उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक पिता और सौतेली मां पर अपनी ही नाबालिग बेटी की हत्या की कोशिश करने का आरोप लगा है. आरोप है कि हिस्ट्रीशीटर पिता फैसल ने अपनी पत्नी साया हसीन के साथ मिलकर करीब 15 साल की बेटी को गंग नहर में धक्का दे दिया. दोनों उसे मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए. इसी दौरान गश्त कर रही पुलिस ने नहर किनारे झाड़ियों में फंसी लड़की की आवाज सुनी और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

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घटना भोपा थाना क्षेत्र की है. पुलिस के मुताबिक, 27 नवंबर की रात करीब 10 बजे जॉली चौकी इंचार्ज अपनी टीम के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे. तभी उन्हें गंग नहर की तरफ से 'बचाओ-बचाओ' की आवाज सुनाई दी. पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो करीब 15 साल की एक लड़की पेड़ के सहारे खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी. वह नहर में फंसी हुई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी.

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पुलिस टीम ने तत्काल महिला पुलिसकर्मी की मदद से लड़की को नहर से बाहर निकाला. इसके बाद उसे प्राथमिक उपचार दिलाया गया. पूछताछ में लड़की ने बताया कि उसके पिता फैसल और सौतेली मां साया हसीन ने उसे जान से मारने की नीयत से नहर में धक्का दिया था. दोनों उसे मृत समझकर वहां से चले गए थे.

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पिता और सौतेली मां पर पहले भी मारपीट का आरोप

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पिता और सौतेली मां अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे. इसी प्रताड़ना के बीच दोनों ने कथित तौर पर उसे गंग नहर में धक्का दे दिया. लड़की मुजफ्फरनगर के ग्राम रुड़कली की रहने वाली है, जो जॉली चौकी और भोपा थाना क्षेत्र में आता है.

सीओ भोपा राधा रमण सिंह ने बताया कि 27 नवंबर की रात करीब 10 बजे गश्त कर रही पुलिस टीम को लड़की की चीख सुनाई दी थी. मौके पर पहुंचने पर वह पेड़ के सहारे नहर में फंसी मिली. महिला पुलिसकर्मी की मदद से उसे बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार के बाद पूछताछ की गई. इसी दौरान उसने अपने पिता और सौतेली मां पर नहर में धक्का देने का आरोप लगाया.

हत्या की कोशिश समेत इन धाराओं में केस दर्ज

सीओ के मुताबिक, पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता फैसल और सौतेली मां साया हसीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 115(2), 3(5) और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. सीओ राधा रमण सिंह ने बताया कि मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी फैसल हिस्ट्रीशीटर है. गश्त कर रही टीम की सतर्कता से नहर में फंसी किशोरी की जान बच गई.

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