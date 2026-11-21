'दिन में 24 घंटे होते हैं, उनमें से सोने-नहाने के आठ-नौ घंटे हटा दो तो 15-16 घंटे बचते हैं. अब बताओ, इन घंटों में से तुमने करिकुलर और एक्स्ट्रा-करिकुलर मिलाकर कुल छह घंटे काम किया, तो बाकी नौ घंटे कहां लापता हैं?' आजतक मास्टरक्लास में दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत ने जब यह सवाल उठाया, तो पूरा हॉल सन्नाटे और सोच में डूब गया.

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प्राथमिकता, टाइम मैनेजमेंट, सरकारी परीक्षाओं की तैयारी और जीवन के फैसलों पर युवाओं के सवालों का जवाब देते हुए आचार्य प्रशांत ने कहा कि समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि उन 'अंधेरे पलों' की है जिनमें हम खुद को भूलकर वक्त गंवाते हैं.

'9 घंटे कहां गुमशुदा हैं?'

पढ़ाई, शौक और बाकी गतिविधियों में तालमेल न बैठ पाने की छात्र की दुविधा पर आचार्य प्रशांत ने कहा कि हम खुद को ऐसे दिखाते हैं जैसे दिन भर सिर्फ पढ़ाई, जिम या करिकुलर काम ही कर रहे हों, जबकि हकीकत कुछ और होती है.

उनके शब्दों में, 'एक तीसरा काम है जो हम छुप-छुप के करते हैं और घंटों गंवा देते हैं, व्यर्थ चर्चा, गॉसिप, डूम स्क्रॉलिंग, देर रात तक इंस्टाग्राम चलाना. भीतर कोई बैठा है जो उन्हीं घंटों में पोषण पाता है, वह अंधेरा खाता है. उन अंधेरे पलों पर रोशनी डालो, तो पाओगे कि एक दिन चार दिन के बराबर हो गया.

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'अंत में क्या करें' नहीं, 'शुरुआत क्यों की' पूछो

सरकारी परीक्षाओं में वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिलने पर क्या रास्ता चुनना चाहिए. इस सवाल पर आचार्य प्रशांत ने कहा कि अंत में क्या करें, यह पूछने के बजाय यह पूछना चाहिए कि उस चक्र की शुरुआत ही क्यों हुई थी.

उन्होंने कहा कि यदि किसी काम के पीछे कोई वाजिब और भीतर से निकली वजह है, तो इंसान रुकता नहीं. लेकिन जब कोई भीड़, दबाव, प्रतिष्ठा, सुविधा या गलत अपेक्षाओं के पीछे जवानी के साल लगा देता है, तो नतीजा निराशा में बदलता है. उनके मुताबिक, 'पीछे जो हुआ सो हुआ, कम से कम वैसा अगला चक्र शुरू मत करो. खुद से पूछो कि मैं जो कर रहा हूं, क्या मुझे पता भी है मैं क्यों कर रहा हूं?'

डायबिटीज, सेहत और 'पाने से ज्यादा छोड़ने' की कला

युवा उम्र में डायबिटीज होने की चिंता पर आचार्य प्रशांत ने कहा कि बीमारी शरीर को है, लेकिन जब कोई खुद को ही 'डायबिटिक' मानकर अपनी पहचान बना लेता है, तब तकलीफ और गहरी हो जाती है. उन्होंने कहा कि शरीर प्रकृति का दिया उपकरण है. उसकी सही देखभाल और रखरखाव जरूरी है, लेकिन शरीर की दशा को अपनी संपूर्ण स्थिति मान लेना ठीक नहीं.

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सत्र के अंत में उन्होंने युवाओं की बड़ी उलझन पर कहा कि आज की पीढ़ी की अड़चन 'पाने' में नहीं, बल्कि 'छोड़ने' में है. उनके शब्दों में, 'आपकी बड़ी अड़चन यह है कि आप छोड़ने को तैयार नहीं हो. जो भीतर कचरा भर रखा है, उसका परीक्षण करो और जो बेकार दिखे, उसे त्यागते चलो. यही युवा होने का अर्थ है.'

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