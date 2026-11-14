0-0-0... सुपरस्टार्स का ऐसा शर्मनाक शो! रोहित-कोहली का रुतबा धरा रह गया, मैट हेनरी ने भारत को रुला दिया

भारतीय क्रिकेट में सुपरस्टारों की कमी नहीं है. रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे नामों के इर्द-गिर्द करोड़ों प्रशंसकों की दीवानगी घूमती है. श्रेयस अय्यर को भविष्य की भारतीय बल्लेबाजी की बड़ी उम्मीद माना जाता है. लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट माउंगानुई में इन तीनों ने जो किया, उसके बाद स्टारडम, रुतबे और पुराने रिकॉर्ड की सारी चमक फीकी पड़ गई. पहले ही ओवर में तीन विकेट गिरे और तीनों का स्कोर था- '0'.

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यह कोई सामान्य बल्लेबाजी का पतन नहीं था. यह भारतीय वनडे इतिहास का ऐसा शर्मनाक अध्याय है, जिसे टीम लंबे समय तक याद नहीं करना चाहेगी. भारत ने पहली बार वनडे में अपना खाता खुलने से पहले ही तीन विकेट गंवा दिए. ऊपर से पूरी टीम 244 रनों से हार गई. मैट हेनरी ने महज 27 रन देकर 6 विकेट उखाड़ दिए. सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भारत न्यूजीलैंड से हार गया. असली सवाल है कि क्या भारतीय बल्लेबाजी की पूरी दुनिया सपाट पिचों, छोटी बाउंड्री और अनुकूल परिस्थितियों तक ही सीमित रह गई है?

तीन सुपरस्टार, तीन शून्य... और भारतीय क्रिकेट के माथे पर कलंक

334 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शुरुआत में ही ऐसा झटका लगा, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी. मैट हेनरी ने पहले ओवर में भारतीय बल्लेबाजी की सबसे मजबूत मानी जाने वाली कड़ी को ही तोड़ दिया. रोहित शर्मा गए, विराट कोहली गए और श्रेयस अय्यर भी खाता खोले बिना लौट गए.

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तीनों के नाम के आगे दर्ज शून्य सिर्फ व्यक्तिगत नाकामी नहीं हैं. यह उस बल्लेबाजी व्यवस्था पर सवाल है, जो बड़े नामों के दम पर अपनी ताकत का दावा करती है. रोहित और कोहली भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े चेहरों में हैं. श्रेयस अय्यर को भी आने वाले वर्षों में टीम की बल्लेबाजी का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जा रहा है. लेकिन जब तीनों एक ही ओवर में बिना रन बनाए पवेलियन लौट जाएं तो सवाल पूछे ही जाएंगे.

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वनडे इतिहास में यह पांचवां मौका था, जब किसी टीम ने खाता खुलने से पहले ही तीन विकेट गंवा दिए. पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें पहले इस अनचाहे रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं. लेकिन भारतीय टीम के साथ ऐसा पहली बार हुआ. रोहित और कोहली दूसरी बार एक ही वनडे में शून्य पर आउट हुए. इससे पहले 2010 में श्रीलंका के खिलाफ दांबुला में दोनों का खाता नहीं खुला था.

यहां ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय क्रिकेट में बड़े खिलाड़ियों की नाकामी को अक्सर एक खराब दिन बताकर आगे बढ़ा दिया जाता है. लेकिन हर खराब दिन को अपवाद बताने से समस्या खत्म नहीं होती. आखिर कब तक पुराने शतकों, ट्रॉफियों और उपलब्धियों की आड़ में मौजूदा प्रदर्शन पर पर्दा डाला जाएगा?

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सपाट पिचों के शेर, थोड़ी स्विंग में ढेर!

मैट हेनरी ने भारतीय बल्लेबाजी को जिस तरह ध्वस्त किया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था. उन्होंने 9.4 ओवरों में 27 रन देकर 6 विकेट लिए. दो मेडन ओवर भी डाले. उनकी गेंदबाजी में ऐसी रफ्तार नहीं थी कि भारतीय बल्लेबाजों को खेलने का मौका ही न मिले. उनकी असली ताकत थी- सटीक लाइन, सही लेंथ, सीम मूवमेंट और गेंद पर जबरदस्त नियंत्रण.

