सालों तक उत्तर प्रदेश की आईटी कहानी का मतलब नोएडा रहा, अब राज्य का आईटी विभाग इस ग्रोथ को दूसरे शहरों तक पहुंचाने पर काम कर रहा है, ताकि युवाओं को टेक जॉब के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े.

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कहां-कहां हैं आईटी पार्क?

Invest UP के मुताबिक नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और आगरा में आईटी पार्क और STPI केंद्र चालू हैं. वाराणसी, बरेली, पनकी (कानपुर) और गोरखपुर में चार और STPI आईटी पार्क बन रहे हैं. 6 अक्टूबर 2026 के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सात सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चालू हैं, और गौतमबुद्ध नगर में 12 आईटी और आईटीईएस स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं.

नीतिगत सहयोग

उत्तर प्रदेश की आईटी एवं आईटीईएस नीति 2022 की अधिसूचना 18 नवंबर 2022 को जारी हुई थी. राज्य मंत्रिमंडल ने इसके पहले संशोधन को मंजूरी दी है, जिसका मकसद प्रोत्साहनों का दायरा बढ़ाना और नोएडा से बाहर निवेश आकर्षित करना है. स्टार्टअप पॉलिसी के तहत नोएडा और लखनऊ को डीपटेक हब के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य है.

HCL आईटी सिटी, लखनऊ

6 अक्टूबर 2026 को HCL टेक के लखनऊ कैंपस की 10वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री ने HCL आईटी सिटी के फेज-2 की शुरुआत की. कार्यक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक:

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20 एकड़ पर करीब 9.5 लाख वर्ग फुट निर्माण होगा.

करीब 500 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिसमें नई आईटी बिल्डिंग और करीब 5,000 सीट की क्षमता शामिल है.

करीब 6,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों की उम्मीद है.

HCL ने स्थानीय कॉलेजों के 1,000 छात्रों के लिए AI ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी घोषणा की.

निर्यात की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का आईटी और आईटीईएस निर्यात एक दशक पहले के 12,000 से 15,000 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 1 लाख करोड़ रुपये के पार हो गया है, और अगले चार साल में इसे 2.5 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य है। ये सरकार के अपने आंकड़े हैं.

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