हुंडई भारत में कई कारों लाने वाली है. कंपनी ने कुछ वक्त पहले ही बताया था कि 2030 तक भारत में 26 कारें लॉन्च करने की उनकी योजना है. इसमें कुछ अपडेट्स और कुछ नए नाम भी शामिल होंगे. इस लिस्ट में अब चर्चा एक नई 7-सीटर कार की हो रही है, जो मारुति सुजुकी अर्टिगा से नहीं बल्कि टोयोटा इनोवा से भिड़ेगी.

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ऑटोकार इंडिया की मानें, तो कंपनी केआई1आई (Ki1i) कोडनेम वाली एक एमपीवी तैयार कर रही है. ये हुंडई की भारतीय बाजार में पहली एमपीवी होगी, जिसका सीधा मुकाबला टोयोटा इनोवा से होगा. पिछले साल ही कंपनी ने कंफर्म किया था कि वो अपने भारतीय पोर्टफोलियो में एक एमपीवी जोड़ने वाले हैं.

क्या होगा कार में खास?

हुंडई की अपकमिंग कार सी-सेगमेंट की एमपीवी होगी, जिसमें फीचर्स की भरमार होगी. ये मारुति सुजुकी अर्टिगा से ऊपर के सेगमेंट की कार होगी. ये कार हंडई की मौजूदा सैंटा-फे वाले एन3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है. हुंडई की दूसरी कारों की तरह इसमें कम्फर्ट और फीचर्स का खास ध्यान रखा जाएगा.

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इस कार में पैनोरोमिक सनरूफ, डुअल स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, लेवल 2 एडास और दूसरे फीचर्स मिलेंगे. फिलहाल कार के पावरट्रेन की जानकारी नहीं है. लेकिन चर्चा है कि कंपनी इस कार को डीजल इंजन के साथ लॉन्च कर सकती है.

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डीजल पर रहेगा जोर

इसमें वेन्यू और क्रेटा में मिलने वाला 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया जा सकता है, जो 117 एचपी की पावर जनरेट करेगा. 2027 में टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के डिस्कंटीन्यू होने के बाद डीजल का जो गैप सेगमेंट में बनेगा, हुंडई उसे भरने के लिए इस कार को डीजल इंजन के साथ ला सकती है.

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एक दशक से भी ज्यादा पुरानी होने के बाद भी इनोवा क्रिस्टा को लोग काफी पसंद करते हैं. इसका सक्सेसर मॉडल इनोवा हायक्रॉस है, जो पेट्रोल, फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड और हाइब्रिड अवतार में आती है. ये कार डीजल में नहीं आती है और हुंडई इस गैप को भरने के लिए नई कार ला सकती है. अगर हुंडई ऐसा करती है, तो कंपनी हर महीने ठीक-ठाक नंबर्स में इस एमपीवी को बेच पाएगी.

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