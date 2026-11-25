बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. धीरेंद्र शास्त्री सुबह लखनऊ के पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां वह करीब एक घंटे तक मौजूद रहे.

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मुलाकात के बाद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है. इस दौरान उन्होंने माता के निधन का भी जिक्र किया. हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

कुंडा में कथा के दौरान भी रहे थे चर्चा में

इससे पहले 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में श्रीराम कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं से अपने घरों के बाहर भगवा झंडा लगाने की अपील की थी. उन्होंने श्रद्धालुओं को भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संदेश दिया था. इस दौरान उन्होंने काशी और मथुरा का भी जिक्र किया था.

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि दूसरे समुदाय के कुछ घरों पर भी हरे रंग के झंडे दिखाई देते हैं, जबकि हिंदुओं की आबादी वाले गांवों में भी भगवा ध्वज नजर नहीं आता.

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भगवान राम के आदर्शों पर चलने का दिया संदेश

कथावाचक ने कहा था कि केवल सनातनी होने का दावा करना ही पर्याप्त नहीं है. उन्होंने श्रद्धालुओं को तिलक लगाने, रामायण की चौपाइयों का पाठ करने और भगवान राम के आदर्शों पर चलने की सलाह दी थी. उन्होंने भगवा ध्वज को हनुमान जी की उपस्थिति से भी जोड़ा था.

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