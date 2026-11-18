उत्तर प्रदेश के आगरा में महज 120 स्क्वायर फीट जमीन के विवाद में रिश्तों का कत्ल कर दिया गया. जिम ट्रेनर शाहिद उर्फ गुड्डू पहलवान की उनके सगे भाइयों और भतीजों ने बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप है कि थाने में शिकायत करने जा रहे शाहिद को रास्ते में घेरकर स्कूटर से नीचे गिराया गया और फिर पत्थर से उनके चेहरे और सिर पर ताबड़तोड़ वार किए गए. इस सनसनीखेज वारदात का वीडियो बुधवार को सामने आया है.

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वीडियो में हमले की पूरी घटना महज 17 सेकेंड में अंजाम देते दिखाई दे रही है. शाहिद सड़क पर गिर पड़े तो उनके भतीजे मेहताब ने बड़ा पत्थर उठाकर चेहरे और सिर पर लगातार चार वार किए. हमले में उनका जबड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. आंखों और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और दांत टूटकर सड़क पर बिखर गए.

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वारदात के बाद आरोपियों ने लहूलुहान शाहिद को नाले में फेंकने की कोशिश की. आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हो गए. मंगलवार सुबह हुई इस घटना के बाद शाहिद के दोस्त दिलशाद ने घर पहुंचकर परिजनों को इसकी जानकारी दी.

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120 स्क्वायर फीट जमीन को लेकर भाइयों से चल रहा था विवाद

मृतक की पहचान सुरेश नगर निवासी शाहिद उर्फ गुड्डू पहलवान के रूप में हुई है. वह जिम ट्रेनर थे और घर के पास ही परचून की दुकान भी चलाते थे. घर के पीछे करीब 120 स्क्वायर फीट जमीन को लेकर उनका अपने बड़े भाई अफसर उर्फ लाला और छोटे भाई बंटी कुरैशी से विवाद चल रहा था.

परिजनों के मुताबिक, जमीन के मामले में परिवार पहले ही कोर्ट से मुकदमा जीत चुका था. इसके बावजूद दोनों भाई विवादित भूखंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे. सोमवार सुबह अफसर और बंटी कुछ अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचे और निर्माण कार्य शुरू करा दिया.

शाहिद ने इसका विरोध किया और न्यू आगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य रुकवा दिया. हालांकि, अगले दिन मंगलवार सुबह एक बार फिर इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया.

थाने जा रहे शाहिद को रास्ते में घेरकर किया हमला

मंगलवार सुबह विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों की महिलाएं भी आमने-सामने आ गईं. इसके बाद शाहिद अपने दोस्त दिलशाद के साथ स्कूटर से थाने में शिकायत करने जा रहे थे. घर से करीब 150 मीटर दूर पहुंचते ही आरोपियों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया. पहले उनके साथ लात-घूंसों से मारपीट की गई और फिर स्कूटर से खींचकर सड़क पर गिरा दिया गया.

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इसी दौरान अफसर के दोनों बेटे मेहताब और आफताब भी वहां पहुंच गए. आरोप है कि दोनों ने शाहिद पर पत्थर से हमला कर दिया. शाहिद के सड़क पर गिरने के बाद मेहताब ने बड़ा पत्थर उठाया और उनके चेहरे व सिर पर लगातार चार वार किए. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

इसके बाद आरोपी उन्हें नाले में फेंकने की कोशिश करने लगे. स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर सभी आरोपी वहां से भाग निकले. दिलशाद ने शाहिद के घर पहुंचकर परिवार को घटना की जानकारी दी. परिजन उन्हें खून से लथपथ हालत में पहले थाने ले गए. वहां से जिला अस्पताल और फिर निजी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पत्नी, तीन बेटे और बेटी को छोड़ गए शाहिद

शाहिद अपने पीछे पत्नी नाजनीन, तीन बेटे अजान, फैज और जैद के अलावा एक बेटी को छोड़ गए हैं. वर्ष 2016 में उनके पिता रईस का निधन हो चुका है. परिवार में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है.

एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद के मुताबिक, शाहिद के दोस्त दिलशाद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस सामने आए वीडियो के आधार पर भी पूरे मामले की जांच कर रही है.

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