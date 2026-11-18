महाराष्ट्र में महायुति के भीतर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सियासी खींचतान एक बार फिर सामने आई है. सतारा और सांगली जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के बजाय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाया. दोनों जिलों में बीजेपी सत्ता से बाहर रह गई. सतारा में इस सियासी घटनाक्रम को कुछ महीने पहले हुए जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

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महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति के घटक दलों के बीच राजनीतिक मतभेद एक बार फिर सामने आए हैं. बुधवार को सतारा और सांगली जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी से अलग रुख अपनाया. सांगली में शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता हासिल की, जबकि सतारा में अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बैंक की कमान संभाली.

दिलचस्प बात यह है कि बुधवार सुबह एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की पुस्तक का विरोध कर रहे थे. वहीं, दूसरी तरफ सांगली में शिवसेना के नेता कांग्रेस के साथ मिलकर जिला सहकारी बैंक की सत्ता में शामिल हो गए.

सांगली में 22 साल बाद कांग्रेस का अध्यक्ष, शिंदे की शिवसेना को उपाध्यक्ष पद

सांगली जिला सहकारी बैंक में कुल 21 संचालक निर्वाचित हुए थे. इनमें बीजेपी के पांच, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तीन और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो सदस्य थे. वहीं, कांग्रेस के छह और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पांच सदस्य निर्वाचित हुए थे. इस तरह बैंक में किसी भी एक दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था. बीजेपी के पूर्व सांसद संजयकाका पाटील की भूमिका को सत्ता के समीकरणों में महत्वपूर्ण माना जा रहा था.

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हालांकि, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में शिंदे की शिवसेना ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया. इसके बाद कांग्रेस के महेंद्र लाड अध्यक्ष और शिवसेना के तानाजी पाटील उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए. इस चुनाव के साथ सांगली जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर 22 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई. वहीं, बीजेपी सत्ता हासिल करने से दूर रह गई.

सतारा में बीजेपी के सबसे ज्यादा सदस्य, फिर भी नहीं मिला अध्यक्ष पद

सतारा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव में कुल 21 सदस्य निर्वाचित हुए थे. इनमें बीजेपी के नौ, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आठ और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के चार सदस्य शामिल थे. खास बात यह है कि सतारा में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था. इसके बावजूद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के समय समीकरण बदल गए.

अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री मकरंद पाटील और शिवसेना के मंत्री शंभुराज देसाई एक साथ आ गए. इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उदयसिंह पाटील अध्यक्ष और शिवसेना के दीपक चव्हाण उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए. इस तरह सतारा में सबसे ज्यादा नौ सदस्य होने के बावजूद बीजेपी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों पदों से बाहर रह गई.

क्या शिंदे ने लिया सतारा जिला परिषद चुनाव का बदला?

सतारा जिला सहकारी बैंक के चुनाव को कुछ महीने पहले हुए जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

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करीब चार-पांच महीने पहले सतारा जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच विवाद हुआ था. उस समय अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लिया था. दोनों दल मिलकर जिला परिषद की सत्ता हासिल करना चाहते थे.

लेकिन चुनाव के दौरान बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों को अपने पक्ष में कर लिया था.

उस समय एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर पुलिस बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. दोनों दलों का आरोप था कि सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने बल प्रयोग किया.

इसके अलावा चुनाव के दिन मंत्री मकरंद पाटील और मंत्री शंभुराज देसाई के साथ पुलिस द्वारा धक्कामुक्की किए जाने का भी आरोप लगाया गया था. इस घटना का जिक्र शंभुराज देसाई और एकनाथ शिंदे ने सदन में भी किया था.

अब सतारा जिला सहकारी बैंक के चुनाव में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक साथ आकर बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने को उसी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शिंदे गुट ने जिला परिषद चुनाव में मिली हार का बदला लिया है. हालांकि, इसे लेकर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है.

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सुबह सोनिया गांधी की किताब का विरोध, शाम को कांग्रेस के साथ सत्ता

इस पूरे घटनाक्रम का एक और दिलचस्प पहलू एकनाथ शिंदे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच दिखाई दिया राजनीतिक विरोधाभास है. बुधवार सुबह शिंदे की शिवसेना के नेता सोनिया गांधी की लिखी पुस्तक का विरोध कर रहे थे. पुस्तक में वीर सावरकर को लेकर लिखी गई बातों पर शिवसेना ने आपत्ति जताई थी.

शिवसेना नेताओं के मुताबिक, सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी.

इस बयान को लेकर मुंबई में शिंदे गुट के प्रवक्ता सोनिया गांधी की पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे. वहीं, दूसरी तरफ उसी दिन सांगली जिला सहकारी बैंक के चुनाव में शिंदे की शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता हासिल कर ली. सतारा और सांगली जिला सहकारी बैंकों के चुनाव परिणामों ने महाराष्ट्र में महायुति के भीतर स्थानीय स्तर पर बदलते राजनीतिक समीकरणों को सामने ला दिया है. दोनों जगह शिवसेना ने बीजेपी से अलग गठजोड़ किया और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद हासिल किया.

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