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Rinku Singh के लंबे-लंबे छक्कों का क्या है राज? मैच के बीच हुआ कुछ ऐसा कि फैन्स को मिल गया जवाब!

अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से फैन्स के बीच रिंकू सिंह अक्सर सुर्खियां बटोरने का काम करते रहे हैं. यूपी टी20 लीग में रिंकू बल्ले से कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है.

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रिंकू सिंह का मजेदार वीडियो वायरल. (PHOTO: PTI/Screengrab)
रिंकू सिंह का मजेदार वीडियो वायरल. (PHOTO: PTI/Screengrab)

भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह इन दिनों यूपी टी20 लीग में मेरठ मावेरिक्स के लिए बल्ले से धमाल मचा रहे हैं. मेरठ के लिए कप्तानी करते हुए उन्होंने इस सीजन टीम के लिए कई तेज तर्रार पारी खेलने का काम किया. 

रिंकू सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. मैदान पर रिंकू के लंबे-लंबे छक्के तो फैन्स को पसंद आते ही हैं, लेकिन इस बार उनका एक मजेदार वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. इस वीडियो में वो एक फैन के साथ हंसी-मजाक करते नजर आ रहे हैं.

दरअसल, यह मजेदार वाकया मंगलवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम का बताया जा रहा है. जहां यूपी टी20 लीग 2026 में मेरठ मावेरिक्स और कानपुर सुपरस्टार्स के बीच मुकाबला चल रहा था. इस दौरान रिंकू सिंह और स्टैंड में मौजूद फैन के बीच रोमांचक बातचीत देखने को मिली. 

रिंकू सिंह की दमदार बल्लेबाजी का क्या है राज?

वायरल वीडियो में रिंकू सिंह बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग कर रहे होते हैं. तभी स्टैंड्स में बैठा एक फैन जोर से चिल्लाते हुए पूछता है- रिंकू भैया! ये इतने लंबे-लंबे शॉट लगाते हो, पावर कहां से आती है? फैन सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका, उसने आगे मजेदार डिमांड करते हुए कहा कि दिखा दीजिए अपना बाइसेप्स!

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बीच मैदान रिंकू ने दिखाया बाइसेप्स

रिंकू सिंह ने भी इस फैन की बात तुरंत मान ली और मुस्कुराते हुए अपनी टी-शर्ट की स्लीव ऊपर की और अपना बाइसेप्स दिखा दिया. रिंकू सिंह का ये अंदाज देखकर वहां मौजूद फैन्स खुशी से झूम उठे और जोर-जोर से शोर मचाने लगे.

मैच में भी दिखा रिंकू का पावर

बाउंड्री पर बाइसेप्स दिखाने वाले रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से भी इस मैच में खूब पावर दिखाई. बारिश की वजह से यह मैच सिर्फ 5-5 ओवर का कर दिया गया था. मेरठ की टीम सिर्फ 29 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी और उन्हें एक तूफानी पारी की जरूरत थी. तभी कप्तान रिंकू सिंह क्रीज पर आए और आते ही गेंदबाजों पर टूट पड़े. उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों में 4 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए 30 रन ठोक डाले. हालांकि, चौथे ओवर में वो कर्ण शर्मा की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे. कम ओवर वाले इस मुकाबले को रिंकू की मेरठ टीम ने अपने नाम किया.
 

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