदी बढ़ाने और उनके बीच मौजूदा अनुपात बनाए रखने से दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी सुरक्षित रहेगी. इससे महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता भी खुलेगा.

वहीं कांग्रेस और वाम दल इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन का इंतजार जरूरी नहीं है. इसे मौजूदा लोकसभा सीटों के आधार पर भी लागू किया जा सकता है. कांग्रेस को आशंका है कि नए परिसीमन के जरिए चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं बदलने का बड़ा मौका मिल सकता है.

मियां अल्ताफ बोले- INDIA गठबंधन जो तय करेगा, वही मानेंगे

इस बीच जम्मू-कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने भी परिसीमन बिल पर अपना रुख साफ किया है. अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीट से सांसद मियां अल्ताफ ने कहा कि वह INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं. गठबंधन जो भी फैसला करेगा, वह उसका पालन करेंगे.

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उन्होंने वोटिंग से दूर रहने की अटकलों को भी खारिज किया. मियां अल्ताफ ने कहा कि वह हमेशा की तरह सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे. परिसीमन बिल पर भी वोटिंग में शामिल होंगे. इस मामले में INDIA गठबंधन जो रणनीति तय करेगा, वह उसी के मुताबिक चलेंगे.

उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर सिर्फ जम्मू-कश्मीर में ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों और विपक्षी दलों के बीच भी कई चिंताएं हैं. ऐसे में गठबंधन के फैसले का पालन किया जाएगा.

परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होगा. सरकार इस दौरान नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है. लोकसभा की बैठक 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी. ऐसे में इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिल सकता है. साथ ही INDIA गठबंधन के अंदर अलग-अलग दलों के रुख पर भी नजर रहेगी.

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