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Asian Games 2026 Day 8 Live: स्क्वैश मेें आज आएगा डबल गोल्ड, एथेलिटक्स में भी बड़ी उम्मीदें

आजतक स्पोर्ट्स डेस्क | नागोया | 27 सितंबर 2026, 7:10 AM IST

Asian Games 2026 Day 8 Live Updates: आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 का आज (27 सितंबर) आठवां दिन है. आज भारतीय खिलाड़ी स्क्वैश, बैडमिंटन, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, शूटिंग, हॉकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, कुराश, वॉलीबॉल, सेपक टकरा, वेटलिफ्टिंग, घुड़सवारी, सेलिंग और सर्फिंग की स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखा रहे हैं. आठवें दिन के एक्शन से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए.

Anahat Singh Anahat Singh

एशियन गेम्स 2026 के आठवें दिन भी भारतीय खिलाड़ी एक्शन में हैं. स्क्वैश और एथलेटिक्स में आज मेडल की बरसात होने जा रही है. बाकी खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी अपना जलवा दिखाने उतरे हैं. एशियन गेम्स के आठवें दिन के हर एक्शन पर हमारी निगाहें हैं. कृपया हमारे साथ बने रहिए और इस पेज को रिफ्रेश करते रहिएगा...

सातवें दिन भारत ने सात मेडल जीते. पुरुष और महिला कबड्डी टीम्स ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किए. वहीं सावन बरवाल, विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम और तजिंदरपाल सिंह तूर ने सिल्वर मेडल जीत भारत का मान बढ़ाया. विमेंस 400 मीटर और मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश में भी भारत के लिए कांस्य पदक आए.

एश‍ियन गेम्स में भारत के पदकवीर 

क्र.सं. खिलाड़ी / टीम इवेंट खेल मेडल
1 इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम निशानेबाजी सिल्वर
2 इलावेनिल वलारिवन विमेंस 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी सिल्वर
3 रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम निशानेबाजी सिल्वर
4 सुचिका तरियाल विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा MMA ब्रॉन्ज
5 रुद्रांक्ष पाटिल मेन्स 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी ब्रॉन्ज
6 हिमांशु ढिल्लों मेन्स 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी सिल्वर
7 भारतीय महिला क्रिकेट टीम विमेंस क्रिकेट क्रिकेट गोल्ड
8 राइजा ढ‍िल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल विमेंस स्कीट टीम निशानेबाजी ब्रॉन्ज
9 अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेघ ग‍िल मेन्स स्कीट टीम निशानेबाजी ब्रॉन्ज
10 जय मीणा मेन्स सिंगल्स सॉफ्ट टेनिस सॉफ्ट टेनिस ब्रॉन्ज
11 मीराबाई चानू विमेंस 49 किग्रा वेटलिफ्टिंग सिल्वर
12 भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम मेन्स टीम बैडमिंटन बैडमिंटन ब्रॉन्ज
13 सतनाम सिंह और सलमान खान मेन्स डबल स्कल्स रोइंग ब्रॉन्ज
14 रोश‍िब‍िना देवी नाओरेम विमेंस 60 किग्रा वुशू वुशू स‍िल्वर
15 अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल मिक्स्ड स्कीट टीम निशानेबाजी ब्रॉन्ज
16 सीमा विमेंस 10000 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
17 मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले एथलेटिक्स सिल्वर
18 ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार  मेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम निशानेबाजी सिल्वर
19 कमलजीत और सुरुचि सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम निशानेबाजी गोल्ड
20 दीया चिताले और मानुष शाह मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस टेब‍ल टेन‍िस ब्रॉन्ज
21 मनप्रीत कौर विमेंस शॉट पुट एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
22 गुलवीर सिंह मेन्स 10000 मीटर रेस एथलेटिक्स सिल्वर
23 बरानिका एलंगोवन विमेंस पोल वॉल्ट एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
24 सावन बरवाल मेन्स मैराथन एथलेटिक्स सिल्वर
25 तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे और विदर्सा विनोद विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम निशानेबाजी सिल्वर
26. जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश स्क्वैश ब्रॉन्ज
27. महिला कबड्डी टीम विमेंस कबड्डी कबड्डी गोल्ड
28. पुरुष कबड्डी टीम मेन्स कबड्डी कबड्डी गोल्ड
29. तजिंदरपाल सिंह तूर मेन्स शॉट पुट एथलेटिक्स सिल्वर 
30. प्राची चौधरी विमेंस 400 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
    7:10 AM (25 मिनट पहले)

