छत्तीसगढ़ में शराब वितरण व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े 1,280 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले में वांछित आरोपी विकास अग्रवाल को UAE से भारत लाया गया है. CBI ने विदेश मंत्रालय (MEA), गृह मंत्रालय (MHA) और छत्तीसगढ़ पुलिस के समन्वय से 27 नवंबर 2026 को उसकी वापसी सुनिश्चित की.

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विकास अग्रवाल इस मामले में इंटरपोल के रेड नोटिस पर वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था. उसे UAE में लोकेट करने के बाद वहां की एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था. कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद UAE अधिकारियों ने उसे भारत भेज दिया.

छत्तीसगढ़ पुलिस ने विकास अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में Prevention of Corruption Act और IPC की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था. जांच एजेंसियों के मुताबिक, वह 2019 से 2022 के बीच राज्य की शराब वितरण व्यवस्था में कथित अनियमितताओं से जुड़े संगठित सिंडिकेट में अहम भूमिका निभा रहा था.

उसे इस नेटवर्क का केंद्रीय वित्तीय समन्वयक यानी 'मनीमैन' बताया गया है. आरोप है कि वह शराब डिस्टिलरी से कमीशन की रकम जुटाने और उसे सरकारी अधिकारियों समेत अन्य लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम करता था. इस कथित घोटाले से राज्य के खजाने को 1,280 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ.

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जांच के मुताबिक, विकास अग्रवाल कथित तौर पर अपराध से अर्जित रकम को कई कंपनियों और अलग-अलग वित्तीय व्यवस्थाओं के जरिए आगे बढ़ाने में मदद करता था. इसका मकसद रकम के असली स्रोत और उसके मालिकाना हक को छिपाना था.

एजेंसियों का आरोप है कि शराब वितरण व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार से जुटाए गए पैसों को इस तरह ठिकाने लगाया जाता था कि उसकी पहचान और लेन-देन का पता लगाना मुश्किल हो जाए. इस मामले में नवंबर 2024 में अदालत के सामने चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इसके बावजूद विकास अग्रवाल जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर था और फरार चल रहा था.

छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुरोध पर CBI के साथ समन्वय करते हुए NCB-नई दिल्ली ने इंटरपोल के जरिए विकास अग्रवाल के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया था. इसके बाद उसकी लोकेशन का पता लगाया गया और UAE की एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद UAE में जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके बाद उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया.

छत्तीसगढ़ पुलिस की एक एस्कॉर्ट टीम आरोपी को लेने UAE पहुंची थी. दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर UAE अधिकारियों ने विकास अग्रवाल को भारतीय टीम के हवाले किया.

UAE से आरोपी को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस की एस्कॉर्ट टीम भारत रवाना हुई और 27 नवंबर 2026 को विकास अग्रवाल मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा. उसकी भारत वापसी को CBI ने अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग के जरिए वांछित अपराधियों को देश लाने की कार्रवाई का हिस्सा बताया है.

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CBI भारत में इंटरपोल की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के तौर पर काम करती है और देश की विभिन्न जांच एजेंसियों के साथ BHARATPOL प्लेटफॉर्म के जरिए समन्वय करती है. इस व्यवस्था के जरिए विदेश में मौजूद आरोपियों और भगोड़ों की तलाश में अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग जुटाया जाता है.

CBI के मुताबिक, 2019 से अब तक इंटरपोल चैनलों के जरिए 300 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है. इनमें साल 2026 में अब तक भारत लाए गए 78 भगोड़े भी शामिल हैं.

विदेश में फरार आरोपियों की पहचान, लोकेशन पता करने, गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में CBI दूसरी भारतीय जांच एजेंसियों के साथ समन्वय करती है. विकास अग्रवाल की UAE से वापसी भी इसी अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत हुई है.

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