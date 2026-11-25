देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों के लिए घर से निकलकर नजदीकी मेट्रो स्टेशन या बस स्टॉप तक पहुंचना भी किसी चुनौती से कम नहीं है. लेटेस्ट स्टडी में खुलासा हुआ है कि दिल्ली में हर 10 में से करीब 9 महिलाएं सार्वजनिक परिवहन के स्टॉप तक पैदल जाते समय खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं.

और पढ़ें

ये रिपोर्ट बुधवार को लैंगिक समानता पर काम करने वाली संस्था 'सेंटर फॉर इक्विटी एंड इन्क्लूजन' (CEQUIN) की ओर से जारी की गई है. 1,588 महिलाओं, लड़कियों और LGBTQ+ समुदाय के लोगों की राय पर आधारित इस सर्वेक्षण के मुताबिक, 87.5 प्रतिशत लोगों ने नजदीकी मेट्रो स्टेशन या बस स्टॉप तक पैदल चलने में असुरक्षा की बात कही.

वहीं, 88.9 प्रतिशत लोगों ने अंधेरा होने के बाद अपने नजदीकी सार्वजनिक पार्कों को असुरक्षित बताया. रिपोर्ट में बुनियादी ढांचे की खामियों को भी उजागर किया गया है. तीन-चौथाई से ज्यादा लोगों ने फुटपाथों पर रोशनी की कमी की शिकायत की, जबकि 60 प्रतिशत ने कहा कि फुटपाथ या तो टूटे हुए हैं या गायब हैं.

घूरने-पीछा करने से परेशानी, शिकायत कहां करें ये भी पता नहीं

सर्वे में शामिल करीब 80 प्रतिशत लोगों का मानना है कि पुरुषों का व्यवहार जैसे घूरना, फब्तियां कसना और पीछा करना उनके रोजमर्रा के सफर को असुरक्षित बनाता है. इसके अलावा, 80.5 प्रतिशत लोग ये नहीं पहचान पाए कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कौन सी नागरिक एजेंसी जिम्मेदार है.

Advertisement

CEQUIN की सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक लोरा के प्रभु ने कहा, 'जब 80 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को ये तक पता न हो कि इन कमियों को दूर करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है, तो शहर की व्यवस्था खुद ही उन्हें बाहर कर देती है.'

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तैयार हुई रिपोर्ट

ये स्टडी सितंबर महीने के शुरुआती तीन हफ्तों में दिल्ली-एनसीआर में सामने आए दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के कम से कम 13 मामलों (जिनमें आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म भी शामिल है) के बाद किया गया है. इन घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन को असुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की पहचान कर सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया था.

CEQUIN ने 'एवरीडे जर्नीज' नाम से तैयार इस स्टडी की सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी हैं. रिपोर्ट में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि 2024 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,396 मामले दर्ज किए गए, जो देश के 19 प्रमुख महानगरों में सबसे ज्यादा हैं.

यह भी पढ़ें: महिला सुरक्षा और बेरोजगारी पर उत्तराखंड कांग्रेस का आंदोलन, 22 अक्टूबर से न्याय यात्रा शुरू

Advertisement

इसके साथ ही, 2023-24 में दिल्ली में पुरुषों की 54 प्रतिशत के मुकाबले महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर महज 14.5 प्रतिशत रही. रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा का डर और आवाजाही में रुकावट महिलाओं के रोजगार के मौकों पर भी असर डालती है.

---- समाप्त ----