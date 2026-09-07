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'अब मैं जवां हो गई...' टीचर्स डे पर डॉ राधाकृष्णन की फोटो सामने डांस, वीडियो पर मचा बवाल

देहरादून के जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में टीचर्स डे के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. कार्यक्रम में छात्रों ने 'ऊ ला ला, तू है मेरी फैंटेसी' गाने पर डांस किया.

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कॉलेजों में इस तरह के विवाद नए नहीं हैं (Photos: X/@skindoctor13)
कॉलेजों में इस तरह के विवाद नए नहीं हैं (Photos: X/@skindoctor13)

टीचर्स डे के मौके पर देहरादून के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ एक डांस परफॉर्मेंस अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. वीडियो में जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर लोग हैरान हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे होने दिया गया.

मामला देहरादून के जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (जेबीआईटी) का है, जहां टीचर्स डे के मौके पर अकादमिक एक्सीलेंस अवॉर्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया था. इसी कार्यक्रम के दौरान चार छात्राएं स्टेज पर आईं और 2011 में आई फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' के मशहूर गाने 'ऊ ला ला, तू है मेरी फैंटेसी' पर परफॉर्म करने लगीं. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि स्टेज के ठीक पीछे पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर लगी हुई थी, जिनकी जयंती पर ही हर साल टीचर्स डे मनाया जाता है.

देखें वीडियो

 

दर्शकों की तालियां, सीटियां और फिर शुरू हुआ विवाद

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही छात्राओं ने डांस शुरू किया, बाकी छात्र जोरदार तालियां और सीटियां बजाने लगे. लेकिन जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, यूजर्स ने कॉलेज प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया. लोगों का कहना है कि एक औपचारिक और गरिमामय कार्यक्रम में इस तरह के गाने का चुनाव पूरी तरह गलत था.

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कई यूजर्स ने यह भी पूछा कि क्या इस परफॉर्मेंस को फैकल्टी या आयोजकों से मंजूरी मिली थी. हालांकि अब तक कॉलेज की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

यह पहली बार नहीं, पहले भी हो चुका है ऐसा हंगामा

दिलचस्प बात यह है कि कॉलेजों में इस तरह के विवाद नए नहीं हैं. इससे पहले अगस्त में एनआईटी दुर्गापुर के फ्रेशर्स इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान छात्रों का एक ग्रुप 'चिकनी चमेली' गाने पर डांस कर रहा था, तभी एक प्रोफेसर ने बीच में ही प्रदर्शन रुकवा दिया था और छात्रों से मंजूरी को लेकर सवाल किए थे.

अब जेबीआईटी का यह ताजा मामला एक बार फिर इस बहस को हवा दे गया है कि आखिर कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन और संस्थान की गरिमा के बीच लाइन कहां खींची जाए

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