Margashirsha Month 2026: हिंदू धर्म में हर महीने का अपना अलग महत्व बताया गया है. इन्हीं में से एक मार्गशीर्ष मास भी है. इसे अगहन के नाम से भी जाना जाता है. पंचांग के अनुसार, इस साल इस महीने की शुरुआत आज यानी 25 नवंबर 2026, बुधवार से हो रही है. वहीं, 23 दिसंबर 2026 को इसका समापन होगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्रीकृष्ण को बेहद प्रिय है. इसलिए पूरे मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्रीकृष्ण और विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. इस दौरान गीता का पाठ करना, मंत्रों का जाप, पवित्र स्नान और दान करना शुभ माना जाता है. हालांकि, इस महीने कुछ ऐसे काम भी हैं, जिन्हें करने से बचना चाहिए.

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मार्गशीर्ष महीने का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मार्गशीर्ष मास में भक्ति और पूजा-पाठ का विशेष महत्व होता है. माना जाता है कि इस महीने भगवान श्रीकृष्ण की पूजा और उनका स्मरण करने से मन को शांति मिलती है. इस दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना और जरूरतमंदों को दान देना शुभ माना जाता है. साथ ही, गीता का पाठ करना और धार्मिक कामों में समय बिताना भी अच्छा माना जाता है.

मार्गशीर्ष मास में भूलकर भी न करें ये 3 काम

1. किसी को दुख पहुंचाने से बचें

मार्गशीर्ष महीने में अपने व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए. किसी से बुरा न बोलें और न ही किसी का दिल दुखाएं. कमजोर लोगों को परेशान करने से बचें. घर के बड़े-बुजुर्गों, माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान करें. कोशिश करें कि आपकी किसी बात से किसी को दुख न पहुंचे.

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2. मांस-मदिरा और तामसिक भोजन से दूरी रखें

मार्गशीर्ष महीने में सादा और सात्विक भोजन करना अच्छा माना जाता है. इस दौरान मांस, शराब और नशीली चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. कई लोग प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं. मान्यता है कि इस महीने खानपान का ध्यान रखने से पूजा-पाठ में मन लगता है.

3. झूठ और बेईमानी का रास्ता न अपनाएं

मार्गशीर्ष महीने में झूठ बोलने, किसी को धोखा देने और दूसरों का हक छीनने से बचना चाहिए. भगवान श्रीकृष्ण ने भी गीता में अच्छे कर्म करने की सीख दी है. इसलिए इस महीने अपने कामों में ईमानदारी रखें. किसी के साथ धोखा न करें और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करें.

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