scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'साहिल को न्याय मिलने तक लड़ूंगा', IIT बॉम्बे छात्र के पिता का ऐलान, आजाद मैदान में कल से करेंगे अनशन

मुंबई के आजाद मैदान में कल सोमवार से IIT बॉम्बे के मृतक छात्र साहिल के पिता ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है. साहिल के पेरेंट्स के ने इंस्ट्राग्राम पर वीडियो जारी कर ये मैसेज किया. उन्होंने कहा कि वे अपने बेटे के मामले में सच्चाई सामने आने तक लड़ाई जारी रखेगें. उन्होंने छात्रों से भी समर्थन की अपील की है.

Advertisement
X
IIT बॉम्बे छात्र साहिल के माता-पिता ने वीडियो जारी कर भूख हड़ताल का ऐलान किया है. (Photo-Insta/@justice4sahil)
IIT बॉम्बे छात्र साहिल के माता-पिता ने वीडियो जारी कर भूख हड़ताल का ऐलान किया है. (Photo-Insta/@justice4sahil)

IIT बॉम्बे के मृतक छात्र साहिल वाकोड के माता-पिता ने सोशल मीडिया पर वीडियो मैसेज जारी किया है. साहिल के पिता ने कहा कि वह सोमवार से मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठेंगे. उन्हें आजाद मैदान में अनशन की इजाजत मिली है. साहिल के पिता ने कहा कि वह अपने बेटे के मामले में न्याय चाहते हैं. इसके लिए वह आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे.

'साहिल के लिए न्याय मिलने तक लड़ता रहूंगा'

साहिल के पिता ने वीडियो में कहा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है. लेकिन वह चाहते हैं कि मामले की सच्चाई सामने आए. उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह अपनी जान की परवाह किए बिना भी संघर्ष करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Palak Puraswani
पलक ने पति संग हनीमून की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं
Sambhavna Seth
संभावना सेठ ने गणपति का जुड़वा बच्चों संग लिया आशीर्वाद
Devendra fadnavis govt declares drought in maharashtra
महाराष्ट्र की 265 तहसीलों में सूखा घोषित, मिलेंगी ये राहतें
Mumbai cha Raja of Ganesh Galli begins its majestic journey for Visarjan.
मुंबई के गणेश गली राजा की विसर्जन यात्रा शुरू, उमड़ा भक्तों का सैलाब
Devotees bid emotional farewell to Ganpati Bappa as immersion begins in Mumbai and Delhi.
नम आंखों से बप्पा को विदाई दे रहे भक्त, देखें मुंबई में गणपति विसर्जन

साहिल के पिता ने वीडियो संदेश में छात्रों से भी अपील की. उन्होंने कहा कि वे किसी की बातों में न आएं. उन्होंने छात्रों से अपने साथ खड़े रहने की अपील की. साथ ही कहा कि अगर किसी के पास साहिल से जुड़े कोई सबूत हैं तो उन्हें संभालकर रखें. उन्होंने कहा कि ये सबूत आगे कोर्ट या किसी जांच में काम आ सकते हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'माता-पिता कुछ नहीं कर रहे, ऐसी गलतफहमी न फैलाएं'

साहिल के पिता ने उन बातों पर भी नाराजगी जताई, जिनमें कहा जा रहा है कि साहिल के माता-पिता कुछ नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह कई बार पुलिस के पास जाने की कोशिश कर चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी. इसी के बाद उन्होंने आजाद मैदान में अनशन पर बैठने का फैसला किया है.

Advertisement

उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपना आंदोलन जारी रखें और किसी के दबाव में न आएं. उन्होंने कहा कि उनका बेटा नहीं रहा, लेकिन वह चाहते हैं कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आए और साहिल को न्याय मिले.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    किराए का घर खाली कर रहे हैं? चाबी देने से पहले जरूर करें ये काम |
    कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को दुष्कर्म के मामले में बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने किया बरी |
    Lauki Oats Chilla Recipe: नाश्ते में लौकी और ओट्स से बनाएं क्रिस्पी चीला, बच्चे हों या बड़े सबको आएगा पसंद |
    UP से हिमाचल तक बारिश का तांडव! कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात, फसलें-मकान बर्बाद |
    'AI में चीन से बहुत आगे हैं...', शी जिनपिंग से बातचीत के बाद बोले ट्रंप- चीन के साथ 'इंटीग्रेट' नहीं करेंगे |
    KBC 18: अमिताभ बच्चन से मिलने आया था आतंकी कसाब? Big B का फूटा गुस्सा, बोले- गोली मार देता |
    Asian Games 2026 Day 8 Live: स्क्वैश मेें आज आएगा डबल गोल्ड, एथेलिटक्स में भी बड़ी उम्मीदें |
    टीके के बाद पैरासिटामोल की जगह दे दी डायबिटीज की गोली, 5 बच्चे ICU में भर्ती |
    Famous Forts in India: राजा-महाराजाओं के शान की गवाही देते हैं देश के ये 10 मशहूर किले, एक बार जरूर बनाएं घूमने का प्लान |
    वैभव सूर्यवंशी की धुआंधार बल्लेबाजी के मुरीद हुए ध्रुव जुरेल
    Advertisement