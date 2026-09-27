Asian Games 2026 Day 8 Live: स्क्वैश मेें आज आएगा डबल गोल्ड, एथेलिटक्स में भी बड़ी उम्मीदें

7:00 AM (35 मिनट पहले)

एशियन गेम्स में आज भारत का शेड्यूल

Posted by :- Anurag Jha

तीरंदाजी

सुबह 4:45 बजे - मेन्स टीम कंपाउंड, 1/8 एलिमिनेशन - भारत (कुशल दलाल, साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु) बनाम यूएई

सुबह 4:45 बजे - विमेंस टीम कंपाउंड, 1/8 एलिमिनेशन - भारत (ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप, चिकिथा तनिपर्थी) बनाम मंगोलिया

सुबह 5:15 बजे - मेन्स टीम कंपाउंड, क्वार्टर फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 5:15 बजे - विमेंस टीम कंपाउंड, क्वार्टर फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 7:30 बजे - मिक्स्ड टीम कंपाउंड, 1/8 एलिमिनेशन राउंड - भारत (साहिल जाधव और चिकिथा प्रदीप) बनाम मंगोलिया

सुबह 7:30 बजे - मिक्स्ड टीम रिकर्व, 1/8 एलिमिनेशन - भारत (धीरज बोम्मादेवरा और कुमकुम मोहद)

सुबह 8 बजे - मिक्स्ड टीम रिकर्व, क्वार्टर फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 8 बजे - मिक्स्ड टीम कंपाउंड, क्वार्टर फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 10:45 बजे - मेन्स टीम रिकर्व, 1/8 एलिमिनेशन - भारत (धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे) बनाम फिलीपींस

सुबह 10:45 बजे - विमेंस टीम रिकर्व, 1/8 एलिमिनेशन - भारत (कुमकुम मोहोड, अंकिता भगत, कीर्ति) बनाम मंगोलिया

सुबह 11:15 बजे - मेन्स टीम रिकर्व, क्वार्टर फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:15 बजे - विमेंस टीम रिकर्व, क्वार्टर फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

एथलेटिक्स

सुबह 4 बजे - महिला मैराथन रेस वॉक फाइनल - मंजू रानी, प्रियंका गोस्वामी

सुबह 7:30 बजे - पुरुष डेकाथलॉन 110 मीटर हर्डल्स - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद

सुबह 8:10 बजे - पुरुष डेकाथलॉन डिस्कस थ्रो - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद

सुबह 8:35 बजे - पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स, पहला राउंड - संतोष कुमार तमिलारासन (हीट 1), यशस पलाक्षा (हीट 2)

सुबह 9:05 बजे - महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स राउंड 1 - विथ्या रामराज (हीट 1), अनु राघवन (हीट 2)

सुबह 9:10 बजे - पुरुषों की लंबी कूद क्वालिफाइंग राउंड - डेविड सोलोमन पट्टुराज (ग्रुप ए), मुरली श्रीशंकर (ग्रुप बी)

सुबह 9:50 बजे - पुरुष डेकाथलॉन पोल वॉल्ट - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद

दोपहर 3:25 बजे - महिला लंबी कूद फाइनल - एन्सी सोजन, शैली सिंह

दोपहर 3:35 बजे - पुरुष डेकाथलॉन भाला फेंक - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद

शाम 4:05 बजे - पुरुष 200 मीटर फाइनल - अनिमेष कुजूर

शाम 4:15 बजे - पुरुष ऊंची कूद फाइनल - सर्वेश कुशारे, आदर्श राम

शाम 4:53 बजे - महिला 100 मीटर हर्डल्स फाइनल - नंदिनी कोंगन

शाम 5:06 बजे - पुरुषों की 800 मीटर दौड़ पहला राउंड - मोहम्मद अफसल (हीट 1), कृष्ण कुमार (हीट 2)

शाम 5:40 बजे - पुरुष डेकाथलॉन 1500 मीटर - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद

शाम 5:52 बजे - महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल - पारुल चौधरी, अंकिता

शाम 6:15 बजे - महिलाओं की 4 x 100 मीटर रिले राउंड 1 हीट - भारत (अबिनया राजराजन, सरबानी नंदा, स्नेहा एसएस, सुदेशना शिवंकर, तमन्ना)

शाम 7 बजे - महिलाओं की 4x400 मीटर रिले राउंड 1 हीट - भारत (नीरू पाठक, अनसा बाबू, कुमारी सलोनी नागर, रशदीप कौर, एमआर पूवम्मा)

बैडमिंटन

सुबह 6:10 बजे - मिश्रित युगल, क्वार्टर फाइनल - ध्रुव कपिला/तनीषा क्रैस्टो बनाम फेंग यान झे/हुआंग डोंगपिंग (चीन)

समय की पुष्टि बाकी - महिला युगल, क्वार्टर फाइनल - तृषा जॉली/गायत्री गोपीचंद बनाम पर्ली टैन/थिनाह मुरलीधरन (मलेशिया)

समय की पुष्टि बाकी - महिला एकल, क्वार्टर फाइनल - उन्नति हुड्डा बनाम अकाने यामागुची (जापान)

समय की पुष्टि बाकी - महिला एकल, क्वार्टर फाइनल - पीवी सिंधु बनाम चेन युफेई (चीन)

मुक्केबाजी

सुबह 9:45 बजे - पुरुष 80 किग्रा, क्वार्टर फाइनल - अंकुश बनाम नेक्रूज़ सालिमोव (ताजिकिस्तान)

