scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Tandoori Aloo Recipe: बिना तंदूर घर पर बनाएं होटल जैसा तंदूरी आलू, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Tandoori Aloo Recipe: अगर आप आलू से कोई नई डिश बनाना चाहते हैं तो तंदूरी आलू ट्राई कर सकते हैं. दही और मसालों में मैरीनेट करके तैयार किए गए ये आलू बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

Advertisement
X
उबले आलू और दही से बनाएं टेस्टी तंदूरी आलू (Photo-ITG)
उबले आलू और दही से बनाएं टेस्टी तंदूरी आलू (Photo-ITG)

Tandoori Aloo Recipe: आलू से आपने अब तक कई तरह की डिश बनाई और खाई होगी लेकिन कुछ अलग और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो तंदूरी आलू बना सकते हैं. मसालों में मैरीनेट किए हुए आलू जब अच्छी तरह सिकते हैं तो बाहर से हल्के क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं. साथ ही, तंदूरी अंदाज में पकने की वजह से इनमें हल्का स्मोकी फ्लेवर भी आता है.

तंदूरी आलू को आप स्टार्टर, शाम के स्नैक या खाने के साथ साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती. दही, कुछ मसाले और सरसों के तेल से तैयार मैरिनेशन आलू के स्वाद को काफी बढ़ा देता है. तो आइए जानते हैं घर पर तंदूरी आलू बनाने की आसान रेसिपी.

तंदूरी आलू बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

6 मीडियम साइज आलू (उबले और छिले हुए)
3 बड़े चम्मच गाढ़ा दही
1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मच गरम मसाला
1 छोटा चम्मच चाट मसाला
2 बड़े चम्मच सरसों का तेल
स्वादानुसार नमक
सजाने के लिए हरा धनिया
नींबू के टुकड़े

सम्बंधित ख़बरें

गमले में उगाएं महंगे मसाले और बचाएं पैसे (Photo-ITG)
घर के गमले में उगाएं ये 8 मसाले, हर महीने होगी पैसों की अच्छी बचत
भिंडी की कुरकुरी भुजिया (Photo-ITG)
दाल-चावल के साथ बनाएं भिंडी की कुरकुरी भुजिया, रेसिपी है आसान
Hair Oiling Mistakes (Photo: ITG)
तेल लगाने की 1 गलती से बर्बाद हो रहे बाल! जावेद हबीब ने बताया तरीका
सूजी-बेसन से बनाएं टेस्टी चीला (Photo-ITG)
सूजी-बेसन से नाश्ते में बनाएं कुरकुरा चीला, झटपट होगा तैयार
घर पर बनाएं बिना तले हेल्दी स्नैक (Photo-ITG)
बैंगन-चुकंदर से बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी चिप्स, रेसिपी है बेहद आसान

तंदूरी आलू बनाएं कैसे?

  1. तंदूरी आलू बनाने के लिए सबसे पहले आलू को अच्छी तरह उबाल लें. ध्यान रखें कि आलू बहुत ज्यादा न गलें. ठंडा होने के बाद इन्हें छील लें और अपनी पसंद के अनुसार आधा या बड़े टुकड़ों में काट लें.
  2. अब एक बड़े बाउल में गाढ़ा दही लें. इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, सरसों का तेल और स्वादानुसार नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर एक गाढ़ा और स्मूद मैरिनेशन तैयार कर लें.
  3. इसके बाद कटे हुए आलू मैरिनेशन में डालें और हल्के हाथ से मिलाएं, ताकि मसाले आलू के हर टुकड़े पर अच्छी तरह लग जाएं. अब इन्हें लगभग 30 से 45 मिनट के लिए मैरिनेट होने दें. अगर आपके पास समय है तो इन्हें थोड़ी देर और रख सकते हैं, इससे मसालों का स्वाद आलू में अच्छी तरह उतर जाएगा.
  4. अब ओवन को 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करें. मैरिनेट किए हुए आलू को ग्रीस की हुई बेकिंग ट्रे पर रखें. अगर आपके पास तंदूर है तो आलू को सीख में लगाकर भी सेंक सकते हैं.
  5. आलू को लगभग 25 से 30 मिनट तक रोस्ट करें. बीच में एक बार इन्हें पलट दें, ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाएं. जब आलू ऊपर से सुनहरे और हल्के चार्ड हो जाएं तो इन्हें ओवन से निकाल लें.
  6. तैयार तंदूरी आलू को प्लेट में निकालें और ऊपर से हरा धनिया डालें. इन्हें नींबू के टुकड़ों और हरी चटनी के साथ गरमा-गरम सर्व करें. आप चाहें तो इसके साथ पुदीने की चटनी या दही की डिप भी रख सकते हैं.

तंदूरी आलू को और टेस्टी बनाने के टिप्स

Advertisement

तंदूरी आलू बनाने के लिए मीडियम साइज के आलू इस्तेमाल करें, इससे ये अच्छी तरह और बराबर पकेंगे. मैरिनेशन के लिए हमेशा गाढ़े दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि पतला दही मसाले को आलू पर अच्छी तरह चिपकने नहीं देगा. अगर आपको तीखा स्वाद पसंद है तो लाल मिर्च की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं.

आलू को तेज तापमान पर रोस्ट करने से बाहर की परत ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से आलू सॉफ्ट रहते हैं. अगर आपके पास मैरिनेट करने का ज्यादा समय है तो आलू को कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख सकते हैं. इससे मसालों का स्वाद और अच्छी तरह आएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Tandoori Aloo Recipe: बिना तंदूर घर पर बनाएं होटल जैसा तंदूरी आलू, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    नई-नई दीवार पर आखिर कोल्डड्रिंक क्यों डालते हैं? जानें क्या होता है फायदा |
    Delhi Building Collapse: हादसे के बाद घर लौट रहे छात्र |
    Mangal Guru Yuti 2026: 18 सितंबर को होगी मंगल-गुरु की युति, इन 4 राशि वालों की होगी तरक्की |
    बॉक्स ऑफिस पर भक्ति का डंका! 'हनुमान अंश' के बाद 'तेरा साई-बाबा खाटूश्याम' का ऐलान, लगे करोड़ों |
    पहले दी थी सुपारी, फिर खुद बना डाली हत्या की प्लानिंग, केतन अग्रवाल केस में तीसरी गिरफ्तारी |
    तीनों सेनाओं के लिए बड़ी सौगात, 1.10 लाख करोड़ के हथियारों को हरी झंडी |
    ऑपरेशन सिंदूर से चीन की चुनौती तक, पूर्व नौसेना प्रमुख ने बताई भारत की रणनीति |
    भविष्य के युद्ध में क्या है जीत की कुंजी? एक्सपर्ट्स ने बताई फ्यूचर स्ट्रेटेजी
    Advertisement