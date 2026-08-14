scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सलमान खान की 'बॉडीगार्ड' की कॉपी है ये पाकिस्तानी शो! सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए मेकर्स

पड़ोसी देश पाकिस्तान के नए टीवी ड्रामा 'मुहाफिज' (Muhafiz) पर सलमान खान और करीना कपूर की 2011 में आई सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म 'बॉडीगार्ड' की कहानी कॉपी करने का आरोप फैंस लगा रहे हैं.

Advertisement
X
पाक ड्रामे ने किया बॉलीवुड को कॉपी? (Photo: ITG)
पाक ड्रामे ने किया बॉलीवुड को कॉपी? (Photo: ITG)

सलमान खान और करीना कपूर की सुपरहिट फिल्म 'बॉडीगार्ड' तो आपको याद ही होगी. साल 2011 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. अब खबर यह है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में बने एक नए ड्रामा 'मुहाफिज' (Muhafiz) को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा हुआ है. दर्शकों का कहना है कि यह ड्रामा पूरी तरह से सलमान खान की फिल्म 'बॉडीगार्ड' से चुराया गया है. 

जुनैद खान और मोमिना इकबाल स्टारर इस शो के प्रोमो और एपिसोड्स सामने आने के बाद लोग इसे बॉलीवुड की सीधी नकल बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर मेकर्स को ट्रोल कर रहे हैं.

क्या है ड्रामे की कहानी और स्टार कास्ट?
इस ड्रामे की कहानी पूरी तरह से फिल्म 'बॉडीगार्ड' के ढर्रे पर चलती दिखाई देती है. इसमें एक्टर जुनैद खान 'जवार' नाम के एक बेहद सख्त, वफादार और पर्सनल बॉडीगार्ड का किरदार निभा रहे हैं. वहीं, मोमिना इकबाल 'पारस' नाम की एक बेहद अमीर, रसूखदार और जिद्दी लड़की के रोल में हैं. कहानी का पूरा ढांचा एक सख्त बॉडीगार्ड और अपनी मर्जी से जीने वाली एक अमीर लड़की के इर्द-गिर्द बुना गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Pakistani PM Shehbaz Sharif and Army chief Asim Munir
शहबाज ने जंग छेड़ने की दी धमकी, आजादी के जश्न में भूल गए 'सिंदूर' की चोट
बंटवारा मूवी और 1947 के बंटवारे की हकीकत के बीच एक खूनी दरिया बहता है.
बंटवारे का वो दर्द जो न साझा हो सकता, न सिनेमा
पाकिस्तान-नॉर्वे की बैठक में जम्मू-कश्मीर का जिक्र, PoK पर चुप्पी!
Fear of Rafale Pakistan OP sindoor
राफेल के डर से PAK ने छुपा ली थी पूरी F-16 की फ्लीट, पूर्व अफसर का खुलासा
देव आनंद के जबरा फैन थे नवाज शरीफ. (Photo: PTI)
'देव आनंद को लेते आना', जब नवाज ने अटल के PAK दौरे पर जताई थी इच्छा

नोकझोंक में दिखी 'बॉडीगार्ड' की झलक
शुरुआती सीन्स में दिखाया गया है कि पारस अपने साथ हर वक्त साए की तरह रहने वाले बॉडीगार्ड जवार से सख्त नफरत करती है. उसे लगता है कि जवार उसकी आजादी और निजी जिंदगी में दखल दे रहा है. दोनों के बीच की तीखी नोकझोंक, लड़ाई-झगड़े और पूरे सीन की वाइब बिल्कुल वैसी ही है, जैसी हमने सलमान खान और करीना कपूर के किरदारों के बीच फिल्म 'बॉडीगार्ड' में देखी थी.

Advertisement

तुर्किश सीरीज 'येनी हयात' से भी जुड़ा कनेक्शन
हैरानी की बात यह है कि ट्रोलिंग सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स और ड्रामे के शौकीनों का मानना है कि यह शो सिर्फ 'बॉडीगार्ड' की नकल नहीं है, बल्कि मशहूर तुर्किश सीरीज 'येनी हयात' (Yeni Hayat) से भी काफी प्रेरित लगता है. उस तुर्किश शो में भी एक बॉडीगार्ड और अमीर लड़की के बीच की ऐसी ही लव-हेट स्टोरी दिखाई गई थी. इसलिए दर्शक इसे तुर्किश शो और बॉलीवुड की भी 'सस्ती कॉपी' बता रहे हैं.

शो देखने के बाद फैंस और आम दर्शकों का कहना है कि इसकी स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी नयापन नहीं है. कहानी इतनी प्रेडिक्टेबल है कि आगे क्या होने वाला है, इसका अंदाजा कोई भी आसानी से लगा सकता है. दर्शकों के मुताबिक, मेकर्स ने बिना कोई दिमाग चलाए सिर्फ बॉलीवुड के हिट फॉर्मूले को दोबारा भुनाने की नाकाम कोशिश की है.

यूट्यूब और सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
यूट्यूब पर जैसे ही इस ड्रामे का ट्रेलर और क्लिप्स अपलोड हुईं, यूजर्स ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, 'ये बॉडीगार्ड मूवी से इंस्पायर होकर ड्रामा बनाए हैं.' वहीं दूसरे यूजर ने अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा, 'बॉडीगार्ड की एक्टिंग, पूरी की पूरी स्टोरी भी इंडिया की नकल. बस यही है, इंडिया पाकिस्तान वालों की नकल और पाकिस्तान वाले इंडिया वालों की नकल... यही चलता रहता है.' एक अन्य यूजर ने तो साफ-साफ कह दिया कि 'बॉडीगार्ड मूवी की ही स्टोरी है इस ड्रामे की.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    नोएडा में शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, एक शख्स की मौत |
    सलमान खान की 'बॉडीगार्ड' की कॉपी है ये पाकिस्तानी ड्रामा! सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए मेकर्स |
    युवक ने बुर्का पहना, चश्मा लगाया, फिर दोस्त संग निकल पड़ा... पुलिस थाने ले गई तो कहानी कुछ और निकली |
    बंटवारे का वो दर्द जो न साझा हो सकता, न सिनेमा |
    एक नहीं, 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स... गॉल में श्रीलंका पर टूटेगी ये तिकड़ी, टीम इंडिया का 'महाप्लान' तैयार |
    9 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट खेलेगा भारत, 15 में सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं लंका के ‘जानकार’ |
    PM मोदी ने विभाजन पीड़ितों को किया याद, बोले- उनकी जिंदगी भाईचारे का संकल्प देती है |
    55 लड़कियों से बात, Excel Sheet में रखा शादी का पूरा हिसाब, ऐसे मिली दुल्हन |
    यूक्रेन की पैसेंजर ट्रेन पर रूस का ड्रोन अटैक, देखें दुनिया आजतक |
    Hi मैं... स्कैमर्स के इरादों को अब सूंघ लेगा WhatsApp, अनोखा है ये फीचर
    Advertisement