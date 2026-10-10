CJP Delhi Protest: 'अंधे मत बनो', रामायण के लक्ष्मण की युवाओं को सलाह- जिंदगीभर पछताना...

देश की राजधानी दिल्ली में इस समय हंगामा मचा हुआ है. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है. पूरी दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है. ध्रुव राठी और अभिजीत दिपके समेत कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

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क्या बोले सुनील लहरी?

प्रदर्शन से पहले पॉपुलर टीवी शो 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी ने देश के युवाओं को एक खास मैसेज दिया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है. हालांकि, सुनील लहरी ने अपने वीडियो में किसी प्रोटेस्ट का जिक्र नहीं किया. लेकिन उनके वीडियो को लोग दिल्ली प्रोटेस्ट से ही जोड़कर देख रहे हैं.

सुनील लहरी बोले- हम में से अक्सर कई सारे लोग सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं. वो लोग, जो हमें दिखाना चाहते हैं, उसे देखकर और उसपर विश्वास करके हम अक्सर गलत का साथ दे देते हैं. फिर बाद में पछताना भी पड़ सकता है.

'इसलिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि कान के कभी कच्चे मत बनो. आंख वाले अंधे मत बनो. अफवाहों पर विश्वास मत करो और अपनी अकल लगाओ, क्योंकि समय बहुत खराब चल रहा है. एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है और जिंदगीभर के लिए हमें पछताना पड़ सकता है. इसलिए अपना ख्‍याल रख‍िए, खुश रहिए,सुखी रहिए, स्‍वस्‍थ रहिए और सुरक्ष‍ित रहिए.'

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वीडियो के कैप्शन में एक्टर ने लिखा- समय को देखते हुए हम सबको बहुत ही सोच समझकर हर कदम उठाना चाहिए. एक गलत कदम बहुत भारी नुकसानदायक हो सकता है.

सुनील लहरी का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. एक्टर के वीडियो पर तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कोई उनके सपोर्ट में आगे आ रहा है, तो कोई उनपर सवाल उठा रहा है.

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