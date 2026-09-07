नई-नई दीवार पर आखिर कोल्डड्रिंक क्यों डालते हैं? जानें क्या होता है फायदा

इंटरनेट पर कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आते रहते हैं. जिनमें नई बनी दीवार या कंक्रीट पर लोग कोल्डड्रिंक से स्प्रे करते दिखाई देते हैं. इसको लेकर तरह- तरह के दावे किए जाते हैं. कोई इसे मजबूती के लिए मेसनरी हैक बताता है, तो कोई ईंटों से ताजे मोर्टार यानी मसाले और सीमेंट की दाग को छुड़ाने की तरीका बताता है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर नई दीवारों या कंक्रीट पर कोल्डड्रिंक से स्प्रे क्यों किया जाता है?

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सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें कुछ लोग नए बने किचन में डिजाइन के लिए उभरी हुई ईंट की दीवार पर कोल्डड्रिंक से स्प्रे करते दिखाई दे रहे हैं. लोगों ने दावा किया है कि ऐसा नए बनी दीवार की ईंटों लगे ताजा सीमेंट के मसाले के छींटों को साफ करने के लिए किया जा रहा है.

इससे ईंट का ओरिजनल रंग साफ दिखाई देगा. क्योंकि कोल्ड में मौजूद फॉस्फोरिक और सिट्रिक एसिड ताजे मसाले और सीमेंट के अवशेषों में मौजूद अल्कलाइन मिनरल्स को तोड़ देते हैं. यानी सीमेंट के ताजा मसाले के कण या छींटे देर से सूखते हैं और काफी समय तक गीले बने रहते हैं. इससे मिस्त्री के लिए खास एसिड खरीदे बिना ही नई दीवारों को रगड़कर साफ करना आसान हो जाता है.

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कोल्डड्रिंक में मौजूद फॉस्फोरिक एसिड ईंटों पर जमे सीमेंट के अवशेषों को हल्के ढंग से साफ करने का एक आसान तरीका हो सकता है. कोल्डड्रिंक में मौजूद फॉस्फोरिक एसिड कंस्ट्रक्शन के बाद बची सीमेंट की धूल और अल्कलाइन सीमेंट या मसाले के ताजे अवशेषों को घोलने में मदद करता है.

वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आते रहते हैं. जिनमें नए बने फर्श या स्लैब के ताजे कंक्रीट पर कोल्डड्रिंक छिड़कते हुए दिखाया जाता है. अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नई-नई बिछी कंक्रीट पर आखिर कोल्डड्रिंक का स्प्रे क्यों किया जाता है, जबकि इस पर साफ- सफाई जैसा कुछ करना नहीं होता है. बता दें कि, इसके पीछे भी वजह वही है.

कोल्डड्रिंक सीमेंट की ऊपरी परत को जल्दी जमने से रोकता है. सीमेंट की परत के सूखने का प्रोसेस धीमा हो जाता है. इससे ऊपरी परत थोड़ी देर से जमती है, जबकि नीचे का कंक्रीट सामान्य रूप से सूखकर मजबूत होता रहता है.

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फिर कुछ कुछ घंटों बाद हाई-प्रेशर वॉटर गन से कंक्रीट की ऊपरी नरम सीमेंट की परत को धो दिया जाता है. इससे कंक्रीट के अंदर मौजूद छोटे-छोटे और सुंदर पत्थर उभरे हुए बाहर दिखाई देने लगते हैं, जो दिखने में सुंदर और अच्छी ग्रिप वाले लगते हैं. इसे 'एक्सपोज़्ड एग्रीगेट' फिनिश कहा जाता है. फर्श में एक्सपोज्ड एग्रीगेट फिनिश के लिए भी कच्चे कंक्रीट पर कोल्डड्रिंक से स्प्रे किया जाता है.

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