'साहिल को न्याय मिलने तक लड़ूंगा', IIT बॉम्बे छात्र के पिता का ऐलान, आजाद मैदान में कल से करेंगे अनशन

IIT बॉम्बे के मृतक छात्र साहिल वाकोड के माता-पिता ने सोशल मीडिया पर वीडियो मैसेज जारी किया है. साहिल के पिता ने कहा कि वह सोमवार से मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठेंगे. उन्हें आजाद मैदान में अनशन की इजाजत मिली है. साहिल के पिता ने कहा कि वह अपने बेटे के मामले में न्याय चाहते हैं. इसके लिए वह आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे.

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'साहिल के लिए न्याय मिलने तक लड़ता रहूंगा'

साहिल के पिता ने वीडियो में कहा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है. लेकिन वह चाहते हैं कि मामले की सच्चाई सामने आए. उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह अपनी जान की परवाह किए बिना भी संघर्ष करेंगे.

साहिल के पिता ने वीडियो संदेश में छात्रों से भी अपील की. उन्होंने कहा कि वे किसी की बातों में न आएं. उन्होंने छात्रों से अपने साथ खड़े रहने की अपील की. साथ ही कहा कि अगर किसी के पास साहिल से जुड़े कोई सबूत हैं तो उन्हें संभालकर रखें. उन्होंने कहा कि ये सबूत आगे कोर्ट या किसी जांच में काम आ सकते हैं.

'माता-पिता कुछ नहीं कर रहे, ऐसी गलतफहमी न फैलाएं'

साहिल के पिता ने उन बातों पर भी नाराजगी जताई, जिनमें कहा जा रहा है कि साहिल के माता-पिता कुछ नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह कई बार पुलिस के पास जाने की कोशिश कर चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी. इसी के बाद उन्होंने आजाद मैदान में अनशन पर बैठने का फैसला किया है.

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उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपना आंदोलन जारी रखें और किसी के दबाव में न आएं. उन्होंने कहा कि उनका बेटा नहीं रहा, लेकिन वह चाहते हैं कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आए और साहिल को न्याय मिले.



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