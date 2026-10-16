scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पहले ऑफर की कोल्ड ड्रिंक, फिर कंधे पर लपेट लिया तिरंगा! अभिजीत दिपके के घर पुलिस पहुंची तो दिखा ये नजारा - VIDEO

दिल्ली में सीजेपी की तिरंगा यात्रा से पहले दिल्ली पुलिस की टीम शुक्रवार दोपहर पार्टी संस्थापक अभिजीत दिपके के ठहरने वाले घर पहुंची. यह घर एनसीपी-एससीपी प्रवक्ता अनीश गवांडे का है. पुलिस कुछ दस्तावेज लेकर गई थी. वीडियो में माहौल शांत दिखता है, जहां दिपके कंधे पर तिरंगा लपेटे बैठे हैं और पुलिस अधिकारी से बात करते नजर आए.

Advertisement
X
तिरंगा यात्रा से पहले अभिजीत दिपके के पास पहुंची पुलिस
तिरंगा यात्रा से पहले अभिजीत दिपके के पास पहुंची पुलिस

दिल्ली पुलिस की एक टीम शुक्रवार दोपहर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके के ठहरने वाले घर पहुंची. अधिकारी उन्हें कुछ दस्तावेज देने गए थे और बताया गया है कि दिपके को दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत नोटिस दिया गया है. पूरी मुलाकात शांत माहौल में हुई. दिपके कंधे पर तिरंगा लपेटे सोफे पर बैठे थे और उन्होंने पुलिसवाले को कोल्ड ड्रिंक और पानी ऑफर किया. यह मुलाकात उनकी आज शाम की तिरंगा यात्रा से ठीक पहले हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस टीम एनसीपी-एससीपी के प्रवक्ता अनीश गवांडे के घर पहुंची थी. दिपके इसी घर में ठहरे हुए हैं. वे कुछ ही देर में कनॉट प्लेस के लिए रवाना होने वाले थे.

वायरल वीडियो में पुलिस अधिकारी और दिपके आमने सामने बैठे दिख रहे हैं. टेबल पर कोका कोला की बोतल और कागजात रखे हैं. अधिकारी बैठकर बातचीत कर रहे हैं. दिपके हाथ गाल पर रखकर उनकी बातें सुनते दिखते हैं. वे बीच बीच में हाथ जोड़ लेते हैं और कभी कभी पानी पीते नजर आते हैं. पूरा माहौल काफी शांत दिखता है.

सम्बंधित ख़बरें

Abhijeet Dipke
दिपके के घर कौन सा नोटिस देने पहुंची थी दिल्ली पुलिस, यहां समझिए
abhijeet-dipke
दिपके के घर पहुंची पुलिस, दिल्ली में 'तिरंगा यात्रा' से पहले एक्शन, देखें VIDEO
CJP's Abhijeet Dipke claims IB is tracking him, says Delhi Police may detain him
'शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट से नहीं सरकारी शटडाउन से...' दिपके का जवाब
Jantar Mantar Protest Site
CJP प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे व्यापारी
Delhi CJP Tricolour March NSUI
Delhi में NSUI का पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन

अब पूरे मामले को समझ लेते हैं. पार्टी ने एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में आंदोलन का ऐलान किया था. इसी सिलसिले में सीजेपी कार्यकर्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका तिरंगा लेकर जंतर-मंतर के पास पहुंचे थे. पुलिस ने उन्हें पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिपके के घर पहुंची पुलिस, दिल्ली में 'तिरंगा यात्रा' से पहले एक्शन, देखें VIDEO

दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं. इन्हीं गिरफ्तारियों के विरोध में दिपके ने आज शाम सेंट्रल पार्क में तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की थी.

इससे पहले दिपके ने दावा किया था कि बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी उनके घर की निगरानी कर रहे हैं. उन्हें आशंका थी कि दिल्ली पुलिस आज सुबह उन्हें हिरासत में ले सकती है. हालांकि वीडियो में दोनों के बीच बातचीत का माहौल शांत दिखता है.

दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 29 क्या कहती है? 

दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 29 के तहत पुलिस कमिश्नर और इंस्पेक्टर रैंक से नीचे न होने वाले अधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को मौखिक या लिखित निर्देश दे सकते हैं. ये निर्देश कानून के दायरे में होने चाहिए. 

पुलिस जुलूस और सभाओं में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकती है. वह जुलूस का रूट और समय तय कर सकती है. सड़कों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर रुकावट भी रोक सकती है. संगीत, ढोल और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी नियंत्रण किया जा सकता है. इसलिए प्रदर्शन के दौरान रास्ता तय करना, भीड़ संभालना और अवरोध रोकना इस धारा के दायरे में आ सकता है. हालांकि धारा 29 का पाठ अपने आप यह नहीं कहता कि पुलिस किसी भी प्रदर्शन पर बिना शर्त रोक लगा सकती है या जंतर-मंतर को स्थायी रूप से प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा सकती है. ऐसे कदमों की वैधता संबंधित आदेश, लागू दूसरे कानूनों और अदालत के निर्देशों के आधार पर देखनी होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चंबल की लहरों में कितनी डॉल्फिन? इस बार तकनीक से की जा रही गिनती, तीन राज्यों की टीमें जुटीं |
    Optical Illusion: सिर्फ तेज नजर वाले ही खोज पाएंगे 5 गलतियां, क्या आप लेंगे चैलेंज |
    दिपके के घर कौन सा नोटिस देने पहुंची थी दिल्ली पुलिस, यहां समझिए |
    Kerala Orotti Recipe: गेहूं की रोटी छोड़े, चावल के आटे और नारियल से बनाएं ये टेस्टी रोटी, रेसिपी है आसान |
    'मकसद रिजीम चेंज, बांग्लादेश...', राहुल गांधी और CJP पर धर्मेंद्र प्रधान ने साधा निशाना |
    Ramayana के इवेंट में छाया Sai Pallavi का देसी अंदाज, सादगी ने जीता सबका दिल |
    उबले चावलों को लेकर क्यों सवालों के घेरे में मान सरकार? देखें पंजाब आजतक |
    चीन की महिला ने 20 करोड़ में खरीद ली 196 पार्किंंग, किराया दोगुना किया तो कोर्ट पहुंचे लोग |
    भारत में विदेश से गोल्ड आना 81% घटा... चांदी में 49% की कमी! आखिर ये गिरावट क्यों? |
    सीने पर 9 कलश, नौ दिन बिना पानी... सासाराम के सुनील की नवरात्र साधना की कहानी
    Advertisement