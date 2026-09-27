Lauki Oats Chilla Recipe: नाश्ते में लौकी और ओट्स से बनाएं क्रिस्पी चीला, बच्चे हों या बड़े सबको आएगा पसंद

Lauki Oats Chilla Recipe: सुबह नाश्ते में अगर आप कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी हो तो लौकी ओट्स चीला एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.इसे बनाने के लिए ओट्स, लौकी और बेसन जैसी आसानी से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. यह झटपट तैयार हो जाता है और इसे चटनी या अचार के साथ खाया जा सकता है. यह चीला खासकर आप अपने बच्चों को बनाकर भी खिला सकते हैं जिन्हें लौकी पसंद नहीं आता. आइए जानते हैं कि लौकी और ओट्स से चीला कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

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इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1 कप ओट्स पाउडर

1 कप कद्दूकस की हुई लौकी

2 बड़े चम्मच बेसन

1-2- हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

1 छोटी चम्मच अदरक, कद्दूकस किया हुआ

2 बड़े चम्मच धनिया पत्ती, बारीक कटी हुई

1/2 छोटी चम्मच जीरा

नमक स्वादानुसार

पानी जरूरत के अनुसार

तेल जरूरत के अनुसार

लौकी ओट्स चीला बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को मिक्सी में डालकर बारीक पीस लें और इसका पाउडर तैयार कर लें. अब एक बड़े बाउल में ओट्स पाउडर, कद्दूकस की हुई लौकी, बेसन, हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ती, जीरा और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल न तो बहुत गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला. इसे कुछ मिनट के लिए रख दें, ताकि सभी चीजें अच्छी तरह मिल जाएं. अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा तेल लगाएं. तवे पर एक बड़ा चम्मच घोल डालकर इसे गोल आकार में पतला फैला दें. चीले को मध्यम आंच पर पकाएं और जब नीचे की तरफ से सुनहरा होने लगे तो इसे पलट दें. दोनों तरफ से सुनहरा और हल्का कुरकुरा होने तक सेंक लें. इसी तरह बचे हुए घोल से सारे चीले तैयार कर लें. गरमा-गरम लौकी ओट्स चीले को हरी चटनी, दही या अचार के साथ सर्व करें.

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