Tandoori Aloo Recipe: बिना तंदूर घर पर बनाएं होटल जैसा तंदूरी आलू, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Tandoori Aloo Recipe: आलू से आपने अब तक कई तरह की डिश बनाई और खाई होगी लेकिन कुछ अलग और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो तंदूरी आलू बना सकते हैं. मसालों में मैरीनेट किए हुए आलू जब अच्छी तरह सिकते हैं तो बाहर से हल्के क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं. साथ ही, तंदूरी अंदाज में पकने की वजह से इनमें हल्का स्मोकी फ्लेवर भी आता है.
तंदूरी आलू को आप स्टार्टर, शाम के स्नैक या खाने के साथ साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती. दही, कुछ मसाले और सरसों के तेल से तैयार मैरिनेशन आलू के स्वाद को काफी बढ़ा देता है. तो आइए जानते हैं घर पर तंदूरी आलू बनाने की आसान रेसिपी.
6 मीडियम साइज आलू (उबले और छिले हुए)
3 बड़े चम्मच गाढ़ा दही
1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मच गरम मसाला
1 छोटा चम्मच चाट मसाला
2 बड़े चम्मच सरसों का तेल
स्वादानुसार नमक
सजाने के लिए हरा धनिया
नींबू के टुकड़े
तंदूरी आलू को और टेस्टी बनाने के टिप्स
तंदूरी आलू बनाने के लिए मीडियम साइज के आलू इस्तेमाल करें, इससे ये अच्छी तरह और बराबर पकेंगे. मैरिनेशन के लिए हमेशा गाढ़े दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि पतला दही मसाले को आलू पर अच्छी तरह चिपकने नहीं देगा. अगर आपको तीखा स्वाद पसंद है तो लाल मिर्च की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं.
आलू को तेज तापमान पर रोस्ट करने से बाहर की परत ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से आलू सॉफ्ट रहते हैं. अगर आपके पास मैरिनेट करने का ज्यादा समय है तो आलू को कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख सकते हैं. इससे मसालों का स्वाद और अच्छी तरह आएगा.