PM मोदी गुजरात को देंगे 35 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगत, युवाओं से करेंगे संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आठ सितंबर को गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान पीएम मोदी वडोदरा के यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 35,200 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे. लेकिन यह आम लोकार्पण कार्यक्रम जैसा नहीं होगा. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी 6 हजार युवा प्रोफेशनल्स को संबोधित करेंगे.

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वडोदरा में पीएम मोदी बुधवार को 35,200 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करने वाले हैं. साथ ही, पीएम नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे. लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे खास बात ये है कि पीएम मोदी इस कार्यक्रम में 6 हजार युवा प्रोफेशनल्स को संबोधित करेंगे. पहली बार कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन बुकिंग के जरिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और सिर्फ एक घंटे में ही सभी सीटें बुक हो गई. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.

एक विशेष स्टेज भी बनाया गया है जहां पीएम मोदी युवाओं का अभिवादन करेंगे. पिछले कुछ महीनों से Gen-Z को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह कार्यक्रम बहुत ही खास माना जा रहा है. पीएम मोदी बुधवार को केंद्र और राज्य सरकार की कुल 38 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.

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केंद्र की परियोजनाओं में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की लगभग 1840 करोड़ रुपये की छह परियोजनाएं शामिल हैं. इसमें NH-48 के वडोदरा सूरत सेक्शन में तापी और नर्मदा नदी पर पुल निर्माण, NH-53 पर आभवा, मिंढाला और खजोद जंक्शन पर सेपरेटेड स्ट्रक्चर का निर्माण और कामरेज चलथाण सेक्शन में छह लेन सड़क का निर्माण कार्य शामिल हैं.

वडोदरा के इस कार्यक्रम में भारतीय रेलवे के 30,766 करोड़ रुपये के अधिक के विकास कार्यों का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा. 20,703 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिमी समर्पित माल-ढुलाई गलियारे के तीन खंडों- न्यू साणंद (एन), न्यू मकरपुरा (138 किमी), न्यू उमरगाम न्यू सफाळे (86 किमी) और न्यू सफाळे न्यू जेएनपीटी (102 किमी) का लोकार्पण किया जाएगा. साथ ही, 8885 करोड़ रुपए की लागत से वडोदरा-रतलाम के बीच 259 किमी लंबे तीसरे और चौथे रेलवे ट्रैक का भी शिलान्यास किया जाएगा.

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वडोदरा में गुजरात सरकार के 2597 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा. इन परियोजनाओं में ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, गृह विभाग, आईएमडी-जीआईडीसी, पंचायत और ग्राम विकास विभाग (आरडीडी), बंदरगाह और परिवहन विभाग, सड़क एवं भवन विभाग, शहरी विकास विभाग तथा जलापूर्ति विभाग विकास कार्य शामिल हैं.

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पीएम मोदी वडोदरा शहरी विकास प्राधिकरण की सीमा में 11 गांवों के लिए 203.77 करोड़ रुपए के खर्च से फिल्टर प्लांट, पानी के टैंक, पाइपलाइन, वितरण व्यवस्था, भूमिगत सम्प तथा पम्पिंग स्टेशन सहित विभिन्न ढांचागत सुविधाओं का लोकार्पण करने वाले हैं.

वडोदरा में कल ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग के अंतर्गत महिसागर जिले के कडाणा डैम के जलाशय पर 489.20 करोड़ रुपये के खर्च से 110 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा. इसके अलावा, वडोदरा और सूरत में कुल 94.58 करोड़ रुपए के ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया जाएगा.

पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत राज्यभर में 236.10 करोड़ रुपये के खर्च से निर्मित 13,888 आवास इकाइयों का भी लोकार्पण करेंगे. पीएम मोदी बुधवार को वडोदरा पहुंचेंगे. वे 2 बजे नवसारी के लिए रवाना होंगे. यहां वे बीजेपी के जिला कार्यालय 'नमो कमलम' का उद्घाटन करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. शाम 4:30 बजे पीएम सूरत से मुंबई के लिए रवाना होंगे.

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