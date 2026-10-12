scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

2 साल में स्टेज पर पहुंचा सिद्धू मूसेवाला का भाई, तोतली आवाज में गुनगुनाया गाना, इमोशनल हुए लोग

टोरंटो में 'साइंड टू गॉड होलोग्राम वर्ल्ड टूर' की ओपनिंग नाइट में सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई, छोटा सिद्धू ने दिवंगत गायक के सिग्नेचर स्टेप को दोहराकर सबका ध्यान खींचा. इस इवेंट के कई क्लिप वायरल हो गए हैं.

Advertisement
X
सिद्धू मूसेवाला का भाई वायरल (Photo: Screengrab)
सिद्धू मूसेवाला का भाई वायरल (Photo: Screengrab)

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला की मौत के कई साल बाद भी उनके गाने और उनका खास अंदाज फैंस के दिलों में खास जगह बनाए हुए है. उनके छोटे भाई, जिन्हें प्यार से 'छोटा सिद्धू' कहा जाता है, ने हाल ही में टोरंटो में 'साइंड टू गॉड होलोग्राम वर्ल्ड टूर' की ओपनिंग नाइट में दिवंगत सिंगर के सिग्नेचर 'थापी' जेस्चर (जांघ पर हाथ मारने का अंदाज) को दोहराकर सबका ध्यान खींचा.

यह इमोशनल पल 9 अक्टूबर, 2026 को स्कॉटियाबैंक एरिना में मूसे वाला की म्यूज़िकल विरासत का जश्न मनाने वाले एक शो के दौरान आया.

भाई के सिग्नेचर जेस्चर को दोहराया
प्यार से 'छोटा सिद्धू' कहे जाने वाले शुभदीप सिंह सिद्धू, दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसे वाला के छोटे भाई हैं. टोरंटो इवेंट के क्लिप में, जब वे स्पॉटलाइट में आए तो दर्शकों ने उस पल को अपने फोन में रिकॉर्ड किया.
 


बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की 'थापी' - स्टेज पर उनके अंदाज से जुड़ी जांघ पर हाथ मारने की जानी-पहचानी हरकत — उनकी पब्लिक इमेज की पहचान बन गई थी. सिंगर की याद में आयोजित एक इवेंट के दौरान उनके छोटे भाई को इस हरकत की नकल करते देखना, इस बड़े ट्रिब्यूट में एक निजी पारिवारिक पल जोड़ गया.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सिद्धू मूसे वाला का 'साइंड टू गॉड' होलोग्राम टूर
टोरंटो कॉन्सर्ट 'साइंड टू गॉड वर्ल्ड टूर' की शुरुआत थी, जिसमें 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, दिवंगत सिंगर की असली आवाज, विज़ुअल्स और स्टेज इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करके उनकी परफॉर्मेंस की मौजूदगी को फिर से बनाया गया है. यह प्रोजेक्ट उनके करियर की रिकॉर्डिंग और मटीरियल का इस्तेमाल करके उनके संगीत को फिर से दर्शकों तक पहुंचाता है.

शो में वे कलाकार भी शामिल थे जिन्होंने मूसेवाला के साथ काम किया था. इस टूर की शुरुआत उनके 2021 के गाने '295' के नए म्यूज़िक वीडियो के रिलीज के साथ हुई, जिसमें सिंगर के परिवार के सदस्यों के साथ उनके पुराने फुटेज दिखाए गए.

पंजाब में हुई सिंगर की हत्या
सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई, 2022 को पंजाब में कर दी गई थी. उनकी मौत के बाद से ही उनका संगीत सुनने वालों तक पहुंचता रहा है, जबकि उनके परिवार और टीम ने उनकी लाइफ में रिकॉर्ड किया गया मटीरियल रिलीज किया है. टोरंटो शो ने उस लगातार बने हुए जुड़ाव को एक लाइव-इवेंट के माहौल में पेश किया, जिसमें उनके छोटे भाई की मौजूदगी ऑनलाइन सबसे ज़्यादा शेयर किए जाने वाले पलों में से एक बन गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गुजरात में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी की बढ़ीं मुश्किलें, FIR दर्ज |
    INDIA Bloc Protest Live Updates: राहुल गांधी का 'सुप्रीम' मार्च, CJP का अल्टीमेटम... दिल्ली में सोमवार को 6 मेट्रो स्टेशन बंद |
    'बिग बॉस 20' में नकुल धुल की एंट्री, लड़कियों पर दिए विवादित बयान पर दी सफाई |
    ओमान में भारतीय तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, 2 क्रू मेंबर लापता, सर्च ऑपरेशन जारी |
    Virat Kohli मामले पर फलाहारी महाराज ने प्रेमानंद महाराज से मांगी माफी |
    October Gochar 2026: अक्टूबर के बाकी 26 दिन 7 राशियों के लिए खास, धन और करियर में लाभ के योग |
    टाइल्स के बीच की लाइनें पड़ गई हैं काली? बिना महंगे क्लीनर 4 तरीके से करें सफाई, झट से निकलेगी जिद्दी गंदगी |
    नवरात्रि में ग्रहों की चाल से बड़ा बदलाव, इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत! |
    CJP ने बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया... दूसरे दिन हल्के पड़े कॉकरोच |
    83 अरब डॉलर का डिफेंस बजट, बेहतरीन हथियार, फिर भी हूतियों के आगे लाचार... सऊदी इतना कमजोर क्यों पड़ा?
    Advertisement