मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास जिले में जन समस्याओं के निराकरण में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने उद्योग विभाग के महाप्रबंधक रतन सिंह डावर को निलंबित करने और महिला एवं बाल विकास विभाग की एक पर्यवेक्षक की वेतन वृद्धि रोकने को कहा. वहीं, नल-जल योजना से जुड़ी शिकायत में लापरवाही मिलने पर संबंधित ठेकेदार पर एक लाख रुपये की पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए.

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मुख्यमंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित 'समाधान ऑनलाइन' कार्यक्रम में आवेदकों से सीधे बातचीत कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग शिकायतों की सुनवाई की और अधिकारियों को तय समय-सीमा में समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए.

शिकायत की फाइल पेश नहीं कर पाए अधिकारी, निलंबन के निर्देश

एक आवेदक की समस्या का समाधान नहीं होने और संबंधित प्रकरण की फाइल प्रस्तुत नहीं कर पाने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई. उन्होंने देवास के उद्योग विभाग के महाप्रबंधक रतन सिंह डावर को निलंबित करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

लाड़ली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति दूसरे खाते में पहुंची

समाधान ऑनलाइन में देवास की छात्रा सलोनी सिसोदिया ने लाड़ली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत की. मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि छात्रवृत्ति की राशि छात्रा के बैंक खाते के बजाय किसी दूसरे खाते में जमा हो गई थी.

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इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग की संबंधित पर्यवेक्षक ने जरूरी फॉलोअप नहीं किया था. मुख्यमंत्री ने इस लापरवाही पर पर्यवेक्षक की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए.

नल-जल योजना के ठेकेदार पर एक लाख की पेनल्टी

देवास के सुरेश मालवीय ने नल-जल योजना से जुड़ी शिकायत रखी. मामले में लापरवाही सामने आने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित ठेकेदार पर एक लाख रुपये की पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए.

सैनिक पवन यादव के परिवार को 10 लाख की सहायता

मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में तैनाती के दौरान ऊंचाई से गिरने के कारण जान गंवाने वाले सैनिक पवन यादव के परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. पवन यादव देवास जिले के रहने वाले थे.

मुख्यमंत्री ने सैनिक के परिजनों से चर्चा कर उन्हें सहायता का भरोसा दिया. सैनिक को शहीद का दर्जा दिए जाने के संबंध में भी प्रकरण का परीक्षण कराने की बात कही गई.

किसान को 50 हजार रुपये की मदद की घोषणा

कार्यक्रम में वन अधिकार पट्टाधारी किसान लाल सिंह ने फसल बीमा की राशि नहीं मिलने की शिकायत की. इस पर मुख्यमंत्री ने किसान को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. साथ ही अधिकारियों को लंबित फसल बीमा राशि के भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए.

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मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में अन्य आवेदकों की समस्याएं भी सुनीं और संबंधित विभागों को शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा.

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