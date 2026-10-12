2 साल में स्टेज पर पहुंचा सिद्धू मूसेवाला का भाई, तोतली आवाज में गुनगुनाया गाना, इमोशनल हुए लोग

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला की मौत के कई साल बाद भी उनके गाने और उनका खास अंदाज फैंस के दिलों में खास जगह बनाए हुए है. उनके छोटे भाई, जिन्हें प्यार से 'छोटा सिद्धू' कहा जाता है, ने हाल ही में टोरंटो में 'साइंड टू गॉड होलोग्राम वर्ल्ड टूर' की ओपनिंग नाइट में दिवंगत सिंगर के सिग्नेचर 'थापी' जेस्चर (जांघ पर हाथ मारने का अंदाज) को दोहराकर सबका ध्यान खींचा.

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यह इमोशनल पल 9 अक्टूबर, 2026 को स्कॉटियाबैंक एरिना में मूसे वाला की म्यूज़िकल विरासत का जश्न मनाने वाले एक शो के दौरान आया.

भाई के सिग्नेचर जेस्चर को दोहराया

प्यार से 'छोटा सिद्धू' कहे जाने वाले शुभदीप सिंह सिद्धू, दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसे वाला के छोटे भाई हैं. टोरंटो इवेंट के क्लिप में, जब वे स्पॉटलाइट में आए तो दर्शकों ने उस पल को अपने फोन में रिकॉर्ड किया.





बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की 'थापी' - स्टेज पर उनके अंदाज से जुड़ी जांघ पर हाथ मारने की जानी-पहचानी हरकत — उनकी पब्लिक इमेज की पहचान बन गई थी. सिंगर की याद में आयोजित एक इवेंट के दौरान उनके छोटे भाई को इस हरकत की नकल करते देखना, इस बड़े ट्रिब्यूट में एक निजी पारिवारिक पल जोड़ गया.

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सिद्धू मूसे वाला का 'साइंड टू गॉड' होलोग्राम टूर

टोरंटो कॉन्सर्ट 'साइंड टू गॉड वर्ल्ड टूर' की शुरुआत थी, जिसमें 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, दिवंगत सिंगर की असली आवाज, विज़ुअल्स और स्टेज इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करके उनकी परफॉर्मेंस की मौजूदगी को फिर से बनाया गया है. यह प्रोजेक्ट उनके करियर की रिकॉर्डिंग और मटीरियल का इस्तेमाल करके उनके संगीत को फिर से दर्शकों तक पहुंचाता है.

शो में वे कलाकार भी शामिल थे जिन्होंने मूसेवाला के साथ काम किया था. इस टूर की शुरुआत उनके 2021 के गाने '295' के नए म्यूज़िक वीडियो के रिलीज के साथ हुई, जिसमें सिंगर के परिवार के सदस्यों के साथ उनके पुराने फुटेज दिखाए गए.

पंजाब में हुई सिंगर की हत्या

सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई, 2022 को पंजाब में कर दी गई थी. उनकी मौत के बाद से ही उनका संगीत सुनने वालों तक पहुंचता रहा है, जबकि उनके परिवार और टीम ने उनकी लाइफ में रिकॉर्ड किया गया मटीरियल रिलीज किया है. टोरंटो शो ने उस लगातार बने हुए जुड़ाव को एक लाइव-इवेंट के माहौल में पेश किया, जिसमें उनके छोटे भाई की मौजूदगी ऑनलाइन सबसे ज़्यादा शेयर किए जाने वाले पलों में से एक बन गई.

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