मुंबई की लोकल ट्रेन में बीड़ी-सिगरेट पीने से रोकना एक यात्री को भारी पड़ गया. कल्याण-कसारा रेल यात्री संघ के शहाड प्रतिनिधि भरत टोपले पर शुक्रवार सुबह चलती लोकल ट्रेन में चाकू से हमला कर दिया गया. वार उनकी नाक के पास लगा, जबकि आंख बाल-बाल बची. घटना ठाकुर्ली स्टेशन के पास हुई. हमला करने के बाद तीनों युवक ट्रेन से उतरकर फरार हो गए.

और पढ़ें

भरत टोपले कसारा से CSMT जा रही लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे. वह ट्रेन के लगेज कंपार्टमेंट में थे. इसी दौरान तीन युवक वहां बीड़ी-सिगरेट पी रहे थे. टोपले ने उन्हें ट्रेन के अंदर धूम्रपान करने से मना किया. इसी बात पर युवकों से उनकी बहस हो गई.

खडवली स्टेशन से ट्रेन में चढ़े थे युवक

तीनों युवक खडवली स्टेशन से लोकल ट्रेन में चढ़े थे. वे ट्रेन के लगेज कंपार्टमेंट में गार्ड के कोच के पास सफर कर रहे थे. ट्रेन जब ठाकुर्ली स्टेशन के पास पहुंची, तभी एक युवक ने भरत टोपले पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू का वार टोपले की नाक के पास लगा. चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी आंख बाल-बाल बची. हमले के बाद उनकी शर्ट खून से भर गई.

चलती ट्रेन से उतरकर भागे आरोपी

Advertisement

हमले के बाद तीनों युवक चलती लोकल ट्रेन से उतर गए और मौके से फरार हो गए. भरत टोपले कल्याण-कसारा रेल यात्री संघ के शहाड प्रतिनिधि हैं. वह कई साल से संघ के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं और शहाड में अपने परिवार के साथ रहते हैं.



---- समाप्त ----