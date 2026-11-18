भारत में लिस्‍टेड एक कंपनी,थाईलैंड की कंपनी को खरीदने जा रही है. यह कंपनी थाईलैंड बेस्‍ड कंपनी की 100 फीसदी हिस्‍सेदारी रखेगी. यह अपडेट आने के बाद भारत की कंपनी क्‍लीन मैक्‍स एनवायरो एनर्जी सॉल्‍यूशंस लिमिटेड के शेयर बुधवार को 2 फीसदी बढ़ गए.

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रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ने घोषणा की कि उसकी विदेशी सब्सिडियरी कंपनियों ने थाईलैंड की GSB एनर्जी कंपनी लिमिटेड को 100% खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है. इस एक्विजिशन का मकसद थाईलैंड में सोलर रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी के विस्तार में मदद करना है.

क्‍लीनमैक्‍स एनर्जी (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड और क्‍लीनमैक्‍स IHQ (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड, दोनों क्लीनमैक्स सोलर MENA FZCO (दुबई) की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी हैं, जिन्होंने 18 नवंबर को GSB एनर्जी और उसके प्रमोटर्स के साथ एक शेयर खरीदने का एग्रीमेंट साइन किया है.

इस ट्रांजेक्शन के बाद, दोनों सब्सिडियरी कंपनियों के पास GSB एनर्जी के शेयर कैपिटल का क्रमशः 99.99% और 0.01% हिस्सा होगा, जिससे यह क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी बन जाएगी.

क्लीन मैक्स एनवायरो के शेयर

क्लीन मैक्स एनवायरो के शेयर 1,261.20 रुपये के पिछले क्लोजिंग प्राइस से 1.87% ऊपर, 1,284.80 रुपये के हाई पर पहुंचे. स्टॉक 1,269.90 रुपये पर खुला और सेशन के दौरान 1,256.55 रुपये के लो पर पहुंचा. यह कारोबार बंद होने तक 0.86% चढ़कर ₹1,272.10 पर था.

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कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, इस ट्रांजेक्शन की एंटरप्राइज वैल्यू 2.47 मिलियन थाई है और इसे कैश में पूरा किया जाएगा. यह एक्विजिशन 31 दिसंबर, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है. कंपनी ने यह भी बताया कि इस ट्रांजेक्शन के लिए किसी सरकारी या रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत नहीं है.

कैसे रहे हैं कंपनी का प्रदर्शन

GSB एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेशन सेक्टर में काम करती है और इसे 20 अक्टूबर, 2025 को थाईलैंड में शामिल किया गया था. कंपनी को देश में क्लीन मैक्स एनवायरो की सोलर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की ग्रोथ और आगे के डेवलपमेंट के लिए खरीदा जा रहा है.

फाइलिंग में कहा गया है कि 31 दिसंबर, 2025 तक GSB एनर्जी की नेट वर्थ 1.24 मिलियन थाई थी, जबकि साल के लिए इसका टर्नओवर ज़ीरो था. कंपनी ने कहा कि यह एक्विजिशन रिलेटेड-पार्टी ट्रांज़ैक्शन के तहत नहीं आता है, और प्रमोटर्स या प्रमोटर ग्रुप का टारगेट एंटिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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