दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दो दिवसीय बैठक में शुक्रवार को शुरू हुई. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए. दिल्ली के पूसा कैंपस में यह बैठक हो रही है. इसकी अध्यक्षता BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कर रहे हैं. इस दौरान पार्टी के संगठन से जुड़े अहम मुद्दों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी.

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BJP की नई राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारियों की यह पहली औपचारिक बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं. पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है.

सूत्रों के मुताबिक, दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में कई अलग-अलग सत्र होंगे. इनमें संगठन से जुड़े मुद्दों और पार्टी की आगे की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. बैठक में प्रधानमंत्री मोदी नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मार्गदर्शन भी देंगे. इसमें राज्यों के प्रभारी और सह-प्रभारी के साथ BJP के अलग-अलग मोर्चों के पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं.

इससे पहले 22 अगस्त को BJP मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ शुरुआती बातचीत की थी. यह मुलाकात नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई पहली औपचारिक बैठक के बाद हुई थी.

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अगस्त में BJP ने बनाई थी नई राष्ट्रीय टीम

BJP ने 17 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी टीम में बदलाव किया था. पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में कई नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई थी. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था. वहीं, RSS के पूर्व पदाधिकारी राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी. राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को भी 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में शामिल किया गया था.

पार्टी की नई टीम में युवाओं और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन बनाने की बात कही गई थी. कुल 65 पदाधिकारियों में से 51 नए चेहरे थे. इनमें 12 महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदायों के छह नेता शामिल थे.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को BJP का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया था. वह मई 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री बनने से पहले भी इस पद पर रह चुके थे. वहीं, बीएल संतोष को राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) के पद पर बरकरार रखा गया था. इसके बाद पार्टी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारी और सह-प्रभारी भी नियुक्त किए थे.

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बैठक शनिवार को खत्म होगी. इसमें संगठन के कामकाज, पार्टी की योजनाओं और आने वाले समय की प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी. उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में चुनाव को देखते हुए यह बैठक BJP के लिए अहम मानी जा रही है.

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