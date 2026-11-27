How to Make Dalia: दलिया एक ऐसी चीज है जिसे खाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं. वजन घटाना हो, तबियत खराब हो या फिर शरीर को ताकत देना हो, ये हर लिहाज से शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. लेकिन दलिया हर कोई बाजार से ही खरीदता है जबकि कई बार बाजार में मिलने वाला पैकेटबंद या खुला दलिया काफी पुराना या मिलावटी हो सकता है. ऐसे में घर पर साबुत गेहूं से ताजा और शुद्ध दलिया तैयार करना सेहत के लिहाज से ज्यादा भरोसेमंद विकल्प है. साबुत गेहूं से बना दलिया फाइबर से भरपूर होता है, पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है और दिनभर ऊर्जा बनाए रखता है. कम समय और आसान तरीके से घर पर ही आप स्वच्छ व ताजा दलिया तैयार कर सकते हैं.

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सामग्री

साबुत गेहूं: 500 ग्राम (अच्छी तरह साफ और सूखा हुआ)

मिक्सर ग्राइंडर या फूड प्रोसेसर: गेहूं को दरदरा पीसने के लिए

छलनी: बारीक आटे या भूसी को अलग करने के लिए

एयरटाइट कंटेनर: दलिया स्टोर करने के लिए

बनाने का तरीका

साबुत गेहूं को अच्छी तरह बीन लें ताकि कंकड़ या गंदगी न रहे. अगर गेहूं में धूल लगे तो सूखे कपड़े से पोंछ लें और जरूरत पड़ने पर हल्की धूप दिखा लें.

साफ किए हुए गेहूं को मिक्सर जार में थोड़ा-थोड़ा करके डालें और पल्स मोड पर दरदरा पीस लें. ध्यान रखें कि इसे आटे की तरह बारीक न पीसें.

दरदरे पिसे हुए गेहूं को छलनी से छान लें, ताकि बहुत बारीक आटा या अतिरिक्त हिस्सा अलग हो जाए और दानेदार दलिया मिल जाए.

तैयार ताजे दलिया को पूरी तरह ठंडा होने के बाद साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख दें, ताकि इसकी ताजगी बनी रहे.

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