हेनरी लगातार ऑफ स्टंप के आसपास गेंद डालते रहे. कभी गेंद बाहर निकली तो कभी अंदर आई. बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया कि किस गेंद को खेलना है और किसे छोड़ना है. किसी का फ्रंट फुट फंस गया तो कोई बैकफुट पर जाने में देर कर गया. भारतीय बल्लेबाजों के पैरों में वह फुर्ती ही नहीं दिखी, जो स्विंग और सीम के सामने जरूरी होती है.

यही भारतीय बल्लेबाजी की सबसे बड़ी चिंता है. घरेलू मैदानों पर सपाट पिचों पर रन बनाना और छोटी बाउंड्री के पार गेंद पहुंचाना अलग बात है. लेकिन जब गेंद हवा में लहराती है, पिच से सीम पकड़ती है और बल्लेबाज को अपने फुटवर्क पर भरोसा दिखाना होता है, तब असली परीक्षा होती है.

क्या भारतीय बल्लेबाजों ने इस परीक्षा की तैयारी की थी? क्या उन्हें पता नहीं था कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ऐसी परिस्थितियों में खतरनाक साबित हो सकते हैं? या फिर बल्लेबाजी का पूरा भरोसा सिर्फ अपने स्वाभाविक आक्रामक खेल पर है?

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हेनरी ने बता दिया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता. तकनीक, धैर्य और गेंद को समझने की क्षमता भी चाहिए.

रोहित-कोहली का रुतबा कब तक बनेगा ढाल?

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट को जो दिया है, उसे कोई नकार नहीं सकता. दोनों के रिकॉर्ड शानदार हैं. लेकिन क्रिकेट में सम्मान और जवाबदेही दो अलग चीजें हैं. किसी खिलाड़ी का अतीत कितना भी सुनहरा क्यों न हो, वर्तमान में उसका प्रदर्शन सवालों से ऊपर नहीं हो सकता.

रोहित और कोहली के लिए भारतीय क्रिकेट में एक अलग तरह का भावनात्मक लगाव है. उनके प्रशंसक उनकी हर उपलब्धि को याद रखते हैं. लेकिन यही दीवानगी कहीं-कहीं आलोचना के रास्ते में भी खड़ी होती दिखाई देती है. खिलाड़ी के खराब प्रदर्शन पर तकनीकी सवाल उठाइए तो चर्चा उनके पुराने रिकॉर्ड पर पहुंच जाती है. आखिर ऐसा क्यों?

क्या भारतीय टीम में जगह सिर्फ इसलिए सुरक्षित रहनी चाहिए कि किसी खिलाड़ी ने अतीत में बड़े रन बनाए हैं? क्या उम्र, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता मौजूदा प्रदर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है?

यह सवाल सिर्फ रोहित और कोहली से नहीं है. श्रेयस अय्यर भी इससे बाहर नहीं हैं. उन्हें भारतीय बल्लेबाजी के भविष्य की रीढ़ बताया जा रहा है. लेकिन भविष्य का स्तंभ बनने के लिए मौजूदा चुनौतियों से पार पाना होगा. तेज गेंदबाजी के सामने तकनीकी कमजोरी दिखे और टीम शुरुआती ओवरों में बिखर जाए तो केवल संभावनाओं के आधार पर तारीफ नहीं हो सकती.

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भारतीय क्रिकेट को अब 'हीरो वरशिप' से बाहर निकलकर प्रदर्शन की भाषा बोलनी होगी. यहां कोई भी खिलाड़ी आलोचना से ऊपर नहीं हो सकता.

तीन पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक, बाकी बल्लेबाज कहां हैं?

इस सीरीज की अब तक की तीन पूरी हो चुकी भारतीय पारियां भी चिंता बढ़ाती हैं. विराट कोहली का 74 रनों का स्कोर छोड़ दें तो कोई दूसरा भारतीय बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच सका है.

