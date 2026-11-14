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'राहुल गांधी SIR पर झूठ फैला रहे और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे...', शिवराज सिंह चौहान का निशाना

शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर SIR को लेकर झूठी कहानियां गढ़कर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना चुनाव के सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं. शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि कांग्रेस ने पहले भी लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की थी.

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शिवराज ने राहुल गांधी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया. (Photo- PTI)
शिवराज ने राहुल गांधी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया. (Photo- PTI)

केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झूठा करार दिया. उन्होंने कांग्रेस सांसद पर SIR को लेकर झूठी कहानियां गढ़कर देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया.

शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को ओडिशा के बलांगीर जिले में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बिना चुनाव के सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस के इतिहास का जिक्र करते हुए भी तंज कसा.

चौहान ने कहा, 'राहुल गांधी उस दिन पैदा हुए होंगे जिस दिन एक लाख झूठे मरे होंगे. वो झूठ फैला रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं. उनकी पार्टी ने पहले भी देश में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की थी.'

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'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान में होंगे शामिल

इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि ओडिशा के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान वो पार्टी के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान में शामिल होंगे. मतदाता सूची SIR का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इस बात के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए कि SIR का मकसद वोटर लिस्ट से अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाना है.

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चौहान ने आरोप लगाया, 'कांग्रेस और उसके सहयोगी इस प्रक्रिया के बारे में लोगों को गुमराह कर रहे हैं.'

ओडिशा के लिए चार लाख आवास और 'लखपति दीदी' का लक्ष्य

राजनीतिक हमलों के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री ने राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चार लाख मकानों की मंजूरी के आधिकारिक पत्र ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को सौंपेंगे.

यह भी पढ़ें: 'अखिलेश बाबा तुम तो फरवरी में ही निपट जाओगे...', लखनऊ में शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर हमला

महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमें अब 6 करोड़ (60 मिलियन) लखपति दीदी बनाने की जरूरत है. हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारी बहनें स्वयं सहायता की पहलों से वंचित न रहें.'

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