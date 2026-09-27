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KBC 18: अमिताभ बच्चन से मिलने आया था आतंकी कसाब? Big B का फूटा गुस्सा, बोले- गोली मार देता

कौन बनेगा करोड़पति 18 के लेटेस्ट एपिसोड में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के केस से जुड़ी कई अनसुनी बातें बताईं. उन्होंने बताया कि अजमल कसाब ने उनसे कहा था कि वो अमिताभ बच्चन से मिलने मुंबई आया था, जिस पर बिग बी ने तीखा रिएक्शन दिया.

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कसाब के लिए बोले अमिताभ (Photo: Screengrab)
कसाब के लिए बोले अमिताभ (Photo: Screengrab)

'कौन बनेगा करोड़पति 18' का लेटेस्ट एपिसोड सुर्खियों में हैं. शो के लेटेस्ट एपिसोड में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम को हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला. उज्ज्वल निकम ने बताया कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के केस की सुनवाई के दौरान अजमल कसाब ने उनसे क्या कहा था. निकम के मुताबिक, कसाब ने दावा किया था कि वो अमिताभ बच्चन से मिलने मुंबई आया था. पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की बात सुनकर शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने जिस तरह रिएक्ट किया, वो हर किसी को हैरान कर गया. आइए जानते हैं कि बिग बी ने आतंकी को लेकर क्या कहा. 

आतंकी के लिए बोले बिग बी 
KBC 18 के लेटेस्ट एपिसोड 'प्रहार- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' में राजकुमार राव और वामिका गब्बी, उज्ज्वल निकम के साथ स्पेशल गेस्ट बनकर पहुंचे थे. बातचीत के दौरान 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों और उसके बाद चली सुनवाई का जिक्र हुआ. अमिताभ ने निकम से पूछा कि कसाब को फांसी देने में करीब चार साल क्यों लगे.

अमिताभ ने कहा- उसे तो वहीं गाड़ देना चाहिए था. इतना वक्त क्यों लगा? उन्होंने कहा- अजमल कसाब जब कोर्ट में आया तो, वो मुझे घूरकर देख रहा था, मैं उसे देख रहा था. निकम ने बताया कि कसाब ने अपनी पहचान और गिरफ्तारी को लेकर जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश की थी. उनके मुताबिक, कसाब ने शुरुआत में कहा था कि उसे 26/11 हमले के मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि 6 नवंबर को जुहू चौपाटी से पकड़ा गया था.

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उज्ज्वल निकम ने आगे दावा किया कि कसाब ने उनसे कहा था कि वो अमिताभ बच्चन से मिलने मुंबई आया था. निकम ने बिग बी से कहा- आपको ताज्जुब होगा, उसने आगे कहा था कि मैं तो अमिताभ जी को देखने के लिए आया था. ये सच में हुआ है.

अमिताभ ने तुरंत कहा- नहीं-नहीं सर, अगर वो आया होगा, तो वो हमारे घर से जाने वाला नहीं था. वहीं हम गोली मार देते उसे.

निकम ने सुनवाई के दौरान कसाब के अलग-अलग दावों का भी जिक्र किया. उनके अनुसार, कसाब ने खुद को नाबालिग बताया था और दावा किया था कि उसे RAW ने गिरफ्तार किया है. इससे केस में एक कानूनी चुनौती खड़ी हो गई थी, क्योंकि कार्रवाई आगे बढ़ाने से पहले उसकी उम्र साबित करना जरूरी था.

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