    स्क्वैश में आएगा 2 गोल्ड

    Posted by :- Anurag Jha

    अभय सिंह और अनाहत सिंह आज स्क्वैश में भारत को दो गोल्ड मेडल दिला सकते हैं. अभय सिंह मेन्स सिंगल्स फाइनल में खेलेंगे. वहीं अनाहत सिंह विमेंस सिंगल्स फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगी. यहां जीत हासिल करने पर दोनों को लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 का टिकट भी मिल जाएगा.

    7:06 AM (28 मिनट पहले)

    तीरंदाजी में डबल धमाल

    Posted by :- Anurag Jha

    तीरंदाजी में भारत के लिए शानदार खबर है. पुरुष और महिला कंपाउंड टीम्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं. मेन्स कंपाउंड टीम ने शुरुआती दो राउंड में यूएई को 235-215 और भूटान को 235-232 से हराया. वहीं महिला कंपाउंड टीम ने शुरुआती दो राउंड में मंगोलिया को 238-223 और कजाकिस्तान को 233-230 से पराजित किया. अब 30 सितंबर को दोनों टीमें सेमीफाइनल में साउथ कोरिया से भिड़ेंगी.

    7:00 AM (35 मिनट पहले)

    एशियन गेम्स में आज भारत का शेड्यूल

    Posted by :- Anurag Jha

    तीरंदाजी
    सुबह 4:45 बजे - मेन्स टीम कंपाउंड, 1/8 एलिमिनेशन - भारत (कुशल दलाल, साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु) बनाम यूएई
    सुबह 4:45 बजे - विमेंस टीम कंपाउंड, 1/8 एलिमिनेशन - भारत (ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप, चिकिथा तनिपर्थी) बनाम मंगोलिया
    सुबह 5:15 बजे - मेन्स टीम कंपाउंड, क्वार्टर फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
    सुबह 5:15 बजे - विमेंस टीम कंपाउंड, क्वार्टर फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
    सुबह 7:30 बजे - मिक्स्ड टीम कंपाउंड,  1/8 एलिमिनेशन राउंड - भारत (साहिल जाधव और चिकिथा प्रदीप) बनाम मंगोलिया
    सुबह 7:30 बजे - मिक्स्ड टीम रिकर्व, 1/8 एलिमिनेशन - भारत (धीरज बोम्मादेवरा और कुमकुम मोहद)
    सुबह 8 बजे - मिक्स्ड टीम रिकर्व, क्वार्टर फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
    सुबह 8 बजे - मिक्स्ड टीम कंपाउंड, क्वार्टर फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
    सुबह 10:45 बजे - मेन्स टीम रिकर्व, 1/8 एलिमिनेशन - भारत (धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे) बनाम फिलीपींस
    सुबह 10:45 बजे - विमेंस टीम रिकर्व, 1/8 एलिमिनेशन - भारत (कुमकुम मोहोड, अंकिता भगत, कीर्ति) बनाम मंगोलिया
    सुबह 11:15 बजे - मेन्स टीम रिकर्व, क्वार्टर फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
    सुबह 11:15 बजे - विमेंस टीम रिकर्व, क्वार्टर फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

