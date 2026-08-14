नोएडा में शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, एक शख्स की मौत- VIDEO

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में देर रात एक दुकान में भीषण आग लग गई. आग सीएनसी मशीन से लकड़ी की कटिंग करने वाली दुकान में लगी थी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान के अंदर दो लोग फंस गए.

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सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. बिजली विभाग से संपर्क कर इलाके की बिजली आपूर्ति बंद कराई गई, जिसके बाद दमकलकर्मियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया. टीम ने दुकान के अंदर फंसे अल्तमस और अमन को बेहोशी हालत में बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.

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अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने अल्तमस को मृत घोषित कर दिया. वहीं अमन की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे आगे के इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है. दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है.

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शुरुआती जांच के हिसाब से आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, आग के सही कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा. पुलिस ने घटना के संबंध में जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

शाहबेरी इलाके में बड़ी संख्या में फर्नीचर की दुकानें संचालित होती हैं. स्थानीय स्तर पर इनमें से कई दुकानों के अवैध तरीके से संचालित होने के आरोप भी लगते रहे हैं. फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रहे हैं.

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