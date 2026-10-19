बाजू और सीने पर चोट के निशान... कार फायरिंग के बाद टाइगर श्रॉफ की पहली तस्वीर आई सामने

बाजू पर पट्टियां, सीने पर भी बैंडेज और चेहरे पर गंभीर भाव... कार पर फायरिंग के बाद एक्टर टाइगर श्रॉफ की पहली तस्वीर सामने आई है. इन फोटोज में टाइगर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं. उनकी कार पर फायरिंग की घटना के बाद सामने आई इस तस्वीर में उनके हाथ और सीने पर पट्टियां बंधी दिखाई दे रही हैं.

और पढ़ें

दरअसल, कार पर फायरिंग के बाद महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एक्टर टाइगर के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे. दोनों की मुलाकात के दौरान ही यह तस्वीर ली गई है. इन फोटोज में टाइगर के बाजू और सीने पर पट्टियां बंधी हुई नजर आ रहीं हैं.

वहीं, इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि 'हमलावरों को ढूंढकर पकड़ा जाएगा. उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा'. वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पुलिस को तुरंत जांच करने का निर्देश दिया है. उन्होंने टाइगर से फोन पर बात कर भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है.

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फायरिंग की घटना की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि 'मुंबई पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई हैं. जो भी इस हमले के पीछे होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा'.

Advertisement

VIDEO | Mumbai: Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde (@mieknathshinde) meets actor Tiger Shroff at his residence following the firing incident by unidentified persons on the actor in Juhu on Sunday evening. (Source: DCM Office) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026

डिप्टी सीएम बोले-हमलावरों पर होगी कड़ी कार्रवाई

शिंदे ने बताया कि उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ उनके पिता जैकी श्रॉफ से भी फोन पर बात की है. उन्होंने टाइगर से कहा कि वे चिंता न करें, सरकार उनके साथ है. शिंदे ने यह भी कहा कि मुंबई में आम लोगों की सुरक्षा हो या फिल्मी सितारों की, इसकी जिम्मेदारी पुलिस और सरकार की है. इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी. उन्होंने मुंबई में पहले हुई गैंगवार की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस ऐसी घटनाओं पर काबू पा चुकी है. मुंबई में दहशत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, यह घटना रविवार, 18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में हुई. टाइगर श्रॉफ फुटबॉल मैच खेलने के बाद मैदान से निकल रहे थे. तभी उनकी कार पर गोलियां चलाई गईं. फायरिंग की आवाज सुनते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोग इधर-उधर भागने लगे.

घटना के बाद हादसे के एक के बाद एक वीडियो भी सामने आए. व्लॉगर सलमा शेख का एक वीडियो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो में गोलियों की आवाज सुनाई देती है. सलमा लोगों से टाइगर की मदद करने की अपील करती भी सुनाई देती हैं. इसके बाद टाइगर कार की आगे वाली सीट पर बैठते हैं और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं.

Advertisement

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर डिप्टी सीएम @mieknathshinde ने कहा 'फायरिंग करने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे. टाइगर श्रॉफ और उनके पिता जैकी श्रॉफ से भी मेरी बात हुई है' #TigerShroff #tigershroff #mumbai #firing | @rajeev_dh | @divyeshas | @arvindojha | @Britto_anita https://t.co/KBUgJgzsPk — AajTak (@aajtak) October 18, 2026

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी. मामले की जांच के लिए 12 टीमें बनाई गईं. पुलिस घटनास्थल से मिले सबूतों की जांच कर रही है. खाली कारतूस भी बरामद किए गए हैं. जांच टीम आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े वीडियो की पड़ताल कर रही है.

इस बीच, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है. पोस्ट में टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने की बात कही गई है. पुलिस फिलहाल घटना के पीछे की वजह और हमलावरों की पहचान का पता लगाने में जुटी है. फिलहाल, टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं, इस घटना में उनकी हल्की चोटें ही आईं है. उनकी कार पर हुई फायरिंग की जांच जारी है. पुलिस की जांच के बाद ही हमले से जुड़ी बाकी जानकारी साफ हो सकेगी.

---- समाप्त ----