दोपहर 2 बजे - महिला 65 किग्रा क्वार्टर फाइनल - परवीन बनाम नवबखोर खामिदोवा (उज्बेकिस्तान)

दोपहर 2:45 बजे - पुरुषों का 60 किलोग्राम वर्ग का क्वार्टर फाइनल - सचिन बनाम शुनसुके कितामोतो (जापान)

दोपहर 3:45 बजे - पुरुष +90 किग्रा क्वार्टर फाइनल - नरेंद्र बनाम अदथापोंग सेंगटेप (थाईलैंड)

कुराश

सुबह 6:30 बजे - महिला वर्ग -57 किलोग्राम, राउंड ऑफ 32 - संगीता बनाम चारमिया क्वेलिनो (फिलीपींस)

सुबह 6:55 बजे - महिला वर्ग -57 किलोग्राम, राउंड ऑफ 16 - भारती बनाम ताहरेह अजरपेइवंद (ईरान)

सुबह 7:35 बजे - पुरुषों का +90 किलोग्राम वर्ग, राउंड ऑफ 16 - यश कुमार चौहान बनाम शकरमाद मिर्ममादोव (ताजिकिस्तान)

सुबह 7:50 बजे - महिला वर्ग -57 किलोग्राम, क्वार्टर फाइनल - संगीता / भारती (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 8:05 बजे - पुरुषों का +90 किलोग्राम वर्ग, क्वार्टर फाइनल - विशाल

सुबह 10:30 बजे - महिला वर्ग -57 किलोग्राम, सेमीफाइनल - संगीता / भारती (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 10:50 बजे - पुरुषों का +90 किलोग्राम वर्ग, सेमीफाइनल - विशाल / यश कुमार चौहान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:30 बजे - महिला वर्ग -57 किलोग्राम, फाइनल - संगीता / भारती (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सुबह 11:45 बजे - पुरुषों का +90 किलोग्राम वर्ग, फाइनल - विशाल / यश कुमार चौहान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

घुड़सवारी

सुबह 6:00 बजे - ड्रेसेज इंडिविजुअल फाइनल - जय सूद (गूफी ला पेरला), हृदय छेदा (डोनो डि मैगियो)

तलवारबाजी

सुबह 8:20 बजे - महिला सेबर टीम स्पर्धा, राउंड ऑफ़ 16 - भारत (श्रेया गुप्ता, भवानी देवी, जेफर्लिन जानी, रेक्सलिन शिमला, श्रुति जोशी) बनाम इंडोनेशिया

सुबह 9:20 बजे - महिला सेबर टीम, क्वार्टर फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

दोपहर 1:50 बजे से - महिला सेबर टीम सेमीफाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

शाम 4:10 बजे से - महिला सेबर टीम फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

हॉकी

दोपहर 3:30 बजे - महिला पूल बी - भारत बनाम सिंगापुर

सेलिंग

सुबह 7:30 बजे - गर्ल्स डिंगी, ओपनिंग सीरीज रेस 1 और 2 - माही वर्मा

सुबह 7:30 बजे - मिक्स्ड डिंगी, ओपनिंग सीरीज़ रेस 3 और 4 - श्रद्धा वर्मा और रविंद्र कुमार शर्मा

सुबह 9:30 बजे - पुरुषों की स्किफ, ओपनिंग सीरीज़ रेस 1, 2, 3 और 4 - मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल

सुबह 9:40 बजे - महिला स्किफ, ओपनिंग सीरीज़ रेस 1, 2, 3 और 4 - हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा

सेपक टकरा

सुबह 5:30 बजे - महिला डबल ग्रुप बी - भारत (प्रिटी लैंगोलजम, मेनेनु त्सुक्रू, लीरेंटोनबी देवी एलंगबाम) बनाम कोरिया गणराज्य

सुबह 11:30 बजे - महिला डबल ग्रुप बी - भारत (प्रिटी लैंगोलजम, मेनेनु त्सुक्रू, लीरेंटोनबी देवी एलंगबाम) बनाम फिलीपींस

शूटिंग

सुबह 6:10 बजे - महिला 25 मीटर पिस्टल इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल (प्रिसिजन स्टेज) - मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत

सुबह 6:30 - मेन्स ट्रैप इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल पहला दिन - अहवर रिजवी, किनान चेनाई, शपथ भारद्वाज

सुबह 6:30 - विमेंस ट्रैप इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल पहला दिन - मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, नीरू

स्क्वैश

दोपहर 12:30 बजे - पुरुष एकल फाइनल - अभय सिंह बनाम इयान यो एनजी (मलेशिया)

दोपहर 1:30 बजे - महिला एकल फाइनल - अनाहत सिंह बनाम शिवसांगरी सुब्रमण्यम (मलेशिया)

सर्फिंग

सुबह 3:58 बजे - महिला शॉर्टबोर्ड, राउंड 2 हीट 3 - कमाली प्रकाश बनाम कैमिला मैरी स्पैकारोटेला (सिंगापुर)

सुबह 4:54 बजे - महिला शॉर्टबोर्ड, राउंड 2 हीट 7 - शुगर शांति गायेन बनाम वान-यू चेन (चीनी ताइपे)

सुबह 5:50 बजे - पुरुष शॉर्टबोर्ड, राउंड 2 हीट 1 - शिवराज बाबू बनाम दावूद खादिर (ईरान)

वॉलीबॉल

दोपहर 12:30 बजे - पुरुष टीम पूल सी - भारत बनाम वियतनाम

वेटलिफ्टिंग

सुबह 10 बजे - महिला 69 किग्रा फाइनल - हरजिंदर कौर