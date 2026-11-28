Bundi Festival 2026: राजस्थान घूमने का प्लान बनाते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर का नाम आता है. लेकिन इस प्रदेश में एक ऐसा शहर भी है, जो अपने पुराने किलों, खूबसूरत महलों, बावड़ियों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता है. हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बूंदी शहर की. यहां की गलियों से लेकर ऐतिहासिक इमारतों तक में आपको राजस्थान की पुरानी संस्कृति और वास्तुकला की झलक देखने को मिलेगी.

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खास बात यह है कि 27 से 29 नवंबर 2026 तक यहां बूंदी महोत्सव हो रहा है. तीन दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में टूरिस्ट को लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य, हस्तशिल्प मेले, हेरिटेज वॉक और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मजा लेने का मौका मिलता है. ऐसे में अगर आप भी इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं, तो बूंदी की इन 5 खूबसूरत जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

84 खंभों की छतरी

बूंदी की सबसे खास ऐतिहासिक इमारतों में 84 खंभों की छतरी का नाम जरूर आता है. इसे चौरासी खंभों की छतरी भी कहा जाता है. जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इस स्मारक में 84 खूबसूरत नक्काशीदार खंभे हैं, जो इसकी वास्तुकला को खास बनाते हैं. इसका निर्माण बूंदी के शासक राव अनिरुद्ध सिंह ने अपनी प्रिय धाय मां देवा की याद में करवाया था. यहां बने पत्थरों के खंभों और छत पर की गई बारीक नक्काशी में आपको पुराने राजस्थान की कला की झलक देखने को मिलती है, फोटोग्राफी के लिए यह जगह बेस्ट मानी जाती है.

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तारागढ़ किला

अगर आपको पुराने किले और राजाओं के समय की वास्तुकला देखना पसंद है, तो बूंदी का तारागढ़ किला जरूर एक्सप्लोर करें. पहाड़ी पर बना यह किला साल 1354 में बनवाया गया था. इसकी विशाल दीवारें, पुराने प्रवेश द्वार और पहाड़ी पर बनी संरचनाएं इसके ऐतिहासिक महत्व को दिखाती हैं. किले से बूंदी शहर, आसपास की पहाड़ियों और झीलों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. यहां घूमते हुए आपको राजस्थान के पुराने शाही दौर की झलक देखने को मिलेगी.

रानीजी की बावड़ी

बूंदी को बावड़ियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, यहां की रानीजी की बावड़ी अपनी शानदार बनावट और बारीक नक्काशी के लिए मशहूर है. इसलिए बूंदी में रानीजी की बावड़ी देखना बिल्कुल भी मिस न करें. इसका निर्माण साल 1699 में रानी नाथावती जी ने करवाया था. यह कई मंजिलों वाली बावड़ी है, जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हैं. इसके खंभों पर हाथियों की खूबसूरत आकृतियां और दीवारों पर की गई नक्काशी देखने लायक है. पुराने समय में पानी को सहेजने के लिए बनाई गई ऐसी बावड़ियां राजस्थान की पारंपरिक जल संरचना और वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण हैं.

सुख महल

अगर आप ऐतिहासिक इमारतों के साथ शांत और खूबसूरत नजारे देखना चाहते हैं, तो सुख महल जा सकते हैं. यह महल जैत सागर झील के किनारे स्थित है. इसे पुराने समय में शासकों के गर्मियों में ठहरने के लिए बनवाया गया था. दो मंजिला इस महल की बनावट काफी आकर्षक है. इसकी एक और खास बात मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग से जुड़ी है. माना जाता है कि उन्होंने यहां ठहरने के दौरान अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'किम' के लिए प्रेरणा ली थी. महल के आसपास का शांत वातावरण और झील का नजारा इसे घूमने के लिए खास बनाता है.

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नवल सागर झील

बूंदी की ट्रिप में नवल सागर झील को देखना भी न भूलें. शहर के बीचोंबीच स्थित यह एक कृत्रिम झील है, जिसके पानी में आसपास बने महलों और इमारतों की परछाई दिखाई देती है. झील के बीचोंबीच भगवान वरुण देव को समर्पित एक मंदिर भी है, जिसका कुछ हिस्सा पानी में डूबा रहता है. यहां सुबह और शाम के समय का नजारा काफी खूबसूरत होता है. अगर आपको फोटोग्राफी करना पसंद है, तो यह जगह आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

कैसे पहुंचें बूंदी?

बूंदी राजस्थान में स्थित है. यहां सड़क और रेल मार्ग से पहुंचा जा सकता है. नजदीकी प्रमुख रेलवे कनेक्शन कोटा है, जहां से सड़क मार्ग के जरिए बूंदी पहुंच सकते हैं. आप अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेन या बस से यात्रा प्लान कर सकते हैं.

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