बारिश में स्किन पर खुजली क्यों बढ़ जाती है? ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी

बारिश आते ही गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन इस मौसम में कुछ लोगों के शरीर में खुजली की समस्या हो जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश के मौसम में हवा में नमी ज्यादा होती है. पसीना देर तक स्किन पर रहता है इससे किसी को खुजली तो किसी को लाल चकत्ते या फंगल इंफेक्शन हो सकता है. इस तरह का इंफेक्शन बगल, जांघों के बीच और पैरों की उंगलियों के बीच ज्यादा देखा जाता है. अगर इस इंफेक्शन का समय पर इलाज न हो तो यह शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है.

और पढ़ें

जिन लोगों को पहले से फंगल इंफेक्शन की समस्या होती है उनमें बारिश के मौसम में ये परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस मौसम में स्किन कि खास केयर करना जरूरी होता है. स्किन केयर को लेकर की गई कुछ गलतियां भी सेहत पर भारी पड़ सकती है.

यह भी पढ़ें: Pimples on skin: बारिश के मौसम में स्किन पर क्यों निकलते हैं ज्यादा पिंपल, डॉक्टर से जानें कैसे करें इनसे बचाव

किन गलतियों को करने से बचें

इनके बारे में मैक्स हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजी विभाग में डॉ सौम्या सचदेवा ने आजतक. इन को बताया है. वह कहती हैं कि बारिश के मौसम में चेहरे पर लगातार छोटे-छोटे दाने, शरीर के किसी हिस्से में लगातार खुजली, सफेद परत या जलन अगर हो रही है तो इसको नजरअंदाज न करें. अगर खुजली बढ़ रही है, घाव बन रहे हैं या समस्या बार-बार लौट रही है तो सिर्फ क्रीम लगाने के बजाय डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

Advertisement

इस मौसम में ऑयली स्किन वालों को हल्का मेकअप करना चाहिए, न करें तो भी ठीक है. सबसे जरूरी है स्किन को सूखा रखें. बारिश में कपड़े या जूते गीले हो जाएं तो उन्हें लंबे समय तक न पहनें. अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही एग्जिमा, सोरायसिस जैसी स्किन की बीमारियां हैं तो ये लोग इस मौसम में अपनी स्किन का विशेष ध्यान रखें.

यह भी पढ़ें: बारिश के मौसम में AC में छिपा फंगस स्किन और फेफड़ों को कर रहा खराब, डॉक्टरों ने बताया कैसे करें बचाव

ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं स्किन को साफ रखना जरूरी

डॉ सौम्या बताती हैं कि मानसून के मौसम में स्किन पर ज्यादा प्रोडक्ट्स लगाने से बचना चाहिए. इस समय जरूरी है कि आप स्किन को साफ रखएं और अगर स्किन पर ज्यादा पिंपल निकल रहे हैं या खुजली बढ़ रही है तो इस मामले में घरेलू नुस्खों के फेर में न फंसें और डॉक्टरों से सलाह लें

---- समाप्त ----