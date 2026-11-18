ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मिडलटन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. भारत के तीन दिवसीय दौरे के आखिरी दिन दोनों ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की. इस दौरान भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया. शाही जोड़े का यह दौरा मुंबई में आयोजित 2026 अर्थशॉट प्राइज समारोह से शुरू हुआ था.

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प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स से मिलकर खुशी हुई. उन्होंने दुनिया भर में पर्यावरण से जुड़ी नई तकनीकों और समाधानों को बढ़ावा देने के लिए अर्थशॉट प्राइज की तारीफ की.

PM मोदी ने भारत-ब्रिटेन साझेदारी का किया जिक्र

पीएम मोदी ने कहा कि अर्थशॉट प्राइज दुनिया भर में पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान को बढ़ावा दे रहा है. साथ ही यह पर्यावरण की समस्याओं से निपटने में भारत की प्रतिभा और क्षमता को भी सामने ला रहा है.

उन्होंने भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा जताई. पीएम मोदी ने हाल ही में लागू हुए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि के लिए इस साझेदारी को आगे बढ़ाया जाएगा.

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It was a pleasure to meet Their Royal Highnesses The Prince and Princess of Wales. Appreciate the Earthshot Prize’s efforts in championing innovative climate solutions worldwide and also showcasing Indian ingenuity in addressing global environmental challenges. Look forward to further strengthening the India-UK Comprehensive Strategic Partnership and building on the momentum of the recently implemented Comprehensive Economic and Trade Agreement, for the shared prosperity of the people of our nations and the wider world. @KensingtonRoyal @RoyalFamily — Narendra Modi (@narendramodi) November 18, 2026

केंसिंग्टन पैलेस ने भी इस मुलाकात को भारत दौरे का अहम पल बताया था. पैलेस के मुताबिक, भारत और ब्रिटेन के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में से एक है. दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है.

दरअसल, प्रिंस विलियम और केट सोमवार को मुंबई पहुंचे थे. यहां उन्होंने अर्थशॉट प्राइज के छठे संस्करण के समारोह में हिस्सा लिया. इस पहल की शुरुआत प्रिंस विलियम ने 2020 में की थी. इसका मकसद दुनिया की बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए नए और प्रभावी समाधान तलाशना है.

हर साल पांच विजेताओं को चुना जाता है. प्रत्येक विजेता को अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 10 लाख पाउंड की राशि दी जाती है. भारतीय मुद्रा में यह रकम 12 करोड़ रुपये से ज्यादा होती है.

मंगलवार को हुए समारोह में पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले इनोवेटर्स, कारोबारी और कई मशहूर हस्तियां शामिल हुईं. एक्टर रामी मालेक, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और ब्रिटिश बैंड टेक दैट भी कार्यक्रम का हिस्सा बने. केट ने समारोह में एक पुरस्कार दिया. वहीं, प्रिंस विलियम ने अपने संबोधन में ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई. उन्होंने भीषण गर्मी और विनाशकारी बाढ़ जैसी घटनाओं का जिक्र किया.

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बॉलीवुड सितारों से भी मिले प्रिंस विलियम

भारत दौरे के आखिरी दिन मुंबई में प्रिंस विलियम ने धर्मा प्रोडक्शंस का दौरा किया. यहां फिल्ममेकर करण जौहर ने उनका स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के एक गाने पर डांस करते कलाकारों की प्रस्तुति भी देखी.

प्रिंस विलियम ने अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर से भी मुलाकात की. दूसरी ओर, केट मिडलटन मुंबई के एक मातृत्व और बाल स्वास्थ्य अस्पताल पहुंचीं. यहां उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों से बातचीत की और उनके काम के बारे में जाना.

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दरअसल, प्रिंस विलियम और केट मिडलटन का यह दूसरा आधिकारिक भारत दौरा है. इससे पहले दोनों अप्रैल 2016 में भारत आए थे. इस बार के दौरे में पर्यावरण संरक्षण के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी जगह दी गई. तीन दिन के इस दौरे के जरिए ब्रिटिश शाही जोड़े ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को बढ़ावा दिया. वहीं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात ने भारत और ब्रिटेन के बीच राजनयिक रिश्तों को मजबूत करने पर भी जोर दिया.





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