सलमान खान की 'बॉडीगार्ड' की कॉपी है ये पाकिस्तानी शो! सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए मेकर्स

सलमान खान और करीना कपूर की सुपरहिट फिल्म 'बॉडीगार्ड' तो आपको याद ही होगी. साल 2011 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. अब खबर यह है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में बने एक नए ड्रामा 'मुहाफिज' (Muhafiz) को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा हुआ है. दर्शकों का कहना है कि यह ड्रामा पूरी तरह से सलमान खान की फिल्म 'बॉडीगार्ड' से चुराया गया है.

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जुनैद खान और मोमिना इकबाल स्टारर इस शो के प्रोमो और एपिसोड्स सामने आने के बाद लोग इसे बॉलीवुड की सीधी नकल बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर मेकर्स को ट्रोल कर रहे हैं.

क्या है ड्रामे की कहानी और स्टार कास्ट?

इस ड्रामे की कहानी पूरी तरह से फिल्म 'बॉडीगार्ड' के ढर्रे पर चलती दिखाई देती है. इसमें एक्टर जुनैद खान 'जवार' नाम के एक बेहद सख्त, वफादार और पर्सनल बॉडीगार्ड का किरदार निभा रहे हैं. वहीं, मोमिना इकबाल 'पारस' नाम की एक बेहद अमीर, रसूखदार और जिद्दी लड़की के रोल में हैं. कहानी का पूरा ढांचा एक सख्त बॉडीगार्ड और अपनी मर्जी से जीने वाली एक अमीर लड़की के इर्द-गिर्द बुना गया है.

नोकझोंक में दिखी 'बॉडीगार्ड' की झलक

शुरुआती सीन्स में दिखाया गया है कि पारस अपने साथ हर वक्त साए की तरह रहने वाले बॉडीगार्ड जवार से सख्त नफरत करती है. उसे लगता है कि जवार उसकी आजादी और निजी जिंदगी में दखल दे रहा है. दोनों के बीच की तीखी नोकझोंक, लड़ाई-झगड़े और पूरे सीन की वाइब बिल्कुल वैसी ही है, जैसी हमने सलमान खान और करीना कपूर के किरदारों के बीच फिल्म 'बॉडीगार्ड' में देखी थी.

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तुर्किश सीरीज 'येनी हयात' से भी जुड़ा कनेक्शन

हैरानी की बात यह है कि ट्रोलिंग सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स और ड्रामे के शौकीनों का मानना है कि यह शो सिर्फ 'बॉडीगार्ड' की नकल नहीं है, बल्कि मशहूर तुर्किश सीरीज 'येनी हयात' (Yeni Hayat) से भी काफी प्रेरित लगता है. उस तुर्किश शो में भी एक बॉडीगार्ड और अमीर लड़की के बीच की ऐसी ही लव-हेट स्टोरी दिखाई गई थी. इसलिए दर्शक इसे तुर्किश शो और बॉलीवुड की भी 'सस्ती कॉपी' बता रहे हैं.

शो देखने के बाद फैंस और आम दर्शकों का कहना है कि इसकी स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी नयापन नहीं है. कहानी इतनी प्रेडिक्टेबल है कि आगे क्या होने वाला है, इसका अंदाजा कोई भी आसानी से लगा सकता है. दर्शकों के मुताबिक, मेकर्स ने बिना कोई दिमाग चलाए सिर्फ बॉलीवुड के हिट फॉर्मूले को दोबारा भुनाने की नाकाम कोशिश की है.

यूट्यूब और सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

यूट्यूब पर जैसे ही इस ड्रामे का ट्रेलर और क्लिप्स अपलोड हुईं, यूजर्स ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, 'ये बॉडीगार्ड मूवी से इंस्पायर होकर ड्रामा बनाए हैं.' वहीं दूसरे यूजर ने अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा, 'बॉडीगार्ड की एक्टिंग, पूरी की पूरी स्टोरी भी इंडिया की नकल. बस यही है, इंडिया पाकिस्तान वालों की नकल और पाकिस्तान वाले इंडिया वालों की नकल... यही चलता रहता है.' एक अन्य यूजर ने तो साफ-साफ कह दिया कि 'बॉडीगार्ड मूवी की ही स्टोरी है इस ड्रामे की.'

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