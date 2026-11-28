साहित्य आजतक 2026 के दूसरे दिन पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने आजतक साहित्य जागृति सम्मान समारोह में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने पत्रकारिता, साहित्य, भारतीय भाषाओं, संस्कृति और राजनीति समेत कई विषयों पर अपनी बात रखी. उन्होंने राजनीति की भाषा में बढ़ती कटुता पर चिंता जताई. इसके साथ ही बच्चों को बचपन से रामायण और महाभारत पढ़ाने की वकालत की. पूर्व उपराष्ट्रपति ने अपने बचपन में हिंदी विरोधी आंदोलन में शामिल होने का किस्सा भी सुनाया.

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राजनीति की कटु भाषा पर क्या बोले पूर्व उपराष्ट्रपति?

एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि पत्रकारिता साहित्य का विस्तार है और साहित्य संस्कृति की अभिव्यक्ति है. हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लगभग हर बड़े नेता ने पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिनसे उस समय के बड़े साहित्यकार जुड़े थे. इन पत्र-पत्रिकाओं ने भारतीय भाषाओं को समृद्ध किया और शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय चेतना जगाई. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद को लेकर एकमत था, लेकिन आजादी के बाद, खासकर हाल के वर्षों में प्रतिस्पर्धी राजनीति के कारण भाषा में तीखापन आया है. यही तीखापन पत्रकारिता में भी दिखाई देता है. राजनीति की कटुता पर टिप्पणी करते-करते पत्रकारिता की भाषा में भी कटुता आ जाती है.

उन्होंने पत्रकारों से महात्मा गांधी के पत्रकारिता संबंधी आदर्शों का अनुसरण करने का आग्रह किया. उन्होंने गांधी को भारतीय पत्रकारिता का 'गोल्ड स्टैंडर्ड' बताया.

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पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकारों और राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि हम एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं, शत्रु नहीं हैं. सार्वजनिक जीवन में कुछ लोग अपने विरोधियों को दुश्मन समझने लगते हैं, जबकि हम सभी भारतीय हैं. अपने-अपने दृष्टिकोण के आधार पर लिखते हैं, बोलते हैं और व्यवहार करते हैं. उन्होंने कहा कि प्रगति के लिए शांति पहली आवश्यकता है. मन में शांति, बोलने में शांति, परिवार में शांति, समाज में शांति और पूरी दुनिया में शांति होना जरूरी है.

'हिंदी न थोपें, न उसका विरोध करें'

भारतीय भाषाओं की विविधता का जिक्र करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बच्चों को बचपन से मातृभाषा में पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. बड़े होने पर उन्हें दूसरी भाषाएं भी सीखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से हिंदी का विरोध करते हैं, जो गलत है. उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, पूरा देश एक है.

उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति कार्यकाल का एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि तमिलनाडु में एक बच्चे ने उनसे शिकायत की थी कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है. इस पर उन्होंने कहा, 'नो इंपोजिशन.' बच्चा तालियां बजाने लगा. इसके बाद उन्होंने कहा, 'नो अपोजिशन.' यानी न किसी भाषा को थोपा जाना चाहिए और न उसका विरोध किया जाना चाहिए.

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जब खुद हिंदी विरोधी आंदोलन में शामिल हुए थे वेंकैया नायडू

पूर्व उपराष्ट्रपति ने बताया कि बचपन में वह खुद भी हिंदी विरोधी आंदोलन में शामिल हुए थे. उस समय उन्होंने अपने साथियों के साथ हिंदी विरोधी नारे लगाए थे. जब एक बच्चे ने पूछा कि उनके शहर में हिंदी कहां है, तो पता चला कि डाकघर और रेलवे स्टेशन पर हिंदी लिखी हुई है. इसके बाद दो समूह बनाकर वहां हिंदी में लिखे शब्दों पर तारकोल लगा दिया गया था.

उन्होंने कहा, 'बाद में जब मैं दिल्ली में अखिल भारतीय महामंत्री बनकर आया, तब मुझे समझ में आया कि तारकोल उस डिब्बे पर नहीं, मैंने अपने चेहरे पर लगाया था.' नायडू ने बताया कि दिल्ली आने के बाद पत्रकार मित्रों से बातचीत करते हुए उन्होंने धीरे-धीरे हिंदी सीखी और हिंदी बोलना शुरू किया.

'बच्चों को रामायण और महाभारत पढ़ाइए'

वेंकैया नायडू ने बच्चों को बचपन से रामायण और महाभारत पढ़ाने की वकालत की. उन्होंने कहा कि ये केवल धर्म आधारित पुस्तकें नहीं हैं, बल्कि हमारे इतिहास, अतीत और सभ्यता से जुड़ी पुस्तकें हैं. इन्हें पढ़ने से बच्चों के चरित्र, क्षमता, आचरण और अनुशासन में सुधार होगा. उन्होंने कहा कि भगवान राम को केवल एक देवता के रूप में नहीं देखना चाहिए. वह एक आदर्श शासक, आदर्श पिता, आदर्श पति और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र भी हैं. बच्चों को बचपन से उनके आदर्शों के बारे में बताना चाहिए.

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रील्स के दौर में छूट रही किताबें पढ़ने की आदत

पूर्व उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया और रील्स के दौर में किताबें पढ़ने की घटती आदत पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के हाथ में एक किताब होनी चाहिए और अधिक से अधिक किताबें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए. उन्होंने लेखक चेतन भगत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में अलग-अलग भाषाओं के कई बेहतरीन लेखक हैं. हमें उनकी किताबें पढ़नी चाहिए और खुद भी लिखने का प्रयास करना चाहिए. इससे हमारी सोचने-समझने की क्षमता और चरित्र का विकास होगा.

राज्यसभा में अंग्रेजों के समय की परंपराओं को बदलने का सुनाया किस्सा

वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपने कार्यकाल का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने लोगों से अंग्रेजों के दौर की परंपराओं को छोड़ने का आग्रह किया था. उन्होंने सदस्यों से कहा था कि उन्हें 'योर एक्सीलेंसी' के बजाय सभापति महोदय कहकर संबोधित किया जाए. उन्होंने सदन के पटल पर पत्र रखने के दौरान 'आई बेग' शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं. ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है.

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साहित्यकारों का सम्मान समाज की प्रतिभा का सम्मान

वेंकैया नायडू ने साहित्यकार उदय प्रकाश को आजतक साहित्य जागृति लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी. इसके साथ ही सभी सात श्रेणियों में सम्मानित साहित्यकारों का अभिनंदन किया. उन्होंने कहा कि साहित्यकारों ने समाज से सीखा है और समाज को सिखाया भी है. उन्होंने समाज को भाषा का संस्कार दिया, नई सोच दी और ज्ञान तथा शोध के नए आयाम खोले हैं. लेखकों का सम्मान करना समाज की मेधा और प्रतिभा का सम्मान करना है.

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'तांगे पर बैठकर पूर्व पीएम वाजपेयी की सभा का करता था प्रचार'

वेंकैया नायडू ने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि बचपन में वह दीवारों पर लिखते थे और तांगे पर बैठकर माइक से अटल बिहारी वाजपेयी की जनसभाओं का प्रचार करते थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वाजपेयी की जनसभा का प्रचार करने वाला एक लड़का एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के बीच बैठकर सत्तारूढ़ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा.

उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने बुजुर्गों, पार्टी के साथियों और पत्रकारों से बहुत कुछ सीखा. पत्रकारों के माध्यम से उन्हें देश और उसकी राजनीति को समझने का अवसर मिला.

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