दिपके के घर पहुंची पुलिस, दिल्ली में 'तिरंगा यात्रा' से पहले एक्शन, देखें VIDEO

दिल्ली में सीजेपी की तिरंगा यात्रा से पहले पुलिस एक्शन में आ गई है. कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शाम 5 बजे के प्रस्तावित तिरंगा यात्रा से पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम NCP-SCP के प्रवक्ता अनीश गवांडे के घर पहुंचे, जहां CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ठहरे हुए हैं.

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कुछ ही देर में दिपके क्नॉट प्लेस रवाना होने वाले थे. जानकारी के मुताबिक पुलिस दिपके के पास कुछ दस्तावेज लेकर गई है.

गौरतलब है कि सीजेपी ने एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में आंदोलन का ऐलान किया था. इस बीच जंतर-मंतर के पास तिरंगा लेकर पहुंचे सीजेपी कार्यकर्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को पुलिस ने पहले हिरासत में लिया था फिर गिरफ्तार कर लिया. अभी ये दोनों नेता न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं. अभिजीत दिपके ने गिरफ्तारी के विरोध में आज शाम सेंट्रल पार्क में तिरंगा यात्रा का ऐलान किया है.

इससे पहले अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं. इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी उनके घर की निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने आशंका जताई थी कि दिल्ली पुलिस उन्हें आज शुक्रवार सुबह हिरासत में ले सकती है.

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