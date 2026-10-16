'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिले', कनॉट प्लेस में CJP के खिलाफ सड़क पर व्यापारी

दिल्ली के कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के तिरंगा मार्च के बीच पालिका बाजार के दुकानदार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में उतर आए. व्यापारियों का एक समूह कनॉट प्लेस पहुंचा और सीजेपी के प्रदर्शन का विरोध करते हुए ज्ञानेश कुमार के समर्थन में नारेबाजी की. इस दौरान व्यापारियों ने दिल्ली पुलिस के समर्थन में भी नारे लगाए. भीड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में 'मोदी-मोदी' के नारे भी लगाए.

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सीजेपी ने आज कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 'लेहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन की अपील की थी. इसी प्रदर्शन के बीच पालिका बाजार के दुकानदारों का वहां पहुंचना चर्चा में रहा. व्यापारियों ने सीजेपी के प्रदर्शन के विरोध में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और मुख्य चुनाव आयुक्त के समर्थन में नारे लगाए. इस दौरान एक शख्स ने आजतक से बातचीत में कहा कि तिरंगा फहराना गलत बात नहीं है लेकिन तिरंगे के नाम पर अराजकता नहीं फैलाने दिया जा सकता है.

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अभिजीत दिपके घर से निकलते ही हिरासत में लिए गए

कनॉट प्लेस में एक तरफ सीजेपी के प्रदर्शनकारी तिरंगा लेकर पहुंचे, तो दूसरी तरफ पालिका बाजार के दुकानदार प्रदर्शन के विरोध और दिल्ली पुलिस के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आए.

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इस बीच कनॉट प्लेस में तिरंगा लेकर लोगों का पहुंचना जारी रहा. प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम के दौरान सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इसके बाद भी इलाके में विरोध-प्रदर्शन की गतिविधियां जारी रहीं.

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नेहा बोरा को भी हिरासत में लिया गया

अभिजीत दिपके की हिरासत के बाद बराखंबा रोड पर प्रदर्शन कर रहे वामपंथी छात्र संगठनों के सदस्यों को भी हिरासत में लिया जाने लगा. इसी घटनाक्रम के दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा को भी हिरासत में लिया गया.

कनॉट प्लेस में हुए इस घटनाक्रम के बीच पालिका बाजार के व्यापारियों की नारेबाजी खास रही. उन्होंने सीजेपी के तिरंगा मार्च का विरोध करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दिल्ली पुलिस के समर्थन में नारे लगाए. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में भी नारेबाजी की गई.

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