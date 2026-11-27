महाराष्ट्र के लातूर में गरीब और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के नाम पर चंदा इकट्ठा करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक व्यक्ति ने सामाजिक संस्था समता फाउंडेशन के नाम का इस्तेमाल कर लोगों से आर्थिक मदद मांगी. यह रकम वंचित बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री खरीदने के नाम पर जुटाई जा रही थी.

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इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram पर पोस्ट अपलोड की गई थी. पोस्ट में लोगों से बच्चों की मदद करने की अपील के साथ QR कोड भी दिया गया था, ताकि लोग आसानी से पैसे भेज सकें.

इस मामले में पुलिस ने प्रशांत प्रभाकर सुरवसे नाम के व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है. उसके खिलाफ 25 नवंबर को लातूर के साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. इस संबंध में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (ASI) संजय काले ने शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायत के मुताबिक, समता फाउंडेशन के Instagram पेज पर जुलाई महीने में एक पोस्ट अपलोड की गई थी. इसमें जरूरतमंद और वंचित छात्रों के लिए शैक्षणिक सामग्री खरीदने के उद्देश्य से नागरिकों से दान देने की अपील की गई थी.

शिकायतकर्ता संजय काले के मुताबिक, उन्होंने 22 सितंबर को पोस्ट में दिए गए QR कोड को स्कैन किया और 100 रुपये की रकम दान के तौर पर ट्रांसफर की. इसके बाद जब उन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की तो पता चला कि यह रकम समता फाउंडेशन के आधिकारिक बैंक खाते में नहीं गई थी.

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इसके बजाय पैसा प्रशांत प्रभाकर सुरवसे के निजी बैंक खाते में जमा हुआ था. इस बात से उन्हें शक हुआ कि संस्था के नाम पर जुटाए जा रहे चंदे का इस्तेमाल कथित तौर पर किसी दूसरे उद्देश्य के लिए किया जा रहा है.

इसके बाद शिकायतकर्ता ने समता फाउंडेशन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की. संगठन के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों और ऑडिट रिपोर्ट की पड़ताल के दौरान कुछ गड़बड़ियां सामने आईं. इन विसंगतियों के आधार पर संस्था के नाम के कथित दुरुपयोग और चंदे की रकम के गलत तरीके से संग्रह किए जाने का शक गहरा गया.

इसके बाद मामले की शिकायत साइबर पुलिस से की गई. पुलिस ने शिकायत और उपलब्ध जानकारी के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने आरोपी प्रशांत प्रभाकर सुरवसे के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 66(C) के तहत केस दर्ज किया है. इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2) के तहत आपराधिक विश्वासघात, धारा 318(4) के तहत धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति हासिल करने तथा धारा 319(2) के तहत किसी दूसरे व्यक्ति या पहचान का रूप धारण कर धोखाधड़ी करने से संबंधित आरोप लगाए गए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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