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ड्रोन, ड्रग्स और RPG... पंजाब में अंतरराष्ट्रीय हथियार और तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़

अमृतसर रूरल पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के साथ मिलकर हथियार और ड्रग्स तस्करी के कई नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से आरपीजी, पिस्तौल, कारतूस, हेरोइन, अफीम, मेथामफेटामाइन, ड्रोन और अन्य सामान बरामद हुआ है.

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अमृतसर में हथियार और ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार.(@DGPPunjabPolice)
अमृतसर में हथियार और ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार.(@DGPPunjabPolice)

अमृतसर रूरल पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के साथ मिलकर अवैध हथियार और ड्रग्स तस्करी के कई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से एक आरपीजी (22 नेटो), दो अवैध पिस्तौल, 106 जिंदा कारतूस, 7.904 किलो हेरोइन, 5.152 किलो अफीम और 2.344 किलो आईसीई (मेथामफेटामाइन) बरामद की गई है.

पुलिस ने एक ड्रोन, एक जीपीएस ट्रैकर और पांच मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी विदेश में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे. आरोप है कि इन हैंडलर्स के जरिए अवैध हथियार और नशीले पदार्थ मंगाए जाते थे, जिन्हें आगे आपराधिक तत्वों तक पहुंचाया जाना था.

इस मामले में अमृतसर के घरिंडा, लोपोके और भिंडी सैदा थानों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और इसके पीछे के कनेक्शन का पता लगाने के लिए जांच कर रही है.

पंजाब पुलिस ने इथियोपिया से गैंगस्टर गुरविंदर अफरीदी को वापस लाया

पंजाब पुलिस ने इथियोपिया से फरार गैंगस्टर गुरविंदर सिंह उर्फ अफरीदी को डिपोर्ट कराकर भारत वापस लाया है. पुलिस के मुताबिक, वह डोनी बल-प्रभ दासूवाल गैंग का प्रमुख सदस्य था और 30 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांछित था. इनमें 5 हत्या के मामले भी शामिल हैं.

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पुलिस के मुताबिक, अफरीदी को 6 नवंबर को इथियोपिया में हिरासत में लिया गया था. इसके बाद उसे भारत लाया गया और नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया. उसके खिलाफ रेड नोटिस और 7 इंटरपोल रेफरेंस जारी किए गए थे. पुलिस ने बताया कि वह मार्च 2025 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागा था और कई देशों में ठिकाने बदलता रहा था.

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