यह आंकड़ा भारतीय बल्लेबाजी की गहराई पर भी सवाल खड़ा करता है. टीम में अनुभव है, प्रतिभा है और घरेलू क्रिकेट से आए खिलाड़ी भी हैं. इसके बावजूद रन बनाने की जिम्मेदारी कुछ गिने-चुने नामों के आसपास घूमती दिखाई दे रही है.

अगर विराट का बल्ला नहीं चलता तो क्या भारतीय बल्लेबाजी के पास कोई दूसरा भरोसेमंद रास्ता नहीं है? रोहित से शुरुआत की उम्मीद रहती है, कोहली से पारी संभालने की और श्रेयस से मध्यक्रम को मजबूती देने की. लेकिन इन तीनों की एक साथ नाकामी ने पूरी व्यवस्था की कमजोरियां सामने रख दीं.

दूसरी ओर न्यूजीलैंड के विल यंग ने 108 गेंदों पर 125 रन ठोक दिए. उन्हें दो जीवनदान मिले और उन्होंने उनका पूरा फायदा उठाया. भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम 12 ओवरों में सिर्फ 75 रन दिए, लेकिन शुरुआती दबदबे के बावजूद न्यूजीलैंड 333 तक पहुंच गया. जवाब में भारतीय बल्लेबाजी ने मुकाबले को एकतरफा बना दिया.

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हेनरी की वापसी ने बढ़ाई भारतीय खेमे की चिंता

मैट हेनरी के लिए यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि वह चोट और डेवोन कॉनवे से टक्कर के बाद कन्कशन जैसे लक्षणों के कारण सीरीज से बाहर रहे थे. वापसी करते ही उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को इस तरह परेशान किया कि उनकी गेंदबाजी लंबे समय तक चर्चा में रहेगी.

टेस्ट सीरीज से पहले हेनरी की इस लय ने भारतीय खेमे की चिंता भी बढ़ा दी है. अगर भारतीय बल्लेबाज वनडे में ही उनकी सीम और स्विंग को नहीं समझ पाए तो टेस्ट क्रिकेट में चुनौती और कठिन हो सकती है.

भारतीय टीम के लिए अब 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में आखिरी वनडे है. सीरीज में भारत 2-1 से आगे है, लेकिन न्यूजीलैंड के पास इसे 2-2 से बराबर करने का मौका है. यह मुकाबला सिर्फ सीरीज जीतने का नहीं, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की साख बचाने का भी है.

अब बहाने नहीं, जवाब चाहिए!

244 रनों की हार को खराब दिन बताकर भुलाया जा सकता है. पहले ओवर में तीन विकेट गिरने को दुर्भाग्य कहकर भी बचा जा सकता है. लेकिन जब भारतीय बल्लेबाज लगातार स्विंग और सीम के सामने संघर्ष कर रहे हों, तीन पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक आया हो और एक गेंदबाज 27 रन देकर छह विकेट ले जाए तो इसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता.

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भारतीय क्रिकेट को यह समझना होगा कि दुनिया के बाकी देश भी अब उसकी कमजोरियां पहचान चुके हैं. विपक्षी गेंदबाज जानते हैं कि कहां गेंद डालनी है और किस तरह भारतीय बल्लेबाजों को जाल में फंसाना है. ऐसे में सिर्फ बड़े नामों के सहारे विश्व क्रिकेट पर राज करने का सपना नहीं देखा जा सकता.

रोहित और कोहली का कद अपनी जगह है, लेकिन मैदान पर उनका बल्ला ही उनकी सबसे बड़ी पहचान होना चाहिए. श्रेयस अय्यर को भविष्य का सितारा बनना है तो उन्हें भी ऐसी गेंदबाजी के सामने अपना जवाब ढूंढना होगा.

पहले ही ओवर में W-W-W... यह सिर्फ तीन विकेट नहीं थे. यह भारतीय बल्लेबाजी के आत्मविश्वास, तकनीक और तैयारी पर लगा बड़ा सवालिया निशान था. और इस सवाल का जवाब किसी पुराने रिकॉर्ड, सुपरस्टार की लोकप्रियता या प्रशंसकों की दलीलों से नहीं मिलेगा. जवाब बल्ले से देना होगा.

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