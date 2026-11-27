महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बाघों की बढ़ती संख्या और मानव-बाघ संघर्ष के बीच वन विभाग ने एक असामान्य पहल की तैयारी की है. विभाग ने बाघों की नसबंदी के लिए केंद्र सरकार से विशेष अनुमति मांगी है. चंद्रपुर वनवृत्त के मुख्य वन संरक्षक एम. रामानुजन के मुताबिक, इस संबंध में प्रस्ताव पहले ही केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है. उन्होंने इसे स्थानीय जरूरत बताते हुए कहा कि बाघों की संख्या के कारण मानव-बाघ संघर्ष बढ़ रहा है.

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चंद्रपुर में ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व है. वन विभाग से जुड़े अधिकारियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, ताडोबा सहित पूरे जिले में करीब 350 बाघ होने का अनुमान है. बाघों की मौजूदगी बढ़ने के साथ गांवों के आसपास उनकी आवाजाही और इंसानों व पालतू पशुओं पर हमले चिंता का विषय बन रहे हैं.

बाघों की फैमिली प्लानिंग जैसा है प्रस्ताव

चंद्रपुर के मुख्य वन संरक्षक एम. रामानुजन ने बताया कि बाघों की संख्या नियंत्रित करने के लिए ताडोबा टाइगर रिजर्व के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया है. उनके मुताबिक, केंद्र सरकार के पास इस तरह की प्रक्रिया के लिए एक मानक प्रक्रिया है. उन्होंने इसे स्थानीय भाषा में बाघों की नसबंदी या फैमिली प्लानिंग जैसा कदम बताया.

अब इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है. अनुमति मिलने पर ही आगे की प्रक्रिया और इसके तरीके को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी.

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किसानों ने वन विभाग के सामने उठाया मुद्दा

बाघों के हमलों और ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर भाजपा की वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री शोभाताई फडणवीस भी किसानों के साथ चंद्रपुर वन विभाग के मुख्यालय पहुंचीं. उनके साथ मुल तहसील के सैकड़ों किसान मौजूद थे.

शोभाताई फडणवीस ने कहा कि राज्य में करीब 500 बाघ हैं, जिनमें से लगभग 350 चंद्रपुर क्षेत्र में हैं. उनका कहना है कि बाघों की अधिक मौजूदगी के कारण स्थानीय लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है. उन्होंने मांग की कि क्षेत्र में बाघों की संख्या कम की जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें दूसरे स्थानों पर भेजा जाए.

इंसानों और मवेशियों पर हमलों से बढ़ी चिंता

चंद्रपुर और ताडोबा के आसपास के गांवों में बाघों की मौजूदगी लंबे समय से चर्चा का विषय रही है. ग्रामीण इलाकों में बाघों के हमलों में इंसानों की मौत और मवेशियों के शिकार होने की घटनाओं से लोगों में चिंता है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगलों में बाघों की बढ़ती मौजूदगी के कारण उनका गांवों की ओर आना बढ़ा है. इसी वजह से बाघों की संख्या नियंत्रित करने और प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने की मांग की जा रही है.

संरक्षण और नसबंदी के प्रस्ताव पर उठे सवाल

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बाघों की नसबंदी का प्रस्ताव इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि एक ओर देश में बाघों के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मानव-बाघ संघर्ष वाले क्षेत्र में उनकी संख्या नियंत्रित करने की बात सामने आई है.

अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर क्या फैसला लेती है. क्या बाघों की नसबंदी को अनुमति मिलेगी, और यदि मिलती है तो इसका तरीका और दायरा क्या होगा? फिलहाल चंद्रपुर वन विभाग के प्रस्ताव पर केंद्र के जवाब का इंतजार है.

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