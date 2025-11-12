scorecardresearch
 

Fatty Live Stages: चुपके-चुपके बढ़ती है फैटी लिवर की बीमारी! जानिए किस स्टेज पर थमने लगती है जिंदगी

आजकल फैटी लिवर की बीमारी तेजी से बढ़ रही है. पहले इसे शराब से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब यह आम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बन गई है. जानिए फैटी लिवर के चार स्टेज, हर स्टेज पर दिखने वाले लक्षण, और इसे शुरुआती स्टेज में ही कैसे कंट्रोल करके लिवर को फिर से हेल्दी बनाया जा सकता है.

फैटी लिवर की सबसे खतरनाक स्टेज चौथी होती है. (Photo: AI Generated)
Fatty Liver Stages: आजकल फैटी लिवर की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है. पहले लोग सोचते थे कि ये सिर्फ शराब पीने वालों को होती है, लेकिन अब ये उन लोगों में भी आम हो गई है जो शराब नहीं पीते. दुनियाभर में लाखों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और हैरानी की बात ये है कि इसमें युवा लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हैं. इसका सबसे बड़ा कारण लिवर में ज्यादा चर्बी का जमा होना है.

जब लिवर में फैट बढ़ने लगता है, तो धीरे-धीरे वही चर्बी लिवर सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगती है और उसके काम में रुकावट डालती है. लिवर हमारे शरीर का बहुत जरूरी हिस्सा है ये खून को साफ करता है, पोषक तत्वों को प्रोसेस करता है और शरीर से गंदे टॉक्सिंस निकालता है. लेकिन जब लिवर में ज्यादा फैट जमा हो जाता है, तो ये सब काम ठीक से नहीं हो पाते. अच्छी बात ये है कि अगर फैटी लिवर का पता शुरुआत में चल जाए, तो इसे लाइफस्टाइल बदलकर पूरी तरह ठीक किया जा सकता है. सही फूड्स, रोज थोड़ी एक्सरसाइज और रेगुलर टेस्टिंग से आप अपने लिवर को फिर से हेल्दी और एक्टिव बना सकते हैं.

तो चलिए, फैटी लिवर की चार स्टेज क्या होती हैं, हर स्टेज पर शरीर में किस तरह के बदलाव आते हैं और इसे कंट्रोल में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए.

फर्स्ट स्टेज: हल्का फैटी लिवर (Steatosis)
ये बीमारी की शुरुआती और सबसे हल्की स्टेज होती है. इसमें लिवर सेल्स में थोड़ी-सी चर्बी जमा होने लगती है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ होता है. अक्सर लोगों को इसका पता ही नहीं चलता क्योंकि इस स्टेज पर कोई लक्षण नहीं दिखते. ये स्टेज ज्यादातर रूटीन हेल्थ चेकअप या अल्ट्रासाउंड में पता चलती है.

क्या करें: ज्यादा फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं, रोज थोड़ी एक्सरसाइज करें, शराब और मीठी चीजों से बचें, अगर वजन ज्यादा है, तो 5–10% तक कम करें. इससे लिवर की चर्बी घटती है.

दूसरी स्टेज: NASH (नॉन-अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस)
अगर पहले स्टेज को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो बीमारी दूसरे स्टेज में पहुंच जाती है. इसमें लिवर में सूजन और सेल्स को नुकसान होने लगता है.

संकेत: अगर आपके लिवर की बीमारी दूसरे स्टेज पर पहुंच जाती है तो आपके शरीर में कुछ संकेत दिखते हैं, जिनमें हमेशा थकान या कमजोरी बना रहना, पेट के ऊपर दाईं तरफ हल्का दर्द या भारीपन और लिवर टेस्ट में गड़बड़ी शामिल है.

इस समय डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है. सही डाइट, वजन कंट्रोल करना और दवाओं से सूजन कम की जा सकती हैय

तीसरा स्टेज: लिवर फाइब्रोसिस
जब लिवर में लंबे समय तक सूजन रहती है, तो वहां निशान बनने लगते हैं. यानी, हेल्दी लिवर टिशू धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं. अभी लिवर कुछ हद तक काम करता है, लेकिन अंदर ही अंदर नुकसान बढ़ रहा होता है.

इस स्टेज में अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी से टेस्टिंग जरूरी होती है.अगर समय पर इलाज हो जाए तो ये स्टेज कंट्रोल में लाई जा सकती है.

चौथी स्टेज: लिवर सिरोसिस
ये बीमारी की सबसे गंभीर स्टेज है. अब लिवर में इतने निशान बन जाते हैं कि उसका नॉर्मली काम करना लगभग बंद हो जाता है.

संकेत: स्किन और आंखों का पीला होना (पीलिया), पेट में सूजन, आसानी से चोट लगना या ब्लीडिंग होना, भूलने या कंफ्यूजन की दिक्कत.

इस स्टेज में लिवर शरीर के जहर (टॉक्सिन) निकालने में कमजोर हो जाता है. ये स्टेज पूरी तरह ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन इलाज और सख्त परहेज से बीमारी की रफ्तार धीमी की जा सकती है.

जल्दी पता लगाना क्यों जरूरी है?
फैटी लिवर धीरे-धीरे बढ़ता है और ज्यादातर वक्त इसका कोई लक्षण नहीं दिखाता है. ऐसे में इसकी बीमारी को 'साइलेंट किलर' भी कहा जाता है. इसलिए समय-समय पर हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है, खासकर अगर आपका वजन ज्यादा है, आपको डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, इंबैलेंस डाइट लेते हैं या शराब पीते हैं डॉक्टर आमतौर पर अल्ट्रासाउंड और लिवर एंजाइम टेस्ट की सलाह देते हैं.

कैसे लिवर को कर सकते हैं प्रोटेक्ट?

  • हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लें
  • रोज थोड़ी एक्सरसाइज करें
  • शराब और जंक फूड से बचें
  • वजन कंट्रोल में रखें