    एथलेटिक्स
    सुबह 4 बजे - महिला मैराथन रेस वॉक फाइनल - मंजू रानी, प्रियंका गोस्वामी
    सुबह 7:30 बजे - पुरुष डेकाथलॉन 110 मीटर हर्डल्स - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद
    सुबह 8:10 बजे - पुरुष डेकाथलॉन डिस्कस थ्रो - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद
    सुबह 8:35 बजे - पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स, पहला राउंड - संतोष कुमार तमिलारासन (हीट 1), यशस पलाक्षा (हीट 2)
    सुबह 9:05 बजे - महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स राउंड 1 - विथ्या रामराज (हीट 1), अनु राघवन (हीट 2)
    सुबह 9:10 बजे - पुरुषों की लंबी कूद क्वालिफाइंग राउंड - डेविड सोलोमन पट्टुराज (ग्रुप ए), मुरली श्रीशंकर (ग्रुप बी)
    सुबह 9:50 बजे - पुरुष डेकाथलॉन पोल वॉल्ट - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद
    दोपहर 3:25 बजे - महिला लंबी कूद फाइनल - एन्सी सोजन, शैली सिंह
    दोपहर 3:35 बजे - पुरुष डेकाथलॉन भाला फेंक - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद
    शाम 4:05 बजे - पुरुष 200 मीटर फाइनल - अनिमेष कुजूर
    शाम 4:15 बजे - पुरुष ऊंची कूद फाइनल - सर्वेश कुशारे, आदर्श राम
    शाम 4:53 बजे - महिला 100 मीटर हर्डल्स फाइनल - नंदिनी कोंगन
    शाम 5:06 बजे - पुरुषों की 800 मीटर दौड़ पहला राउंड - मोहम्मद अफसल (हीट 1), कृष्ण कुमार (हीट 2)
    शाम 5:40 बजे - पुरुष डेकाथलॉन 1500 मीटर - तेजस्विन शंकर, तौफीक नौशाद
    शाम 5:52 बजे - महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल - पारुल चौधरी, अंकिता
    शाम 6:15 बजे - महिलाओं की 4 x 100 मीटर रिले राउंड 1 हीट - भारत (अबिनया राजराजन, सरबानी नंदा, स्नेहा एसएस, सुदेशना शिवंकर, तमन्ना)
    शाम 7 बजे - महिलाओं की 4x400 मीटर रिले राउंड 1 हीट - भारत (नीरू पाठक, अनसा बाबू, कुमारी सलोनी नागर, रशदीप कौर, एमआर पूवम्मा)

    बैडमिंटन
    सुबह 6:10 बजे - मिश्रित युगल, क्वार्टर फाइनल - ध्रुव कपिला/तनीषा क्रैस्टो बनाम फेंग यान झे/हुआंग डोंगपिंग (चीन)
    समय की पुष्टि बाकी - महिला युगल, क्वार्टर फाइनल - तृषा जॉली/गायत्री गोपीचंद बनाम पर्ली टैन/थिनाह मुरलीधरन (मलेशिया)
    समय की पुष्टि बाकी - महिला एकल, क्वार्टर फाइनल - उन्नति हुड्डा बनाम अकाने यामागुची (जापान)
    समय की पुष्टि बाकी - महिला एकल, क्वार्टर फाइनल - पीवी सिंधु बनाम चेन युफेई (चीन)

    मुक्केबाजी
    सुबह 9:45 बजे - पुरुष 80 किग्रा, क्वार्टर फाइनल - अंकुश बनाम नेक्रूज़ सालिमोव (ताजिकिस्तान)
    दोपहर 2 बजे - महिला 65 किग्रा क्वार्टर फाइनल - परवीन बनाम नवबखोर खामिदोवा (उज्बेकिस्तान)
    दोपहर 2:45 बजे - पुरुषों का 60 किलोग्राम वर्ग का क्वार्टर फाइनल - सचिन बनाम शुनसुके कितामोतो (जापान)
    दोपहर 3:45 बजे - पुरुष +90 किग्रा क्वार्टर फाइनल - नरेंद्र बनाम अदथापोंग सेंगटेप (थाईलैंड)

    कुराश
    सुबह 6:30 बजे - महिला वर्ग -57 किलोग्राम, राउंड ऑफ 32 - संगीता बनाम चारमिया क्वेलिनो (फिलीपींस)
    सुबह 6:55 बजे - महिला वर्ग -57 किलोग्राम, राउंड ऑफ 16 - भारती बनाम ताहरेह अजरपेइवंद (ईरान)
    सुबह 7:35 बजे - पुरुषों का +90 किलोग्राम वर्ग, राउंड ऑफ 16 - यश कुमार चौहान बनाम शकरमाद मिर्ममादोव (ताजिकिस्तान)
    सुबह 7:50 बजे - महिला वर्ग -57 किलोग्राम, क्वार्टर फाइनल - संगीता / भारती (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
    सुबह 8:05 बजे - पुरुषों का +90 किलोग्राम वर्ग, क्वार्टर फाइनल - विशाल
    सुबह 10:30 बजे - महिला वर्ग -57 किलोग्राम, सेमीफाइनल - संगीता / भारती (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
    सुबह 10:50 बजे - पुरुषों का +90 किलोग्राम वर्ग, सेमीफाइनल - विशाल / यश कुमार चौहान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
    सुबह 11:30 बजे - महिला वर्ग -57 किलोग्राम, फाइनल - संगीता / भारती (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
    सुबह 11:45 बजे - पुरुषों का +90 किलोग्राम वर्ग, फाइनल - विशाल / यश कुमार चौहान (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

