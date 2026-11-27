उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य के एक बयान की हाथरस में चर्चा हो रही है. उन्होंने पीएम आवास योजना में पैसे लेने की शिकायत पर कहा कि दो-ढाई हजार रुपये लेना कोई करप्शन नहीं होता.

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मंत्री ने यह बात उस समय कही, जब उनसे लाभार्थियों से पैसे वसूले जाने को लेकर सवाल पूछा गया. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि किसी ने कागज बनवाने के लिए पैसे लिए हों. हालांकि, अगर किसी ने रिश्वत ली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

बेबी रानी मौर्य प्रदेश की महिला, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की कैबिनेट मंत्री हैं. वह हाथरस जिले की प्रभारी मंत्री भी हैं. मंत्री शुक्रवार को हाथरस शहर की मलिन बस्ती रमनपुर में जन चौपाल कार्यक्रम में पहुंची थीं. यहां उन्होंने बस्ती की महिलाओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. इसी दौरान महिलाओं ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे लिए जाने की शिकायत की.

महिलाओं ने मंत्री के सामने उठाया पैसे लेने का मुद्दा

जन चौपाल के दौरान महिलाओं ने बताया कि आवास योजना के लाभार्थियों से पैसे मांगे जा रहे हैं. इस शिकायत के बाद मंत्री के सामने वसूली का मामला उठा. जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दो-ढाई हजार रुपये लेना कोई करप्शन नहीं होता. हो सकता है कि किसी ने कागज बनवाने के लिए पैसे लिए हों.

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मंत्री ने कहा कि अगर किसी ने रिश्वत ली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने इस मामले में विधायक की ओर से FIR दर्ज होने और जांच किए जाने की जानकारी भी दी. उनका कहना था कि पहले यह देखना होगा कि पैसे किस काम के लिए लिए गए थे. सिर्फ पैसे लेने की बात सामने आने से उसे सीधे भ्रष्टाचार नहीं कहा जा सकता.

इस दौरान बस्ती की महिलाओं ने मंत्री से आवास दिलाने की मांग भी की. इस पर बेबी रानी मौर्य ने कहा कि महिलाओं के दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी. साथ ही यह कोशिश की जाएगी कि योजना के लिए पात्र लोगों को इसका फायदा मिले.

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मंत्री ने महिलाओं की शिकायतों को सुना और उनकी समस्याओं पर कार्रवाई का भरोसा दिया. हालांकि, पैसे लेने को लेकर दिए गए उनके बयान पर अब चर्चा हो रही है. खास तौर पर पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से पैसे मांगे जाने की शिकायत के बीच उनके इस बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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