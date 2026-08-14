scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नोएडा में शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, एक शख्स की मौत- VIDEO

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी में फर्नीचर मार्केट में देर रात लकड़ी की कटिंग करने वाली दुकान में भीषण आग लग गई. आग में दो लोग अंदर फंस गए, जिन्हें दमकलकर्मियों ने रेस्क्यू किया. अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया.

Advertisement
X
जिस दुकान में आग लगी वहां लकड़ी की कटिंग चल रही थी. (Photo- Screengrab)
जिस दुकान में आग लगी वहां लकड़ी की कटिंग चल रही थी. (Photo- Screengrab)

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में देर रात एक दुकान में भीषण आग लग गई. आग सीएनसी मशीन से लकड़ी की कटिंग करने वाली दुकान में लगी थी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान के अंदर दो लोग फंस गए.

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. बिजली विभाग से संपर्क कर इलाके की बिजली आपूर्ति बंद कराई गई, जिसके बाद दमकलकर्मियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया. टीम ने दुकान के अंदर फंसे अल्तमस और अमन को बेहोशी हालत में बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.

यह भी पढ़ें: शाहबेरी में बनेगा यूपी का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद का सफर होगा आसान

सम्बंधित ख़बरें

Smartphone Explode
पॉकेट में रखा फोन फटा, गर्म होने पर तुरंत करें ये काम
दिल्ली-एनसीआर के 2 सबसे हिट कॉरिडोर
द्वारका एक्सप्रेसवे या नोएडा एक्सप्रेसवे, प्रॉपर्टी पर कहां मिलेगा मोटा मुनाफा
₹8 करोड़ खर्च होने के बाद भी निर्माण ठप
बिना निर्माण कहां गए ₹8 करोड़, सुपरनोवा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Akhilesh Yadav on Noida Airport
'अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी?', नोएडा के वीडियो पर अखिलेश का तंज
पीजी में मिला युवती का शव. (Photo: Screengrab)
नोएडा के PG में 19 साल की लड़की का मर्डर... कमरे में पड़ी मिली लाश

अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने अल्तमस को मृत घोषित कर दिया. वहीं अमन की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे आगे के इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है. दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है.

यह भी पढ़ें: शाहबेरी मार्केट में मची अफरा-तफरी, घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू

Advertisement

शुरुआती जांच के हिसाब से आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, आग के सही कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा. पुलिस ने घटना के संबंध में जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

शाहबेरी इलाके में बड़ी संख्या में फर्नीचर की दुकानें संचालित होती हैं. स्थानीय स्तर पर इनमें से कई दुकानों के अवैध तरीके से संचालित होने के आरोप भी लगते रहे हैं. फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    वो 7 आरोपी कौन हैं जिन्हें JPSC पेपरलीक में झारखंड की CID खोज रही है? |
    सुखबीर बादल पर हमले को लेकर विपक्ष ने कैसे कसा तंज, देखें पंजाब आजतक |
    नोएडा में शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, एक शख्स की मौत- VIDEO |
    सलमान खान की 'बॉडीगार्ड' की कॉपी है ये पाकिस्तानी शो! सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए मेकर्स |
    युवक ने बुर्का पहना, चश्मा लगाया, फिर दोस्त संग निकल पड़ा... पुलिस थाने ले गई तो कहानी कुछ और निकली |
    बंटवारे का वो दर्द जो न साझा हो सकता, न सिनेमा |
    एक नहीं, 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स... गॉल में श्रीलंका पर टूटेगी ये तिकड़ी, टीम इंडिया का 'महाप्लान' तैयार |
    9 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट खेलेगा भारत, 15 में सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं लंका के ‘जानकार’ |
    PM मोदी ने विभाजन पीड़ितों को किया याद, बोले- उनकी जिंदगी भाईचारे का संकल्प देती है |
    55 लड़कियों से बात, Excel Sheet में रखा शादी का पूरा हिसाब, ऐसे मिली दुल्हन
    Advertisement