    घुड़सवारी
    सुबह 6:00 बजे - ड्रेसेज इंडिविजुअल फाइनल - जय सूद (गूफी ला पेरला), हृदय छेदा (डोनो डि मैगियो)

    तलवारबाजी 
    सुबह 8:20 बजे - महिला सेबर टीम स्पर्धा, राउंड ऑफ़ 16 - भारत (श्रेया गुप्ता, भवानी देवी, जेफर्लिन जानी, रेक्सलिन शिमला, श्रुति जोशी) बनाम इंडोनेशिया
    सुबह 9:20 बजे - महिला सेबर टीम, क्वार्टर फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
    दोपहर 1:50 बजे से - महिला सेबर टीम सेमीफाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
    शाम 4:10 बजे से - महिला सेबर टीम फाइनल - भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

    हॉकी
    दोपहर 3:30 बजे - महिला पूल बी - भारत बनाम सिंगापुर

    सेलिंग
    सुबह 7:30 बजे - गर्ल्स डिंगी, ओपनिंग सीरीज रेस 1 और 2 - माही वर्मा

    सुबह 7:30 बजे - मिक्स्ड डिंगी, ओपनिंग सीरीज़ रेस 3 और 4 - श्रद्धा वर्मा और रविंद्र कुमार शर्मा
    सुबह 9:30 बजे - पुरुषों की स्किफ, ओपनिंग सीरीज़ रेस 1, 2, 3 और 4 - मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल
    सुबह 9:40 बजे - महिला स्किफ, ओपनिंग सीरीज़ रेस 1, 2, 3 और 4 - हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा

    सेपक टकरा
    सुबह 5:30 बजे - महिला डबल ग्रुप बी - भारत (प्रिटी लैंगोलजम, मेनेनु त्सुक्रू, लीरेंटोनबी देवी एलंगबाम) बनाम कोरिया गणराज्य
    सुबह 11:30 बजे - महिला डबल ग्रुप बी - भारत (प्रिटी लैंगोलजम, मेनेनु त्सुक्रू, लीरेंटोनबी देवी एलंगबाम) बनाम फिलीपींस

    शूटिंग
    सुबह 6:10 बजे - महिला 25 मीटर पिस्टल इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल (प्रिसिजन स्टेज) - मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत
    सुबह 6:30 - मेन्स ट्रैप इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल पहला दिन - अहवर रिजवी, किनान चेनाई, शपथ भारद्वाज
    सुबह 6:30 - विमेंस ट्रैप इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल पहला दिन - मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, नीरू

    स्क्वैश
    दोपहर 12:30 बजे - पुरुष एकल फाइनल - अभय सिंह बनाम इयान यो एनजी (मलेशिया)
    दोपहर 1:30 बजे - महिला एकल फाइनल - अनाहत सिंह बनाम शिवसांगरी सुब्रमण्यम (मलेशिया)

    सर्फिंग
    सुबह 3:58 बजे - महिला शॉर्टबोर्ड, राउंड 2 हीट 3 - कमाली प्रकाश बनाम कैमिला मैरी स्पैकारोटेला (सिंगापुर)
    सुबह 4:54 बजे - महिला शॉर्टबोर्ड, राउंड 2 हीट 7 - शुगर शांति गायेन बनाम वान-यू चेन (चीनी ताइपे)
    सुबह 5:50 बजे - पुरुष शॉर्टबोर्ड, राउंड 2 हीट 1 - शिवराज बाबू बनाम दावूद खादिर (ईरान)

    वॉलीबॉल
    दोपहर 12:30 बजे - पुरुष टीम पूल सी - भारत बनाम वियतनाम

    वेटलिफ्टिंग 
    सुबह 10 बजे - महिला 69 किग्रा फाइनल - हरजिंदर कौर

    6:58 AM (36 मिनट पहले)

    एशियन गेम्स का 8वां दिन

    Posted by :- Anurag Jha

    सुप्रभात दोस्तो! आइची-नागोया में खेले जा रहे एशियन गेम्स 2026 का आज आठवां दिन है. आठवें दिन भारतीय खिलाड़ी कई खेलों में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं. हमारे साथ कृपया बने रहिए और इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

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