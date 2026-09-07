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'मर्यादा में रहकर बात करें', समय रैना के किस कमेंट से कैलाश खेर हुए नाराज?

समय रैना ने अपने हालिया इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड में कॉमेडियन शेरोन वर्मा के साथ कश्मीरी पंडितों और बिहारी लोगों पर तंज कसा था. इसपर काफी बड़ा विवाद खड़ा हुआ. उनके बयान पर सिंगर कैलाश खेर ने अपना पक्ष रखा है.

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समय पर भड़के कैलाश खेर (Photo: X@kailashkher/Instagram @sharonverma)
समय पर भड़के कैलाश खेर (Photo: X@kailashkher/Instagram @sharonverma)

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना अपने किसी ना किसी जोक के कारण लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने बिहारी और कश्मीरी पंडितों को लेकर एक तंज कसा, जिसपर भारी विवाद हुआ. अलग-अलग जगहों से कॉमेडियन के खिलाफ एक्शन की मांग उठी. अब समय के तंज पर सिंगर कैलाश खेर ने रिएक्ट किया है. 

समय से नाराज हैं कैलाश खेर?

कैलाश खेर ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में समय रैना की बातों पर अपना पक्ष रखा. उनका कहना है कि कॉमेडियन को समझदारी बरतने की जरूरत है. कैलाश खेर कहते हैं- देखिए, अगर मैं संगीत की बात करूं तो संगीत सिर्फ सुर और धुन नहीं है. संगीत आपको हंसा भी सकता है और ये अनुशासन भी सिखाता है.

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'इसलिए संगीत से जुड़े रहना चाहिए. अगर आपके सुर सही नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप किसी का मजाक उड़ाने लगें. इसलिए इंसान को हमेशा होश और समझदारी में रहना चाहिए, तमीज से रहना चाहिए. अगर हर कोई अपनी मर्यादा में रहकर बात करे, तो सबको पता है कि कैसे जीना है, कैसे हंसना और हंसाना है, और कैसे किसी का दिल जीतना है.'

कैलाश खेर का आगे कहना है कि वो हमेशा विनम्र रहे हैं. उनका मानना है कि पॉपुलैरिटी के साथ आलोचना, जलन और दुश्मनी का सामना भी करना पड़ सकता है. वो कहते हैं- आपके आलोचक होंगे, आपसे नफरत करने वाले लोग होंगे और कुछ लोग आपसे जलेंगे. तभी आपको एहसास होगा कि आप जिंदगी में कितनी दूर तक आ गए हैं. 

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क्या बोल गए थे समय रैना?

इंडियाज गॉट लेटेंट 2 के हालिया एपिसोड जिसमें अर्चना पूरन सिंह और ओरी आए थे, उसमें समय रैना ने कॉमेडियन शेरोन वर्मा को बिहारी होने पर तंज कसा था. उन्होंने बिहारियों के पलायन का मजाक उड़ाया. इसके जवाब में शेरोन ने भी समय के कश्मीरी पंडित होने पर जोक किया. शेरोन ने कश्मीरी पंडितों के पलायन पर तंज कसते हुए  समय से कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से घर छोड़ा. दोनों के बीच ये जुगलबंदी चलती गई, जिसने बाद में चलकर एक कॉन्ट्रोवर्सी का रूप लिया. 

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