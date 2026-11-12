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काव्या-अनिरुद्ध की शादी में सबसे आगे दिखे रजनीकांत-MK स्टालिन, क्या है फैमिली कनेक्शन?

अनिरुद्ध रविचंदर ने आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन से ग्रीस में शादी की. इस ग्रैंड वेडिंग में रजनीकांत और एमके स्टालिन ने दूल्हा-दुल्हन के साथ अहम भूमिका निभाई.

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Anirudh Ravichander-Kavya Maran Family (Photo: Instagram @anirudhofficial)
Anirudh Ravichander-Kavya Maran Family (Photo: Instagram @anirudhofficial)

साउथ इंडस्ट्री के म्यूजिक सेंसेशन अनिरुद्ध रविचंदर शादी के बंधन में बंध चुके हैं. उन्होंने आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन को अपना जीवनसाथी बनाया है. उनकी ग्रैंड वेडिंग ग्रीस में हुई. जिसमें लिमिटेड लोगों को इंवाइट किया गया था. कपल की वेडिंग फोटोज में दूल्हा-दुल्हन के बाद जो दो शख्स सबसे आगे खड़े दिखे, वो रजनीकांत और एमके स्टालिन थे. थलाइवा रजनीकांत सिंगर अनिरुद्ध की रिश्तेदारी में आते हैं. वहीं काव्या का स्टालिन के परिवार से अहम रिश्ता है.

जिस तरह से रजनीकांत और स्टालिन ने इस शादी में अहम भूमिका निभाई है. इससे साफ पता चलता है ये दोनों ही दूल्हा-दुल्हन और उनकी फैमिली के लिए कितनी अहमियत रखते हैं. इंटरनेट पर स्टालिन और रजनीकांत की दूल्हा-दुल्हन संग रिश्तेदारी को लेकर गूगल किया जा रहा है. तो चलिए करीब से समझते हैं कैसे काव्या और अनिरुद्ध इन दो दिग्गज हस्तियों से जुड़े हुए हैं.

रजनीकांत-अनिरुद्ध में क्या रिश्ता?
अनिरुद्ध की मां और रजनीकांत के बीच रिश्तेदारी है. अनिरुद्ध की मां लक्ष्मी राघवेंद्र और रजनीकांत की पत्नी लता सगी बहनें हैं. ऐसे में रजनीकांत सिंगर के मौसा लगे. रजनीकांत की बेटियां सौंदर्या और ऐश्वर्या, रिश्ते में उनकी कजिन लगीं. अनिरुद्ध ने रजनीकांत की कई फिल्मों में म्यूजिक भी कंपोज किया है. इनमें पेट्टा, दरबार, जेलर जैसी मूवीज शामिल हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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स्टालिन-काव्या में क्या कनेक्शन?
काव्या तमिलनाडु के हाई प्रोफाइल फैमिली से आती हैं. उनके पिता कलानिधि मारन सन ग्रुप के चेयरमैन हैं. कलानिधि मारन के पिता मुरासोली मारन थे. राजनीति में उनका बड़ा नाम रहा है. वो तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि की बहन शणमुगसुंदरी के बेटे थे. कलानिधि मारन और एमके स्टालिन चचेरे भाई हैं. इस लिहाज से एमके स्टालिन उनके दादा लगे.

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काव्या और अनिरुद्ध की शादी में रजनीकांत ने जमकर डांस भी किया था. वहीं स्टालिन का शादी में फैशनेबल अवतार दिखा. रजनीकांत और स्टालिन का ट्रैडिशनल साउथ इंडियन लुक लोगों को पसंद आया. फैंस अब न्यूलीवेड कपल के रिसेप्शन के इंतजार में हैं. 21 नवंबर को चेन्नई में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होगी. इसमें कई वीवीआईपी लोग शामिल होंगे.

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