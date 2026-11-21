इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) ने गुरुवार को हैदराबाद, गुरुग्राम और मुंबई स्थित मेटा के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया. संगठन ने सोशल मीडिया अकाउंट्स और कंटेंट पर कथित प्रतिबंधों को लेकर मेटा को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है. यूथ कांग्रेस ने कंपनी से इस मामले में सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग की है.

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‘डिजिटल आजादी’ नाम से जारी मीडिया बयान में यूथ कांग्रेस ने कहा कि ये प्रदर्शन सोशल मीडिया अकाउंट्स को कथित तौर पर मनमाने तरीके से प्रतिबंधित करने और कंटेंट को दबाने के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा हैं.

संगठन ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में अकाउंट प्रतिबंधों का सामना करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और स्वतंत्र पत्रकारों को कानूनी मदद भी दी जा रही है. वहीं, बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है.

यूथ कांग्रेस की मेटा से चार मांगें

यूथ कांग्रेस ने मेटा के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं. संगठन ने कहा कि मेटा पिछले छह महीनों में सरकारी आदेशों के आधार पर रोके गए भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स की कुल संख्या सार्वजनिक करे और यह भी बताए कि इनमें से कितने अकाउंट्स पर अब भी प्रतिबंध जारी हैं.

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19 Nov: Meta illegally withholds Instagram accounts of IYC Incharge & President on BJP orders. 20 Nov: IYC workers pay a little visit to @Meta offices in Hyderabad, Mumbai & Gurgaon. 15 minutes later: BOTH accounts restored! WHAT A COINCIDENCE, META! 🙂 Who ordered the restrictions? Must Indians visit your offices every time you silence them? 7-DAY ULTIMATUM: Lift ALL restrictions on opposition voices, journalists & creators. Clock's ticking, Meta! — Indian Youth Congress (@IYC) November 21, 2026

दूसरी मांग में यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी का जिक्र करने वाली या मोदी सरकार और बीजेपी की आलोचना करने वाली पोस्ट को कथित तौर पर ऑटोमेटेड तरीके से ब्लॉक किए जाने के कारण बताने को कहा है.

तीसरी मांग में विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के अकाउंट्स और कंटेंट पर लगाए गए सभी ‘गैरकानूनी’ प्रतिबंध तुरंत हटाने की मांग की गई है. चौथी मांग में संगठन ने कहा कि मेटा को बीजेपी के राजनीतिक निर्देशों के बजाय भारतीय संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए.

यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के प्रतिबंधित किया जा रहा है और लोगों की आवाज को बिना कारण बताए दबाया जा रहा है. संगठन ने कहा कि वह इस मुद्दे को अदालतों से लेकर सड़कों तक उठाता रहेगा.

अपनी रीढ़ भी दिखानी होगी

बयान में यूथ कांग्रेस ने कहा कि अगर मेटा एक वैश्विक कंपनी है तो उसे अपनी रीढ़ भी दिखानी होगी. संगठन ने कहा कि भारत में कारोबार करने वाली कंपनी को भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहिए, न कि बीजेपी सरकार के कथित मनमाने आदेशों के सामने झुकना चाहिए.

यूथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि किसी भी कॉरपोरेट संस्था को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि भारत का कौन-सा नागरिक अपनी बात रख सकता है और कौन नहीं. संगठन ने इस अभियान को हर भारतीय की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की लड़ाई बताया और महात्मा गांधी के सिद्धांतों और भगत सिंह के साहस का भी उल्लेख किया. यूथ कांग्रेस ने दोहराया कि मेटा को सात दिनों के भीतर उसकी मांगों पर जवाब देना होगा.

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हालांकि, संगठन ने अभी तक उन खास सोशल मीडिया अकाउंट्स या पोस्ट का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है, जिनके आधार पर ये आरोप लगाए गए हैं. खबर लिखे जाने तक मेटा की ओर से इस अल्टीमेटम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी.

बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया तोड़फोड़ का आरोप

वहीं, बीजेपी ने शनिवार को कांग्रेस को ‘गुंडों की पार्टी’ बताते हुए यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधा. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मेटा के हैदराबाद कार्यालय में घुसे और वहां तोड़फोड़ की.

भंडारी ने X पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेटा के हैदराबाद कार्यालय को नुकसान पहुंचाया और घटना का सोशल मीडिया पर प्रचार भी किया. उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का ‘मॉडल’ है, जिसमें निजी कंपनियों के कार्यालयों में तोड़फोड़ की जाती है.

उन्होंने दिल्ली में हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में घुसकर बिना शर्ट के प्रदर्शन किया था. भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब भारत ‘फ्रैजाइल फाइव’ अर्थव्यवस्था में शामिल था. उन्होंने लोगों से कांग्रेस की कथित तोड़फोड़ का विरोध करने की अपील की.

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