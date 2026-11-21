म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने 11 नवंबर 2026 को ग्रीस में इंटीमेट वेडिंग की थी. शादी के फंक्शन में बस परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. अब 21 नवंबर को कपल चेन्नई में ग्रैंड रिसेप्शन देने जा रहा है. वेडिंग पार्टी में फिल्म, क्रिकेट और राजनीति की कई बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं. मेहमानों का चेन्नई पहुंचना भी शुरू हो गया है.

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रिसेप्शन के लिए पहुंचने लगे सितारे

फिल्म से लेकर क्रिकेट जगत के नामी सितारे चेन्नई एयरपोर्ट पर स्पॉट हो रहे हैं. साउथ सुपरस्टार महेश बाबू को फैमिली संग चेन्नई एयरपोर्ट पर पैप्स ने स्पॉट किया. उन्हें पत्नी नम्रता और बेटी संग देखा गया. कई क्रिकेट आइकन्स ने भी चेन्नई में लैंड किया है. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन, डेनियल विटोरी और साउथ अफ्रीका के दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन को एयरपोर्ट पर देखा गया. डेल स्टेन अपने परिवार के साथ इंडिया आए हैं. ये सभी एक वक्त पर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं. काव्या आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन हैं, ऐसे में उनकी टीम के खिलाड़ियों का रिसेप्शन में पहुंचना तो बनता है.

Kane Williamson & Daniel Vettori has arrived in Chennai for Kaviya & Anirudh wedding reception 😍🧡 https://t.co/H8zLqIhAyi — Johns. (@CricCrazyJohns) November 20, 2026



दिग्गज नेताओं को भी मिला इंवाइट

अनिरुद्ध और काव्या का रिसेप्शन चेन्नई के ITC ग्रैंड चोला होटल में होगा. इस ग्रैंड इवेंट के लिए काव्या के पिता ने कई बड़े नेताओं को इंवाइट किया है. इस लिस्ट में पीएम मोदी, सीएम विजय, सीएम ए रेवंत रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी से लेकर निर्मला सीतारमण, सोनिया गांधी तक को न्योता दिया गया है. काव्या के पिता कलानिधि मारन, जो कि सन ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो अपनी पत्नी कावेरी मारन संग खुद नेताओं को न्योता देने गए थे.

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