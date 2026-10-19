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बाजू और सीने पर चोट के निशान... कार फायरिंग के बाद टाइगर श्रॉफ की पहली तस्वीर आई सामने

कार पर फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ की पहली तस्वीर सामने आई है. तस्वीर में वह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ बैठे दिख रहे हैं और उनके बाजू व सीने पर पट्टियां नजर आ रही हैं

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डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कार फायरिंग के बाद टाइगर से मिलने उनके घर पहुंचे थे. (Photo-ITG)
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कार फायरिंग के बाद टाइगर से मिलने उनके घर पहुंचे थे. (Photo-ITG)

बाजू पर पट्टियां, सीने पर भी बैंडेज और चेहरे पर गंभीर भाव... कार पर फायरिंग के बाद एक्टर टाइगर श्रॉफ की पहली तस्वीर सामने आई है. इन फोटोज में टाइगर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं. उनकी कार पर फायरिंग की घटना के बाद सामने आई इस तस्वीर में उनके हाथ और सीने पर पट्टियां बंधी दिखाई दे रही हैं.

दरअसल, कार पर फायरिंग के बाद महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एक्टर टाइगर के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे. दोनों की मुलाकात के दौरान ही यह तस्वीर ली गई है. इन फोटोज में टाइगर के बाजू और सीने पर पट्टियां बंधी हुई नजर आ रहीं हैं. 

वहीं, इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि 'हमलावरों को ढूंढकर पकड़ा जाएगा. उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा'. वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पुलिस को तुरंत जांच करने का निर्देश दिया है. उन्होंने टाइगर से फोन पर बात कर भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है.

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डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फायरिंग की घटना की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि 'मुंबई पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई हैं. जो भी इस हमले के पीछे होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा'.

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डिप्टी सीएम बोले-हमलावरों पर होगी कड़ी कार्रवाई

शिंदे ने बताया कि उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ उनके पिता जैकी श्रॉफ से भी फोन पर बात की है. उन्होंने टाइगर से कहा कि वे चिंता न करें, सरकार उनके साथ है. शिंदे ने यह भी कहा कि मुंबई में आम लोगों की सुरक्षा हो या फिल्मी सितारों की, इसकी जिम्मेदारी पुलिस और सरकार की है. इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी. उन्होंने मुंबई में पहले हुई गैंगवार की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस ऐसी घटनाओं पर काबू पा चुकी है. मुंबई में दहशत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, यह घटना रविवार, 18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में हुई. टाइगर श्रॉफ फुटबॉल मैच खेलने के बाद मैदान से निकल रहे थे. तभी उनकी कार पर गोलियां चलाई गईं. फायरिंग की आवाज सुनते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोग इधर-उधर भागने लगे.

घटना के बाद हादसे के एक के बाद एक वीडियो भी सामने आए. व्लॉगर सलमा शेख का एक वीडियो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो में गोलियों की आवाज सुनाई देती है. सलमा लोगों से टाइगर की मदद करने की अपील करती भी सुनाई देती हैं. इसके बाद टाइगर कार की आगे वाली सीट पर बैठते हैं और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं.

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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी. मामले की जांच के लिए 12 टीमें बनाई गईं. पुलिस घटनास्थल से मिले सबूतों की जांच कर रही है. खाली कारतूस भी बरामद किए गए हैं. जांच टीम आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े वीडियो की पड़ताल कर रही है.

इस बीच, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है. पोस्ट में टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने की बात कही गई है. पुलिस फिलहाल घटना के पीछे की वजह और हमलावरों की पहचान का पता लगाने में जुटी है. फिलहाल, टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं, इस घटना में उनकी हल्की चोटें ही आईं है. उनकी कार पर हुई फायरिंग की जांच जारी है. पुलिस की जांच के बाद ही हमले से जुड़ी बाकी जानकारी साफ हो सकेगी.

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