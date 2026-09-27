किराए का घर खाली कर रहे हैं? चाबी देने से पहले जरूर करें ये काम

किराए का घर खाली करते समय ज्यादातर लोग अपना सामान समेटने और घर की सफाई करने में लग जाते हैं. सामान बाहर निकालने के बाद चाबी मकान मालिक को सौंप देते हैं और सोचते हैं कि अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई. लेकिन घर छोड़ने से पहले कुछ मिनट निकालकर पूरे घर की फोटो और वीडियो बना लेना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है.

और पढ़ें

दरअसल, किराए का घर खाली करने के बाद कई बार मकान मालिक और किरायेदार के बीच यह विवाद हो जाता है कि घर किस हालत में छोड़ा गया था. कहीं दीवार पर दाग था, कहीं कोई चीज पहले से खराब थी या घर खाली करते समय कोई नुकसान हुआ था, इस बात को लेकर बाद में बहस हो सकती है. ऐसे में घर खाली करने के समय बनाई गई फोटो और वीडियो आपके पास एक रिकॉर्ड की तरह काम कर सकती है.

हर कमरे की फोटो और वीडियो बनाएं

घर खाली करने से पहले सिर्फ एक-दो फोटो खींचना काफी नहीं है. कोशिश करें कि घर के हर कमरे की साफ फोटो और वीडियो बनाएं. कमरे की दीवारें, फर्श, छत, दरवाजे और खिड़कियां भी रिकॉर्ड करें. अगर किसी जगह पहले से कोई टूट-फूट या दाग है तो उसकी अलग से नजदीक से फोटो लें. इससे बाद में यह बताना आसान होगा कि वह नुकसान पहले से था और आपके रहने के दौरान नहीं हुआ.

Advertisement

बिजली-पानी के मीटर की फोटो जरूर लें

घर छोड़ते समय बिजली और पानी के मीटर की रीडिंग की फोटो लेना भी जरूरी है. फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें मीटर की रीडिंग साफ दिखाई दे. अगर संभव हो तो फोटो के साथ तारीख और समय भी रिकॉर्ड में रखें. इससे यह पता रहेगा कि घर खाली करने के समय मीटर की रीडिंग कितनी थी. बाद में बिजली या पानी के बिल को लेकर कोई सवाल उठता है तो यह रिकॉर्ड काम आ सकता है.

घर में लगी चीजों को भी रिकॉर्ड करें

कई किराए के घरों में पंखे, बल्ब, एसी, गीजर, अलमारी, पर्दे, रसोई के सामान या दूसरी चीजें पहले से लगी होती हैं. घर खाली करते समय इनकी भी फोटो और वीडियो बना लें. खासकर उन चीजों की फोटो जरूर रखें जिनकी जानकारी किराए के समय मकान मालिक को दी गई थी. अगर कोई चीज पहले से खराब थी तो उसका वीडियो बनाकर रखना और भी बेहतर है.

चाबी सौंपने से पहले वीडियो बना लें

घर की सफाई और सामान बाहर निकालने के बाद एक बार पूरे घर का वीडियो बनाना अच्छा रहेगा. वीडियो में आप एक-एक कमरे को दिखा सकते हैं. इसके बाद मकान मालिक को चाबी सौंपें. अगर चाबी सौंपने की तारीख और समय को लेकर बाद में कोई विवाद हो सकता है तो चाबी सौंपने का रिकॉर्ड भी रखें. उदाहरण के लिए, मकान मालिक को चाबी देने के बाद उससे यह पुष्टि करवा सकते हैं कि घर खाली कर दिया गया है.

Advertisement

सिक्योरिटी डिपॉजिट के समय भी काम आएगा

किराए के घर में रहने वाले लोगों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट सबसे अहम मुद्दों में से एक होता है. घर खाली करने के बाद जमा राशि वापस लेने को लेकर कई बार विवाद हो सकता है. अगर आपके पास घर की पुरानी स्थिति और खाली करते समय की स्थिति की फोटो-वीडियो है तो दोनों की तुलना करना आसान हो सकता है. इससे यह स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है कि सामान्य टूट-फूट क्या थी और कोई नया नुकसान हुआ है या नहीं.

फोटो-वीडियो को संभालकर रखें

सिर्फ फोटो खींच लेना ही काफी नहीं है. उन्हें तुरंत डिलीट न करें. फोटो और वीडियो का बैकअप फोन, कंप्यूटर या किसी सुरक्षित ऑनलाइन स्टोरेज में रख सकते हैं. किराए से जुड़ा एग्रीमेंट, किराया भुगतान की रसीद, सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिकॉर्ड और घर खाली करने से जुड़े संदेश भी संभालकर रखें. ये सभी चीजें मिलकर पूरा रिकॉर्ड तैयार करती हैं.

किराए का घर खाली करते समय फोटो और वीडियो बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता. लेकिन बाद में घर की हालत, मीटर रीडिंग, सामान या सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर कोई विवाद हो जाए तो यही छोटा सा रिकॉर्ड आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है. इसलिए घर की चाबी सौंपने से पहले एक बार पूरे घर को ध्यान से रिकॉर्ड करें. खासकर मीटर रीडिंग, दीवारों, फर्श, दरवाजों, खिड़कियों और घर में मौजूद सामान की साफ तस्वीरें जरूर लें. यह छोटी सी सावधानी भविष्य की कई परेशानियों से बचने में मदद कर सकती है.

---- समाप्त ----